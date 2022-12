Smartfon POCO na Mikołajki? Dobra okazja na spełnienie marzeń

Znana instagramerka zarabia więcej niż Morawiecki! A to tylko część jej zarobków

POCO F4 8/256 to wyjątkowa wydajność i stabilne działanie. Ekran Dot Drop Display zapewni niesamowite wrażenia przy odtwarzaniu wideo i grach, a procesor Snapdragon 870 zadba o doskonałą płynność pracy. POCO F4 ma efektowne kolory obudowy i świetny stosunek możliwości do ceny. Cena promocyjna: 1999 zł (400 zł taniej!).

POCO X4 GT 8/128. Ten model POCO to prawdziwa „bestia” smartfon z szybkim, inteligentnym ładowaniem do 67 W. Działa w sieciach 5G, dzięki najwydajniejszemu procesorowi Helio Dimensity 8100 5nm świetnie sprawdza się w grach, które wyglądają doskonale na ekranie 144 Hz, zapewniającym niesamowicie płynny obraz. Do tego potrójny aparat 64 MP! Cena promocyjna: 1699 zł (mniej o 200 zł).

POCO M5 4/128 – jeden z najnowszych i najbardziej wydajnych smartfonów POCO. Od rana do nocy daje całą moc flagowego procesora Mediatek Helio G99 Octa-core. Ekran 6.58’’ FHD+ ze zmienną częstotliwością odświeżania ekranu do 90 Hz dostosuje się do aktualnego scenariusza użytkowania. Pewny chwyt zapewnia tekstura obudowy przypominająca skórę. Cena promocyjna: 799 zł (mniej o 200 zł).

POCO C40 4/64 ma duży 6,71-calowy ekran, w którym zanurzyć nasze zmysły. Duża bateria 6000 mAh to komfort na cały dzień, podwójny aparat 13 MP dzięki optymalizacji algorytmów pozwala na jeszcze lepsze ujęcia. Ma także gniazdo słuchawkowe mini-jack 3,5mm, radio FM i możliwość rozszerzania pamięci kartami! Dostępny w soczystych kolorach obudowy i dynamicznym designie. Cena promocyjna: 699 zł (100 zł mniej).

Smartfony będą dostępne w Polsce w salonach Xiaomi Store, online na mi-home.pl, mimarkt.pl i mi-store.pl oraz u partnerów rynkowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Shopee, Techwish, X-Kom. Promocja na Mikołajki obowiązuje od 2 do 8 grudnia 2022 r. włącznie lub do wyczerpania zapasów. Liczba urządzeń ograniczona. Dostępność w poszczególnych kanałach może się różnić.

Tańczące z promocjami 01.12.2022 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.