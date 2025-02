Mapy Google połączą się ze sztuczną inteligencją Gemini. Będziesz mógł "porozmawiać" z nawigacją

Wezwania do wojska

Mapy Google połączą się z chatbotem Gemini

Jak pisze portal spidersweb.pl analiza kodu wykonana przez Android Authority na wersji beta Map Google pokazała nieujawnioną wcześniej funkcję, która umożliwia korzystania z chatbota Google Gemini w aplikacji map. Dzięki integracji obu funkcjonalności korzystanie z map będzie znacznie wygodniejsze.

Po włączeniu Gemini w Mapach Google będziemy mogli skorzystać z funkcji "Zapytaj o miejsce". Po dotknięci podpowiedzi automatycznie zostanie wklejony link do danej lokalizacji w Mapach Google do pola wyszukiwania, dzięki czemu można zadawać pytanie kontekstowe asystentowi AI.

Przykład? Zapytamy nie tylko o to, jak dojechać do punktu X, ale np. o to, jaka jest najlepsza kawiarnia w mieście. Wybierając lokal usługowy możemy zapytać np. o recenzje danego miejsca, czy godziny otwarcia.

Kiedy będziemy mogli skorzystać z asystenta Gemini w Mapach Google?

Na razie funkcja została odkryta przez portal Android Authority w wersji beta map, więc nie jest dostępna dla zwykłego użytkownika. Ponadto funkcja "Zapytaj o miejsce" ma działać z konkretnymi lokalizacjami (firmy, punkty orientacyjnie) i nie dla całych miast. Pozostaje więc czekać aż Google zakończy testy wersja beta.

Niemniej możemy się spodziewać, że prędzej czy później taka funkcja zawita także w funkcjonalności publicznie dostępnej wersji Map Google, a także w Unii Europejskiej. O ile oczywiście unijne regulacje dotyczące sztucznej inteligencji nie uderzą w Google - wtedy wprowadzenie zmian może potrwać nieco dłużej.

