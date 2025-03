Smartfon Pixel 9a z inteligentnymi funkcjami opartymi na AI od Google

Zupełnie nowy design

Pixel 9a ma elegancki płaski profil, zaokrąglone krawędzie oraz ekran Actua o przekątnej 6,3 cala. Jest to najjaśniejszy jak dotąd wyświetlacz zastosowany w telefonach z serii A (35% jaśniejszy niż w Pixelu 8a, którego szczytowa jasność wynosi 2700 nitów) oraz charakteryzuje się adaptacyjną częstotliwością odświeżania wynoszącą 120 Hz, dzięki czemu zapewnia jeszcze lepsze wrażenia płynące z użytkowania telefonu. Model jest dostępny w 2 żywych kolorach: znanej peonii i zupełnie nowym – lawendowym, ale na miłośników i miłośniczki klasyki czekają obudowy w naszych flagowych neutralnych barwach: porcelanowej i obsydianu.

Najlepszy w swojej klasie aparat

Google Pixel 9a ma najlepszy w swojej klasie aparat, co oznacza, że możesz robić wysokiej jakości zdjęcia i filmy. Ulepszony system 2 tylnych aparatów składa się z obiektywu ultraszerokokątnego o rozdzielczości 13 Mpix oraz aparatu głównego o rozdzielczości 48 Mpix. Dzięki zastosowaniu po raz pierwszy w telefonach z serii A funkcji ostrości w trybie makro możesz utrwalać nawet najmniejsze szczegóły na swoich zdjęciach i filmach.

Ponadto Pixel 9a został wyposażony w następujące oparte na AI funkcje fotografii cyfrowej:

Dodaj mnie – dostępną już na telefonach z serii Pixel 9, a teraz po raz pierwszy na telefonach z serii A funkcji, która łączy 2 ujęcia grupowe w jedno, aby wszyscy (nawet osoba fotografująca) znaleźli się na zdjęciu.

Najlepsze ujęcie pozwala stworzyć zdjęcie grupowe, na którym wszyscy świetnie wyglądają, dzięki połączeniu podobnych zdjęć w jedno. Możesz wybrać ulubiony wyraz twarzy każdej osoby i stworzyć własne najlepsze ujęcie.

Magiczny edytor z funkcją automatycznego kadrowania może automatycznie zmienić kadrowanie zarówno nowych, jak i starszych zdjęć. Może podpowiedzieć, jak najlepiej przyciąć fotografię, a nawet rozszerzyć obraz tak, aby uzyskać szerszy kadr. W Magicznym edytorze możesz również przekształcać zdjęcia, na przykład dodać spadające jesienne liście czy zieloną wiosenną trawę. Wystarczy, że klikniesz na zdjęciu obszar, który chcesz zmienić, i wpiszesz, co chcesz zobaczyć.

Oprócz tego na Pixelu 9a będzie dostęp do wszystkich znanych i lubianych funkcji, takich jak magiczna gumka, magiczna gumka do dźwięków, tryb nocny, astrofotografia, oraz zupełnie nowej funkcji zdjęć panoramicznych z trybem nocnym.

Długotrwałe użytkowanie i wytrzymała konstrukcja

Ponad 30 godzin pracy na baterii i ponad 100 godzin użytkowania w trybie maksymalnego oszczędzania baterii sprawia, że Pixel 9a może pochwalić się najdłuższą żywotnością baterii spośród wszystkich dostępnych obecnie na rynku modeli Pixela. Co więcej, model ten będzie przez 7 lat otrzymywać aktualizacje systemu operacyjnego i zabezpieczeń, a także będzie regularnie otrzymywać aktualizacje Pixel Drop. Natomiast dzięki podwyższonej do klasy IP68 odporności na wodę i kurz, nie musisz martwić się przypadkowym zalaniem, upuszczeniem czy drobnym uszkodzeniem – Pixel 9a to nasz jak dotychczas najtrwalszy telefon z serii A.

Pomoc Gemini zawsze pod ręką

Pixel 9a ma wbudowaną usługę Gemini, dzięki czemu użytkownicy mają na wyciągnięcie ręki dostęp do osobistego asystenta AI, który pomoże Ci w realizacji większych i mniejszych zadań m.in. w różnych aplikacjach Google: Mapach, Kalendarzu czy YouTube. Na Pixelu 9a można też korzystać z Gemini Live, aby prowadzić swobodne rozmowy, podczas których uzyskasz nowe pomysły lub przećwiczysz coś, co chcesz powiedzieć.

Ponadto Pixel 9a ma nowe możliwości udostępniania filmu lub ekranu Gemini Live, które wkrótce zostaną wprowadzone na wszystkie urządzenia Pixel 9. Będziesz mógł pokazać Gemini Live swój obraz z kamery i porozmawiać z nim o tym, co widzisz wokół siebie. Możesz także udostępnić swój ekran Gemini Live i prowadzić rozmowę na temat tego, co widzicie na ekranie. Nie zapominajmy też o innych opartych na AI rozwiązaniach, takich jak funkcja „Zaznacz, aby wyszukać”, która pozwala znaleźć informacje o czymś, co widzisz na ekranie, bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Na Pixelu 9a będzie również dostęp do wbudowanej usługi VPN w Google bez żadnych dodatkowych kosztów. Możesz też używać usługi Znajdź moje urządzenie, która pozwala udostępniać swoją aktualną lokalizację znajomym i członkom rodziny, aby wiedzieli, że udało Ci się dotrzeć do miejsca docelowego.

Funkcje ułatwiające pozostawanie w kontakcie

Pixel 9a świetnie się nadaje jako pierwszy telefon dla dzieci dzięki licznym funkcjom, które pomagają rodzicom i opiekunom kontrolować jego używanie.

Po pierwsze proces konfiguracji telefonu Pixel 9a jest niezwykle prosty. Aplikacja Google Family Link pozwala rodzicom zarządzać kontem i urządzeniami dziecka dzięki takim funkcjom jak kontrola czasu korzystania z urządzenia, statystyki korzystania z aplikacji, zatwierdzanie pobierania aplikacji, ustawienia prywatności czy udostępnianie lokalizacji.

Możliwość ustawienia czasu zajęć szkolnych pomaga ograniczyć czynniki rozpraszające uwagę dziecka poprzez ograniczenie funkcji telefonu oraz wyciszenie powiadomień podczas przebywania w szkole. Rodzice będą mogli w prosty sposób dostosowywać tego rodzaju przedziały czasowe i przerwy do planu dnia dzieci oraz wybierać aplikacje, które mają być wyciszone i z których dzieci mają mieć ograniczoną możliwość korzystania.

Dodatkowo już dzisiaj udostępniono usługę Portfel Google dla dzieci w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Hiszpanii i Polsce. Pozwoli ona dzieciom dokonywać bezpiecznych i wygodnych płatności w sklepach obsługujących płatności Google Pay oraz dodawać różnego rodzaju obsługiwane karty – takie jak bilety do kina, karty biblioteczne i karty lojalnościowe – do Portfela Google, a wszystko to pod nadzorem rodziców. Przy użyciu Family Link rodzice mogą dodawać i usuwać karty płatnicze w aplikacji Portfel na telefonach dzieci, sprawdzać ich ostatnie zakupy i wyłączyć dostęp do kart czy biletów.

Cena smartfona Google Pixel 9a

Pixel 9a będzie dostępny w cenie od 2 399 zł w polskim Google Store oraz u naszych partnerów: Media Expert i Play w kwietniu.

