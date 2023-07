Smartfony z serii realme 11 Pro 5G już w sprzedaży. Premiera nowych produktów realme

Co to jest workation?

Flagowy obiektyw Aparat w realme 11 Pro+ 5G oparty jest na ulepszonej matrycy Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom o rozmiarze 1/1,4 cala, rozmiarem piksela 2,24 μm i przysłoną f/1,69. Dzięki technologii Tetra2pixel najnowszy smartfon realme uwalnia pełen potencjał matrycy 200 MP. W zależności od warunków oświetleniowych inteligentne dzielenie pikseli zapewnia najodpowiedniejszy ich rozmiar: 0,56 μm dla 200 MP; 1,12 μm dla 50 MP; 2,24 μm dla 12,5 MP. W efekcie zdjęcia są wyraźne i wysokiej jakości. Ponadto smartfony z serii realme 11 Pro 5G obsługują optyczną stabilizację obrazu Super OIS.

Realme 11 Pro 5G wyposażono w zaawansowany aparat główny z matrycą 100 MP ProLight OIS. Amatorów fotografii mobilnej ucieszy możliwość korzystania z podwójnego, bezstratnego zoomu oraz użyteczne rozwiązania, jak tryb Fotografii Ulicznej 4.0. Do selfie posłuży obiektyw 16 MP.

Pierwszy smartfon w branży z 4-krotnym bezstratnym zoomem

Realme 11 Pro+ 5G oferuje 4-krotny oraz 2-krotyn bezstratny zoom. Telefon przełącza czujnik pomiędzy różnymi trybami w celu uzyskania tej samej liczby rzeczywistych pikseli w różnych segmentach ogniskowych. Ta funkcja sprawia, że kompozycja fotografowania staje się bardziej swobodna – niezależnie od odległości. Na uwagę zasługuje fakt, że dzięki zintegrowanemu modelowi wykrywania obiektów, automatycznemu kadrowaniu i algorytmowi opartemu na pracach profesjonalnych fotografów, realme jako pierwszy producent smartfonów zaprezentował technologię automatycznego zoomu.

Zakrzywiony ekran i wysoka wydajność

Realme 11 Pro+ 5G został wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh oraz technologię ładowania SUPERVOOC o mocy 100 W. Wystarczy 26 minut, by naładować smartfon do 100%. Oba modele nowych telefonów producenta posiadają zakrzywiony ekran AMLOED o przekątnej 6,7” i częstotliwości odświeżania 120 Hz, a także najwyższą w branży częstotliwość przyciemniania (2160 Hz) oraz pierwszą w historii 20 000-poziomową automatyczną regulację jasności.

Realme 11 Pro+ 5G oferuje ogromną pamięć wewnętrzną – aż 512 GB! Płynne korzystanie z telefonu wspomaga także duża pamięć RAM: 12 GB, która może powiększyć się do 24 GB, dzięki technologii dynamicznego rozszerzenia pamięci RAM.

Za wydajność modelu 11 Pro 5G odpowiada procesor Dimensity 7050 5G, a także technologia ładowania SUPERVOOC o mocy 67 W oraz bateria o pojemności 5000 mAh. Nowy telefon oferuje do 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Oba smartfony funkcjonują w oparciu o system Android 13 z nakładką realme UI 4.0.

Luksusowe wzornictwo

Modele z serii realme 11 Pro 5G są dostępne w dwóch kolorach: beżowym i czarnym. Pierwszy z nich to efekt współpracy realme Design Studio i Matteo Menotto – byłym projektantem wzorów i faktur marki GUCCI. Na uwagę zasługuje fakt, że wersja w kolorze beżowym czerpie swoją estetykę z miasta mody i stylu: Mediolanu. Projektant inspirował się najbardziej ulotnym momentem dnia, gdy światło słoneczne oblewa budynki bladozłotym odcieniem. Przypominający ręcznie wykonany szew na tylnej obudowie realme 11 Pro+ 5G zwraca uwagę na wysokiej klasy teksturę telefonu oraz wegańską skórę, która pokrywa plecy urządzenia.

