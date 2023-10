Słuchawki Sennheiser Orpheus HE-1 na Audio Video Show

Sennheiser - światowy lider branży audio udostępni zwiedzającym także salę kinową, z wciągającym dźwiękiem sounbarów AMBEO, oraz bogatą ofertę słuchawkową na czele z najnowszym modelem ACCENTUM Wireless, zapewniającym wyjątkowe brzmienie i spokój odsłuchu.

Kamień milowy w poszukiwaniu doskonałego brzmienia

Orpheus HE-1 to zupełnie inna jakość odsłuchu. Każda z 6000 poszczególnych części tych słuchawek jest inżynieryjnym dziełem sztuki, które zostało wyprodukowane z niezwykłą precyzją. Praca nad nimi wymaga najwyższego kunsztu i dokładności.

Słuchawki oferują ultraszeroki zakres charakterystyki częstotliwościowej, który zawiera się w przedziale od 8 Hz do 100 kHz. Pozwala to równocześnie odtwarzać dźwięki generowane przez słonie i emitowane przez nietoperze, co uświadamia ekstremalny zakres tego spektrum. Poziom zniekształceń wynoszący zaledwie 0,01 procent przy ciśnieniu akustycznym wynoszącym 100 dB jest najniższym, jaki dotychczas zmierzono w systemach reprodukcji dźwięku. W słuchawkach wykorzystano ceramiczne przetworniki pokryte złotem z użyciem technologii odparowywania, co zapewnia niesamowite właściwości ich działania w aspekcie elektrycznym i akustycznym. Lampy elektronowe są umieszczone w wysokiej jakości osłonach ze szkła kwarcowego, co pozwala wyeliminować wszystkie zakłócenia dźwiękowe. Żyły przewodów są zrobione z 99,9 proc. miedzi, która jest pokryta srebrem, co zapewnia brak jakichkolwiek strat sygnału. Jest to technologia, która umożliwia doświadczanie najbardziej doskonałego brzmienia.

Orpheus HE-1 to również cała koncepcja stylistyczna, w której wykorzystano materiały najwyższej jakości. W rezultacie powstało dzieło sztuki projektowania. Poduszki uszne są wykonane ze skóry oraz weluru, a każde z pokręteł kontroli - z jednego kawałka mosiądzu, który następnie pokryto powłoką chromową. Cała obudowa systemu jest zrobiona z najwyższej jakości włoskiego marmuru Carrara, który skutecznie eliminuje wszelkie wibracje.

Słuchawki Orpheus HE-1 będą dostępne dla zwiedzających w sali na 4. piętrze obok Biura Prasowego wystawy Audio Video Show. Rezerwacji odsłuchu słuchawek Orpheus HE-1 można dokonać tutaj: http://aplauzspzoo.booksy.com

Wciągający dźwięk 3D rodziny AMBEO

W sali kinowej, która mieścić się będzie w 101 Sky Box, zaprezentowany zostanie sprzęt serii AMBEO, w tym najnowszy kompaktowy soundbar AMBEO Mini, przygotowujący na trójwymiarowy dźwięk nawet najmniejsze pomieszczenia. AMBEO Mini, o wymiarach 70 x 10 x 6,5 cm, pasuje do niemal każdej aranżacji telewizora czy monitorów w przestrzeni, a jednocześnie wyróżnia się najnowocześniejszą akustyką. Obok AMBEO Mini wyeksponowane zostaną znane już konsumentom soundbary AMBEO Plus oraz AMBEO Max, zapewniające dźwięk przestrzenny w eleganckim urządzeniu typu all-in-one oraz subwoofer AMBEO Sub, dostarczający intensywnych wrażeń kinowych.

Wyjątkowe brzmienie dostępne dla każdego

W sali Symfonia 1 mieścić się będzie strefa konsumencka, w której Sennheiser zaprezentuje i udostępni do odsłuchu, między innymi, bezprzewodowe słuchawki wokółuszne ACCENTUM Wireless. To najnowszy produkt niemieckiego producenta, który zadebiutował na rynku 26 września tego roku. Oferując wyjątkowe brzmienie Sennheisera i spokój odsłuchu zapewniany przez technologię hybrydowej aktywnej redukcji szumów, ACCENTUM Wireless są prostym wyborem dla konsumentów, dla których w słuchawkach bezprzewodowych najważniejsza jest jakość dźwięku. ACCENTUM Wireless zapewniają ekscytujące wrażenia dźwiękowe z wyjątkowo głębokim basem i uderzającą czystością.

Na zwiedzających wystawę Audio Video Show w strefie konsumenckiej Sennheisera czekać także będą bezprzewodowe słuchawki kultowej serii MOMENTUM oraz, podobnie jak w zeszłym roku, mikrofony i aparaty cyfrowe dla mobilnych twórców — amatorów i profesjonalistów.

