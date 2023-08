Smartfon ZTE Blade A53 Pro. Nowy, niedrogi i idealny na wakacje?

Eleganckie pierwsze wrażenie

ZTE Blade A53 Pro prezentuje się nadzwyczaj elegancko i schludnie. Tylna pokrywa wykonana jest z chropowatego plastiku, dzięki czemu obudowa dobrze leży w dłoni i nie brudzi się od odcisków palców. Smartfon posiada wyświetlacz o przekątnej 6,52 cala i rozdzielczości 1600 x 720 pikseli, wykorzystujący technologię IPS. Dzięki temu możesz cieszyć się wyrazistymi kolorami, szczegółowym obrazem i szerokimi kątami widzenia. W górnej części znajduje się wycięcie typu kropla wody, z którego spogląda kamera obiektywu do selfie.Smartfon ZTE Blade A53 Pro jest też wyposażony w czytnik linii papilarnych, który umożliwia bezpieczne i wygodne odblokowywanie telefonu oraz uwierzytelnianie użytkownika.

Wnętrze o mocnych parametrach

ZTE Blade A53 Pro jest napędzany przez ośmiordzeniowy procesor Unisoc SC9863A1. Moc obliczeniowa 8-rdzeniowej jednostki pozwala na płynne działanie urządzenia zarówno podczas obsługi aplikacji jak i gier. Do wymagających zadań smartfon może zagospodarować także do 7 GB (4+3 GB) pamięci RAM – 4 GB dostępne są standardowo + 3 GB przydzielane są z pamięci głównej urządzenia w miarę potrzeb. Dzięki wbudowanej pamięci 64 GB użytkownicy będą mieli również dużo miejsca na przechowywanie własnych plików, muzyki, filmów czy zdjęć.W zgrabnej obudowie ZTE Blade A53 Pro zmieściła się bateria o pojemności 5000 mAh, co zapewnia długotrwałe użytkowanie bez potrzeby częstego ładowania. Dzięki temu można cieszyć się swoimi ulubionymi treściami przez długi czas bez obaw o nagłą utratę zasilania.

Fotograficzne możliwości

Jeśli chodzi o parametry fotograficzne, smartfon ZTE Blade A53 Pro posiada podwójny aparat tylny o rozdzielczości 13 Mpx + 2 Mpx. Ten zestaw pozwala na uwiecznianie wyraźnych i pięknych zdjęć z możliwością uzyskania efektu rozmycia tła. Z kolei na przednim panelu w wycięciu notch znajduje się aparat o rozdzielczości 5 Mpx, który pozwoli na wykonanie odpowiednio wysokiej jakości selfie oraz wygodne prowadzenie wideorozmów.

Bądź zawsze w kontakcie

Pod względem komunikacji, smartfon ZTE Blade A53 Pro oferuje wiele opcji, takich jak Wi-Fi, Bluetooth i transmisja danych LTE. Dzięki temu użytkownicy będą mogli łatwo łączyć się z innymi urządzeniami i przesyłać dane. Dodatkowo smartfon działa na pełnej wersji systemu Android 12, co zapewnia łatwy dostęp do najnowszych funkcji, zabezpieczeń oraz aplikacji ze sklepu Play.ZTE Blade A53 Pro jest idealnym wyborem dla tych, którzy szukają niezawodnego urządzenia mobilnego, które spełni ich oczekiwania zarówno pod względem technologicznym, estetycznym, jak i budżetowym.

Smartfon i słuchawki do kompletu

Regularna cena smartfona ZTE Blade A53 Pro to 599 zł, ale do końca lipca br. można go kupić aż o 100 zł taniej! Dodatkowo teraz w promocji możesz go nabyć z bezprzewodowymi słuchawkami ZTE Buds2 w prezencie, których regularna cena wynosi 129 zł. Zestawy promocyjne dostępne są w x-kom a także w oficjalnym sklepie producenta ZTE Shop https://zteshop.pl/