Nowe słuchawki realme już w lipcu

Realme zapowiedziało, że już niedługo będą dostępne w Polsce bezprzewodowe słuchawki - Buds Air 5 Pro. Mogą osiągnąć głębokość aktywnej redukcji szumów na poziomie 50 dB i stanowią topową ofertę słuchawek True Wireless Stereo (TWS). Dodatkowo, słuchawki te zapewniają 40 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu. Wykorzystują także zaawansowaną technologię dźwięku przestrzennego 360°. realme Buds Air 5 Pro oferują wiodącą w branży technologię LDAC, która umożliwia użytkownikom przesyłanie przez Bluetooth dźwięku w wysokiej jakości, co potwierdza przyznany słuchawkom certyfikat Hi-Res Audio.

Nowy smartfon realme z serii C już 23 czerwca w Polsce

Marka realme zapowiedziała także wprowadzenie do sprzedaży nowego modelu telefonu z serii C. realme C53 został wyposażony w pojemną baterię 5000 mAh oraz technologię ładowania SUPERVOOC o mocy 33 W. Telefon posiada 128 GB pamięci wewnętrznej, a także gniazdo na 2 karty SIM oraz 1 kartę microSD, co pozwala rozszerzyć pamięć urządzenia do 2 TB. Płynną pracę smartfona zapewnia ośmiordzeniowy procesor oraz 6 GB pamięci RAM, którą można powiększyć dodatkowo o 6 GB, uzyskując aż 12 GB dynamicznej pamięci RAM.

Realme C53 będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: złotym i czarnym. Przy tworzeniu pierwszego z nich projektanci zastosowali unikalny proces powlekania gradientowego, który daje efekt błyszczącej, teksturowanej powierzchni. Przez tylną część telefonu przebiega złota wstęga, z kolei jego obwód jest zaznaczony złocistym blaskiem.

Ekran nowego telefonu realme to wyświetlacz o przekątnej 6,74” i częstotliwości odświeżania 90 Hz oraz maksymalnej jasności 560 nitów. Urządzenie posiada najcieńszą w historii marki obudowę o grubości 7,49 mm. Smartfon oferuje także „Mini Kapsułkę” owiniętą wokół przedniego aparatu.

Nowy telefon realme z serii C wyposażono w aparat główny AI 50 MP oraz dodatkowe filtr i tryby fotograficzne wspierające amatorów fotografii mobilnej. Tryb 50 MP znacznie poprawia ostrość zdjęć, zachowując bogactwo detali, nawet przy fotografowaniu skomplikowanych budynków czy bogatych krajobrazów. Tryb Nocny rozjaśnia ujęcia robione w ciemnych warunkach, a tryb Fotografii Ulicznej pozwala na jeszcze łatwiejsze uchwycenie miejskiej scenerii – pełnej dynamicznych emocji.

Cena i dostępność

W związku z rozpoczęciem sprzedaży, nowe smartfony realme są dostępne w wyjątkowej ofercie cenowej: • realme 11 Pro+ 5G (12/512) za 2199 zł• realme 11 Pro 5G (8/256) za 1799 złs

Cenowa okazja „na start” potrwa do 2 lipca, a telefony w tej cenie można nabyć w sieci sklepów Media Expert, Media Markt, Komputronik, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet, MAX Electro, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl. Od 3 kwietnia regularna cena realme 11 Pro+ 5G wyniesie 2399 zł, a model realme 11 Pro 5G będzie dostępny za 1999 zł.

Dodatkowo, operator sieci Play przygotował dla swoich klientów specjalną ofertę „cash back”. Decydując się na zakup realme 11 Pro+ 5G (12/512) do 18 lipca, można uzyskać zwrot na konto w wysokości 200 zł, a wybierając model realme 11 Pro 5G (8/128) do 4 lipca, można otrzymać zwrot w kwocie 200 zł.

Podobna oferta czeka na klientów sieci T-Mobile. Osoby, które do 18 lipca zakupią realme 11 Pro+ 5G (12/512) otrzymają zwrot na konto w wysokości 200 zł.

Już 23 czerwca ruszy sprzedaż nowego smartfona realme C53 (6/128). Model ten będzie dostępny za 799 zł w sieci sklepów Media Expert, Media Markt, Komputronik, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet, MAX Electro, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl. Cena oraz dostępność nowych słuchawek realme Buds Air 5 Pro zostanie ujawniona niebawem.

Pieniądze to nie wszystko - Jarosław Fuchs Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.