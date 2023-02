Superszybki, megawydajny, niezawodny

OnePlus 11 5G jest napędzany przez najpotężniejszy procesor mobilny na rynku Snapdragon® 8 Gen 2. Jego działanie wspiera 16 GB pamięci LPDDR5X RAM i 256 GB pamięci na dane w najnowszym standardzie UFS 4.0, aby zapewnić lepszą wydajność i przepustowość, a także wyższe prędkości odczytu (nawet 100%) i zapisu (aż 133%). Marka OnePlus, żeby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność urządzenia, zaimplementowała w smartfonie własną technologię RAM-Vita, obejmującą przyspieszenie przepustowości procesora, kompresję aplikacji w tle, alokację AI RAM i dedykowane przydzielanie pamięci RAM. Pozwala ona „jedenastce” z 16 GB RAM utrzymywać aż 44 aplikacje w tle jednocześnie. Korzysta z dobrodziejstw sztucznej inteligencji, ucząc się nawyków użytkownika i odpowiednio zarządzając aplikacjami.Ponadto OnePlus 11 5G to pierwsze urządzenie z procesorem Snapdragon® 8 Gen 2, które zostało zatwierdzone jako Snapdragon Spaces™ Ready. Jest to platforma dla programistów, w której deweloperzy pracują nad mieszaną rzeczywistością (XR) i badają potencjał rozszerzonej rzeczywistości (AR).OnePlus 11 5G został zaprojektowany tak, aby jak najdłużej działać szybko, płynnie i niezawodnie. Jest pierwszym urządzeniem OnePlus, którego użytkownicy otrzymają cztery główne aktualizacje systemu OxygenOS oraz pięcioletnie wsparcie w kwestii aktualizacji zabezpieczeń. To zupełnie nowy wymiar w tym obszarze – obecnie standardem jest aktualizowanie urządzeń przez dwa lata, a w rzadkich przypadkach, przez cztery lata po premierze. OnePlus gwarantuje, że najnowszy flagowiec przez cztery lata będzie działał jak nowy, co potwierdzone jest certyfikatami TÜV SÜD oraz SGS Perceived Fluency A+.

Ray Tracing w telefonie

Najnowszy produkt OnePlus to jeden z pierwszych telefonów obsługujących technologię Ray Tracing, znaną dotychczas z komputerów. Służy głównie do realistycznej symulacji efektów odbicia i załamania światła, a co za tym idzie – również cieniowania. W „jedenastce” z technologii będzie można korzystać po pobraniu aplikacji PhysRay Wallpaper, którą marka udostępniła dla swoich użytkowników. Zawiera cztery dynamiczne tapety 3D (Vitality of Light, Matrix, Candyverse i Oceanfront), które w czasie rzeczywistym renderują światło, a efektami można „na żywo” manipulować za pomocą gestów.

Szybkie ładowanie i system chłodzenia z krystalicznym grafenem

OnePlus 11 5G pozwala użytkownikom praktycznie zapomnieć o problemach z brakiem energii w telefonie. Dzięki superszybkiemu ładowaniu 100W SUPERVOOC Endurance Edition, „jedenastka” potrzebuje zaledwie 25 minut, aby naładować baterię od 1 do 100%.Ponadto, inteligentny system chłodzenia Cryo-velocity VC, wykorzystujący krystaliczny grafen, pozwala utrzymać niską temperaturę smartfona, nawet wtedy, gdy jest podpięty do ładowarki podczas gry czy oglądania filmu. System chłodzenia składa się z obszaru VC zajmującego powierzchnię 3685 mm2, a także krystalicznego grafenu w warstwie środkowej, która obejmuje aż 5673 mm2 (największa stosowana dotychczas w telefonach OnePlus) oraz dedykowanej warstwy krystalicznego grafenu dla wyświetlacza, aby znacznie zwiększyć zdolność do odprowadzania ciepła. Bezpieczeństwo całego procesu i wydajność ładowania gwarantuje innowacyjny system Battery Health Engine (BHE) oraz certyfikat TÜV.

Nieskazitelny dźwięk i obraz jak w kinie

OnePlus 11 5G został wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz Super Fluid AMOLED Display o rozdzielczości 2K, z dynamicznym odświeżaniem do 120 Hz. Ekran nowego smartfona został także potwierdzony dwoma certyfikatami: SGS Low Blue Light Ex oraz TÜV SÜD Precise Touching S Rating. Ponadto w „jedenastce” zastosowano technologię LTPO 3.0, która dostosowuje częstotliwość odświeżania do tego, co dzieje się akurat na ekranie. To gwarancja bardzo wysokiej wydajności energetycznej telefonu.Wyświetlacz OnePlus 11 5G zapewnia także najwyższą możliwą jakość obrazu. Jako jeden z pierwszych smartfonów z systemem Android zgodny jest zarówno ze standardami Dolby Vision, jak i HDR10+.Podwójne głośniki stereo „Reality", które oparte są o zminiaturyzowaną technologię znaną z najlepszych laptopów premium, to z kolei dźwięk w jakości nieznanej dotąd w telefonach. „Jedenastka” obsługuje standard Dolby Atmos, taki samym jak w kinach – zarówno przy odtwarzaniu z głośników, jak i słuchawek Bluetooth.– Jesteśmy podekscytowani, że możemy dzisiaj zaprezentować polskim użytkownikom OnePlus naszego nowego flagowca OnePlus 11 5G, który jest najważniejszym produktem marki w 2023 roku. Mamy nadzieję, że społeczność przyjmie nasz nowy produkt z entuzjazmem, tym bardziej, że przygotowaliśmy świetną ofertę na start sprzedaży. Od dzisiaj do 15 lutego u naszych partnerów handlowych najnowszy flagowiec OnePlus dostępny jest w zestawie premierowym z debiutującymi również dzisiaj słuchawkami OnePlus Buds Pro 2 – mówi Barbara Feliszek, Business Operations Director w OnePlus Polska.

