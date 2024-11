Średnia krajowa płaca w górę. Coraz bliżej do 9 tys. zł

Tusk tworzy nowy "superrząd". Będą typować Polaków do kontroli

Pensje w Polsce w górę

Ile zarabiają Polacy? Okazuje się, że zarobki w Polsce bardzo szybko rosną. Pensje znacząco idą w górę. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w Polsce przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2024 r. w porównaniu z październikiem 2023 r. wzrosło nominalnie o 10,2% i wyniosło 8316,57 zł brutto, czyli blisko 6 tys. zł na rękę. W październiku 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do września 2024 r. o 2,2%. Wzrost ten spowodowany był wypłatą m.in. premii i nagród w tym motywacyjnych, kwartalnych, jubileuszowych oraz wynagrodzeń za przepracowane godziny nadliczbowe (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

W Polsce obowiązuje także pensja minimalna. Od 1 lipca 2024 r. płaca minimalna wynosi 4300 zł brutto, czyli około 3261,53 zł netto (na rękę). W 2025 roku pensja minimalna może przekroczyć 4500 zł.

Inflacja w Polsce

A jaka jest w Polsce inflacja? Najnowsze dane GUS wskazują na inflację rzędu 5 proc. Zatem podwyżki płac faktycznie rekompensują straty wynikające z drożyzny. W przypadku seniorów takie pewnego rodzaju wyrównaniu zapewnia waloryzacja emerytur i rent. W nadchodzącym roku emerytury i renty mogą wzrosnąć o ponad 5 proc. A o ile pójdą w górę płace? W takiej sytuacji można spodziewać siew zrostu płac na poziomie podobnym do tegorocznych podwyżek. Zatem wielkimi krokami zbliżamy się do średniej krajowej płacy na poziomie 9 tys. zł brutto, co daje prawie 6,5 tys. zł.