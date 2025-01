Spadek płac dla doświadczonych osób. Pensje sięgają nawet 27,5 tys. zł

Autor:

Chociaż pod względem liczby rekrutacji branża IT w 2024 r. utrzymała niewielką tendencję spadkową, to zarobki nie uległy szczególnym zmianom. Odnotowane spadki nie były duże, a w większości specjalizacji widać wzrosty oferowanych wynagrodzeń. Nie są one jednak spektakularne i wynoszą po kilka procent w skali roku – a nie, jak kiedyś, po kilkanaście lub nawet ponad 20 proc. To wnioski z najnowszego raportu „Rynek pracy IT 2024/2025” od No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami, który od 10 lat ułatwia kandydatom i kandydatkom znalezienie pracy dopasowanej do ich oczekiwań finansowych. Partnerem raportu jest RTB House.

W 2024 r. w IT zarobki oferowane na umowach B2B kandydatom i kandydatkom na stanowiska seniorskie wzrosły rok do roku w medianie dolnych widełek o niecałe 3 proc. i wyniosły 21,8 tys. zł netto (+VAT), a w medianie górnych widełek spadły o 3,5 proc. i wyniosły 27,5 tys. złotych (+VAT). W przypadku umów o pracę pozostały bez zmian (17-23 tys. zł brutto). Na stanowiskach juniorskich jedyną zmianą w stosunku do 2023 r. był spadek maksymalnych widełek wynagrodzeń na kontrakcie B2B o niecałe 4 proc. Mediany dolnych i górnych widełek z ofert dla początkujących wyniosły 7-10,5 tys. netto (+ VAT) na B2B oraz 6-9 tys. zł brutto na umowie o pracę.

Natomiast w przypadku osób o średnim poziomie doświadczenia (tzw. midów lub regularów) mediana dolnych widełek wzrosła o 5 proc. na kontrakcie B2B (do 16,8 tys. zł netto + VAT) oraz o niecałe 3,5 proc. na umowie o pracę (12,4 tys. zł brutto). Mediany górnych widełek pozostały niezmienione (22 tys. zł netto + VAT na B2B oraz 18 tys. zł brutto na umowie o pracę).

Patrząc na zarobki w poszczególnych kategoriach IT, można zauważyć pewną stabilizację. Spadki w widełkach wynagrodzeń odnotowano tylko w siedmiu specjalizacjach, a najmocniej ucierpiały Project Management, DevOps, Mobile i Frontend.

- W 2024 roku zauważalna była stagnacja w zarobkach – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. – Tam, gdzie były wzrosty lub spadki, zmiana była maksymalnie kilkuprocentowa, więc możemy śmiało mówić o próbie utrzymania poziomu wynagrodzeń na rynku. W takich warunkach dało się zauważyć pewną prawidłowość – oferowane pensje rosły po pierwsze w tych specjalizacjach, na które globalnie rośnie zapotrzebowanie, jak Data & Business Intelligence, AI czy Security, a po drugie tam, gdzie przez lata zarobki były na niższym poziomie np. Support czy UX / UI / Design.

Nadal spada odsetek ofert z możliwością pracy zdalnej

W minionym roku ponad ⅓ ogłoszeń o pracy w IT dotyczyła stanowisk programistycznych, nie dziwi więc fakt, że wśród najczęstszych wymagań królują języki programowania. W co piątym ogłoszeniu wymieniano SQL, a tuż za nim znalazł się Python (19,4 proc. ogłoszeń). Trzecie miejsce zajmuje Java (18,9 proc.). Popularność tych technologii jednak wiązać należy też z innymi specjalizacjami, głównie rosnącą od lat kategorią Data & Business Intelligence.

Drugi rok z rzędu spada udział ofert zatrudnienia z możliwością pracy zdalnej – w 2024 r. o 7,7 punktów procentowych w porównaniu do 2023 r. Mimo to nadal jest to najpopularniejsza opcja, wymieniana w blisko 48 proc. ogłoszeń. Praca hybrydowa zrównała się już z pracą stacjonarną (po 26 proc. ofert).

W 2024 r. dało się też zauważyć stagnację, czy nawet oszczędności w zakresie benefitów pozapłacowych. Od lat zajmująca pierwsze miejsce pod względem popularności prywatna opieka medyczna pozostała na tym samym poziomie, co wcześniej (pojawia się w 79 proc. ofert), ale kolejne popularne dodatki – karta sportowa i budżet szkoleniowy – zaliczyły spadki rok do roku odpowiednio o 6 i 5 punktów procentowych. Sukcesywnie od kilku lat rośnie natomiast odsetek ogłoszeń oferujących ubezpieczenie na życie, elastyczne godziny pracy czy imprezy integracyjne.

Jeśli chodzi udogodnienia w biurze, to niewielkie spadki na poziomie 1,5-2 punktów procentowych zaliczyły parkingi dla rowerów, prysznice czy pokoje do rekreacji. W biurach nie braknie natomiast kawy – informacja o tym udogodnieniu pojawiła się w 87 proc. ogłoszeń.