Hasselblad Camera for Mobile – dobre zdjęcia nawet pod światło

System potrójnych aparatów w OnePlus 11 5G spełni wymagania każdego, mobilnego fotografa. Rdzeniem całego układu kamer jest główny aparat 50MP z matrycą SONY IMX890 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Uzupełniają go obiektyw portretowy 32MP (IMX709) oraz ultraszerokokątny 48MP (IMX581), który pozwala na robienie zdjęć makro z odległości nawet 4 cm.Technologia aparatu w nowym modelu OnePlus opracowana została we współpracy z legendarnym szwedzkim producentem sprzętu fotograficznego Hasselblad. Aparat trzeciej generacji Hasselblad Camera for Mobile jest wspierany przez 13-kanałowy czujnik wielospektralny, który zbiera dokładne dane o kolorach, umożliwiając wierne odwzorowanie ich na zdjęciach, a także zupełnie nową funkcję Natural Colour Calibration. Ona natomiast wzmocni reprodukcję kolorów. Tryb Hasselblad Portrait Mode pozwala z kolei na niemal lustrzankowe śledzenie głębi. Co więcej, testy pokazały, że portrety z nowego smartfona OnePlus miały podobną jakość, jak te zrobione aparatem Hasselblad wyposażonym w obiektywy XCD 30 mm i 65 mm. W „jedenastce” debiutuje również algorytm OnePlus, TurboRAW HDR, który umożliwi wykonanie dobrego zdjęcia niezależnie od warunków – nawet pod światło.OnePlus przetestował ostatnio możliwości portretowe OnePlus 11 w bardzo niekonwencjonalny sposób – rzucił wyzwanie jednemu z najlepszych brytyjskich fotografów, aby wykonał portrety mieszkańców Knoydart, najbardziej oddalonej wioski w Wielkiej Brytanii, bez opuszczania swojego studia w Londynie… Matt Porteous miał dostęp do przytwierdzonego do drona najnowszego smartfona OnePlus 11 i dzięki temu mógł sprostać zadaniu, robiąc zdjęcia „na odległość”. O projekcie można dowiedzieć się więcej, oglądając film na kanale Youtube marki OnePlus.– Dla OnePlus bliska więź z fanami jest kluczowa, aby wzajemnie się inspirować. Polska społeczność OnePlus jest bardzo aktywna i chcemy, by intensywnie uczestniczyła w życiu marki. Stąd też obecność na polskiej premierze jej przedstawicieli, abyśmy wspólnie mogli świętować premierę OnePlus 11 5G – dodaje Małgorzata Podstawka, Brand Communications Manager w OnePlus Polska.

Inteligentne oprogramowanie

OnePlus 11 5G wyposażony w autorski system OxygenOS 13 to również intuicyjne możliwości sztucznej inteligencji (AI), która bazując na nawykach użytkowników, jest w stanie przewidzieć ich kolejną aktywność na smartfonie. Dotyczy to choćby HyperBoost Gaming Engine opartego na technologii uczenia maszynowego GPA Frame Rate Stabilization 4.0, która ma swoje zastosowanie w grach – najpierw zapamiętuje, a następnie dostosowuje się do rozgrywki użytkownika.Nowy smartfon wyróżnia się również inteligentnym dostosowywaniem odświeżania ekranu od 1 do 120 Hz. W smartfonie nie zabrakło również funkcji 1Hz Always On Display (AOD), co oznacza, że urządzenie inteligentnie potrafi dostosować częstotliwość odświeżania wyświetlacza do wykonywanych zadań, aby oszczędzać jak najwięcej energii. Dzięki temu telefon zużywa aż o 30% mniej energii w porównaniu z typowymi na rynku rozwiązaniami 30Hz AOD.

Nowoczesna elegancja w wersji Black i Green

Jedenasta już generacja flagowych smartfonów OnePlus to kompilacja zebranych przez lata doświadczeń, które pozwoliły stworzyć spójny i doskonale przemyślany design smartfona dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych. Użytkownicy mogą wybrać wersję czarną – Titan Black lub zieloną, Eternal Green.Wykończenie tylnego panelu telefonu różni się w zależności od koloru – wersja zielona jest błyszcząca i wykonana z wielowarstwowego szkła, które będzie rozpraszało światło. Natomiast wariant czarny jest matowy, z wyczuwalną fakturą i dzięki temu odporny na odciski palców. Design tylnego panelu „jedenastki” to ewolucja konstrukcji znanej z OnePlusa 10 Pro – okrągły, stalowy, chromowany pierścień aparatów ma przywodzić na myśl szwajcarskie zegarki i gwiezdny dach jednego z dobrze znanych, luksusowych samochodów. Światło, które odbija się od tysięcy drobinek na wyspie aparatów, tworzy bowiem taki sam efekt.

Dostępność i cena

OnePlus 11 5G trafi do regularnej sprzedaży w całej Europie 16 lutego o godz. 10:00. Wariant 8+128 GB będzie kosztował 4199 zł, a wersja 16+256 GB – 4599 zł. Użytkownicy, którzy kupią smartfon od dzisiaj do 15 lutego otrzymają w zestawie debiutujące również dziś słuchawki OnePlus Buds Pro 2 w cenie smartfona.