Każdy telewizor Samsung UHD kompatybilny z dźwiękiem Dolby AC-4 będzie pozwalał na skorzystanie z technologii realistycznego i wyraźnego dźwięku dostępnego na kanałach TVP w telewizji naziemnej oraz na innych polach (telewizja kablowa u wybranych operatorów, internet). Na uwagę szczególnie zasługuje opcja ścieżki bez komentatora, z samymi odgłosami stadionu która pozwoli fanom poczuć emocje panujące na stadionie. Jeżeli taką prezentację audio wybierzemy podczas meczu z dostępnych opcji ścieżek dźwiękowych AC-4 oraz ustawimy upscaling obrazu na 4K lub 8K (transmisje obu wydarzeń w TVP w jakości High Definition) i dodatkowo skorzystamy jeszcze z dedykowanego soundbara 5.1, zagwarantujemy sobie doznania bliskie atmosferze bezpośredniego uczestnictwa w widowisku.

Jak uruchomić spersonalizowane audio Dolby AC-4 na telewizorach Samsung?

Aby ustawić spersonalizowane audio wystarczy wykonać kilka prostych kroków. Na początku należy wejść w „Ustawienia” na swoim telewizorze, aby przejść do pozycji „Nadawanie”. Następnie idź do submenu tej zakładki i wybierz „Ustawienia eksperckie”. Kolejny krok to kliknięcie na „Opcje dźwięku”. W opcjach dźwięku wybierz „Ustawienia języka ścieżki dźwiękowej”. W tej opcji pojawi się dodatkowe zewnętrzne okno wyboru tzw. ‘pop-out’ z opisanymi scenami audio do wyboru. Każda ze ścieżek będzie miała szczegółowy opis, aby ułatwić wybór interesującej nas prezentacji audio. Są to trzy ścieżki do wyboru: komentator polski TVP, komentator angielski i czysty dźwięk stadionowy bez komentarza. Należy potwierdzić swój wybór naciskając przycisk „OK” na pilocie.

Funkcja jest dostępna na kompatybilnych telewizorach Samsung UHD i 8K z lat 2018 – 2024. Co ważne także nowe soundbary Samsung z Q-Serii wesprą nowe technologie audio dostępne w TVP 1 i TVP 2 podczas najbliższych meczów, w tym dźwięk 5.1 dostępny w spersonalizowanym audio Dolby, AC-4.

Co ważne soundbary Samsung, na przykład z Q-Serii, świetnie współpracują z telewizorami. Technologia Q-Symphony to jedna z najbardziej innowacyjnych funkcji Samsung, która umożliwia jednoczesną pracę głośników telewizora i soundbara, tworząc najwyższą synergię dźwięku. Ponadto, sztuczna inteligencja remasteruje obiekty dźwiękowe wyodrębnione z oryginalnego wejścia audio, zapewniając niespotykaną dotąd gamę doświadczeń.

Jeszcze bliżej sportowych emocji

Podczas oglądania sportowych widowisk, poza stadionowym dopingem kibiców, równie ważna jest jakość obrazu. Nie jest niczym zaskakującym, że im większy ekran – tym łatwiej można mieć poczucie, że jesteśmy „bliżej” zawodników na ekranie, a co za tym idzie są też większe emocje. Takie wrażenia może zagwarantować model Excellence Line Neo QLED 8K QN900D, który występuje w trzech rozmiarach: 65”, 75” i 85”. To obecnie najbardziej ekskluzywny telewizor Samsung, który wykorzystuje w sposób najbardziej efektywny zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji. Technologia Skalowania AI 8K Pro, obsługiwana przez 512 sieci neuronowych, pozwala przekształcić treści o niższej jakości do rozdzielczości jak najbardziej zbliżonej do 8K. Innymi słowy: zarówno obraz, jak dźwięk są optymalizowane w czasie rzeczywistym, zapewniając jak najlepsze wrażenia, niezależnie od tego czy oglądamy sport czy serial na VOD.

Istotne jest też, aby telewizor „nadążał” za piłką i zawodnikami. Dlatego zastosowany w modelu QN900D Procesor AI NQ8 Gen3 zapewnia najostrzejszy i najbardziej płynny obraz spośród wszystkich telewizorów Samsung. Natomiast funkcja Upłynniacz Ruchu AI Pro usuwa typowe problemy związane z oglądaniem wszelkich treści z dynamicznie zmieniającym się obrazem, na przykład wydarzeń sportowych – automatycznie wykrywa dyscyplinę i w oparciu o algorytmy głębokiego uczenia, aktywuje odpowiedni model wykrywania ruchomych obiektów dbając o to, aby były jak najbardziej wyraźne.

Modele telewizorów Samsunga obsługujące aplikację Max

Rok produkcji Modele 2024 QN900, QN800, QN700, QN95, QN92, QN90, QN85, Q80, Q7X, Q70, Q6X, Q60, S95, S90, S85, LS03D (The Frame), DU9000, DU8000, DU7100, The Premiere, The Serif, The Sero, The Freestyle 2023 QN900, QN800, QN700, QN95, QN91, QN90, QN85, Q80, Q7X, Q70, Q6X, Q60, S95, S90, LS03B (The Frame), CU7100, The Premiere, The Serif, The Sero, The Freestyle 2022 QN900, QN800, QN700, QN95, QN91, QN90, QN85, Q80, Q7X, Q70, Q6X, Q60, S95, LS03B (The Frame), BU8000, The Premiere, The Serif, The Sero 2021 QN900, QN800, QN700, QN95, QN91, QN90, QN85, Q80, Q7X, Q70, Q6X, Q60, LS03A (The Frame), AU9000, AU8000, AU7100, The Premiere, The Serif, The Sero 2020 Q950, Q900, Q800, Q700, Q95, Q90, Q80, Q7X, Q70, Q6X, Q60, TU8510, TU8500, TU8000, TU7100, TU7000, LS03T(The Frame), LS01T(Serif), LS05T(Sero), The Terrace 2019 Q950, Q900, Q90, Q85, Q80, Q70, Q6x, Q60,RU8000, RU7410, RU74XX, RU7400, RU7300, RU7100, LS03R(The Frame), LS01R(Serif) 2018 Q9FN, Q8DN, Q8CN, Q8FN, Q7FN, Q6FN, NU8500, NU80xx, NU8000, NU76xx,NU7500, NU74xx, NU7400, NU7300/7370, NU7100/7170, NU7120/7190, NU7020/7090, LS003(The Frame)

