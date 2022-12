Prawda o aplikacjach do tworzenia awatarów. To kradzież prac od prawdziwych artystów?

W ostatnim czasie aplikacje opierające się na sztucznej inteligencji zyskały na ogromnej popularności. Chętnie korzystają z nich znane osoby z zagranicy, ale także Polacy. Mimo że aplikacje są płatne, to dla wielu nie stanowi to żadnego problemu. Jedną z najczęściej pobieranych aplikacji do tworzenia swoich awatarów jest Lensa, która oferuje ciekawe i unikalne grafiki. Okazuje się, że według artystów ich oryginalność pozostawia wiele do życzenia. Stawiają wobec niej konkretne i dość poważne zarzuty. Choć dla wielu użytkowników Lensa AI stanowi źródło dobrej zabawy, tak dla innych już nią nie jest. Zaczęły pojawiać się liczne doniesienia mówiące o tym, że aplikacja wykorzystuje obrazy od prawdziwych artystów. Zarzuca się, że to, co przynoszą tego typu aplikacje to fałszerstwo i kradzież sztuki. Oczywiście artyści za skradzione dzieła nie otrzymują żadnej zapłaty.

Kolejną kwestią, której warto się przyjrzeć, jest przechowywanie danych przez tego typu aplikacje. W przypadku Lensa AI użytkownik musi zaakceptować regulamin, w którym mowa jest o nieodpłatnej licencji na używanie i powielanie utworzonych grafik z naszą podobizną.

These AI photos generated by @PrismaAI are kinda crazy 😳🔥 pic.twitter.com/A0CtkX4he2— Ken Walker (@TheKenFolk) November 29, 2022

Sonda Czy korzystasz z aplikacji FaceApp? Tak, jest świetna! Kiedyś korzystałam/em Nie, nawet nie wiem co to