i Autor: Shutterstock Xiaomi

Święto Kobiet

Smarfotn Xiaomi 13 Lite. Idealny prezent na Dzień Kobiet?

Najmłodszy członek rodziny Xiaomi 13 to wersja Lite – lekki, jednak ta lekkość dotyczy budowy i wygody użytkowania, bo funkcje smartfonu zdecydowanie stawiają go w lidze poważnych graczy. Do tego, z okazji Dnia Kobiet jest dostępny w atrakcyjnej promocji ze zwrotem części kosztu zakupu (ang. cashback) – nawet do 250 zł. Idealna okazja na prezent dla mamy, żony lub dziewczyny.