Na mocną pozycję firmy Samsung na rynku składa się wiele czynników, a wśród nich m.in. zróżnicowane portfolio, obejmujące dziś telewizory QLED, OLED, serię Excellence Line i osobną kategorię Lifestyle. W samym tylko 2024 r. Samsung wprowadzi do sprzedaży 21 nowych modeli telewizorów. Na sklepowe półki trafią m.in. nowe modele telewizorów Samsung OLED – to technologia ceniona przez klientów do tego stopnia, że w 2023 r. OLED-y marki Samsung zostały według wewnętrznych danych liderem w swojej kategorii pod względem wartości sprzedaży i osiągnęły 31-procentowy udziału w rynku. W tym roku Polacy będą mogli wybierać wśród 5 modeli telewizorów Samsung OLED (S95D, S94D, S92D, S90D, S85D) z ekranami o przekątnej od 48 do 83 cali. Nie sposób także nie wspomnieć o rozszerzonej w tym roku aż do 5 modeli ofercie Micro LED – to dostarczane na zamówienie urządzenia klasy superpremium o przekątnych nawet 114 cali. Oferują one niezwykle spektakularne wrażenia wizualne – imponującą głębię, żywe barwy oraz niezwykłą wyrazistość i kontrast.

Ulepszone życie dzięki AI

Sztuczna inteligencja nie jest dla firmy Samsung niczym nowym – historia inwestycji w badania i rozwój technologii AI sięga ponad dziesięciu lat wstecz. Obecna, najnowsza generacja procesorów – Neural Quantum 8K Gen3 – obsługuje 512 sieci neuronowych. Układy te znalazły zastosowanie w telewizorze Samsung Neo QLED QN900D 2024. Algorytmy AI w tym telewizorze, dzięki technologii Skalowania AI 8K Pro, mogą skalować materiał w jakości SD, HD i 4K do rozdzielczości 8K, wyostrzając obraz i zapewniając wykorzystanie pełnego potencjału procesora, rozdzielczości i algorytmów oraz wzrost szczegółowości obrazu w porównaniu z tą samą treścią odtwarzaną na telewizorze 4K. Funkcja Upłynniacz Ruchu AI Pro usuwa natomiast typowe problemy związane z oglądaniem wszelkich treści z dynamicznie zmieniającym się obrazem, na przykład wydarzeń sportowych – automatycznie wykrywa dyscyplinę i w oparciu o algorytmy głębokiego uczenia, aktywuje odpowiedni model wykrywania ruchomych obiektów.

Seria Excellence Line Neo QLED 8K zapewnia z kolei wierny dźwięk kształtowany przez sztuczną inteligencję. Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro doskonale radzi sobie teraz z wyodrębnianiem dialogów z szumu tła, pozwalając wyraźnie usłyszeć każde słowo.

Bezpieczeństwo Samsung Knox – ochrona prywatności

Bezpieczeństwo jest najważniejsze, a dzięki rozwiązaniu Samsung Knox każda funkcja, aplikacja i platforma jest objęta solidną ochroną. Wrażliwe dane, takie jak kody PIN i hasła, są chronione przez usługę Samsung Knox Security, która zabezpiecza inteligentne urządzenia domowe skomunikowane z telewizorem i automatycznie blokuje nieautoryzowane złośliwe oprogramowanie i witryny phishingowe.

Jednym z elementów bezpieczeństwa jest też ochrona Twojego telewizora poprzez regularne aktualizacje, audyty i monitoring – a wszystko to dzięki usłudze Regularne Aktualizacje Zabezpieczeń.

Nowości w Smart Things – jeszcze więcej możliwości

Telewizory Smart TV w wersji 2024 mają Wbudowany Hub IoT, który obsługuje standardy Matter i HCA w celu łatwej integracji z różnymi inteligentnymi urządzeniami. Co więcej oferują one ulepszony Widok Mapy 3D umożliwiający intuicyjne zarządzanie domem i wgląd we wzorce zużycia energii. Co jeszcze? Nowa technologia Tryb Audio 360 w połączeniu ze słuchawkami Galaxy Buds umożliwia odbieranie dźwięku kierunkowo, z krótkim opóźnieniem i z przetwarzaniem w czasie rzeczywistym. Galaxy Buds automatycznie łączą się z telewizorem za pomocą funkcji łatwego parowania, zapewniając wciągające, przestrzenne wrażenia dźwiękowe. Połączenie ze Smartfonem z kolei ułatwia wygodne sterowanie telewizorem za pomocą przycisków kierunkowych, wyboru kanału i regulacji głośności w aplikacji Smart Things na smartfonie. Dostępny jest też bezpośredni dostęp do aplikacji i treści, co pozwala na dostosowanie ikon wyświetlanych w interfejsie, dzięki czemu jest on wszechstronny i niezwykle funkcjonalny. Dodatkowo, interfejs treningu domowego jest wbudowany w telewizor i łączy się z Galaxy Watch i sprzętem do ćwiczeń. Użytkownicy mogą monitorować dane dotyczące ćwiczeń w czasie rzeczywistym, oglądając YouTube lub telewizję na żywo, a wszystko to na jednym ekranie – jest to możliwe dzięki technologii Śledzenie Treningu.

Zrównoważony rozwój – na każdym etapie produkcji i użytkowania

Samsung priorytetowo traktuje środowisko, łącząc cele zrównoważonego rozwoju, innowacyjnego projektowania produktów i partnerstw strategicznych. W rezultacie do 2050 r. wszystkie podmioty z grupy Samsung mają zaspokajać swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych i powinny osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla. W produkcji wielu telewizorów już teraz zastosowano materiały pochodzące z recyklingu, w tym tworzywo ze zużytych sieci rybackich.

Co więcej, dzięki panelom słonecznym umieszczonym na obudowie ulepszonego Pilota SollarCell nie są już potrzebne jednorazowe baterie. Pilot został wyposażony w akumulator, a panel słoneczny, który pozwala podtrzymać zapas energii może być zasilany energią świetlną: słoneczną lub pochodzącą ze sztucznego oświetlenia. Firma też od kilku lat konsekwentnie prowadzi proces wdrażania coraz bardziej przyjaznych ekologiczne opakowań, projektowanych w duchu zrównoważonego rozwoju. Technologia Opakowanie do Ponownego Użycia pozwala w powtórnie wykorzystać je do innych celów. Wśród podjętych działań można wymienić m.in. wprowadzenie kartonów bez zszywek, używanie papierowej taśmy czy też minimalizowanie zużycia farby a co za tym idzie ograniczanie nadruku na kartonach.

Tryb AI Energy Mode jest z kolei funkcją, która pozwala na obniżenie zużycia energii przez automatyczne uruchamianie urządzeń domowych w trybie oszczędzania energii i można ją ustawić za pomocą Smart Things Energy. Usługa Smart Things Energy w telewizorach pomaga zmniejszyć ślad węglowy dzięki prostym zmianom, takim jak automatyczne przełączanie w tryb oszczędzania energii na określonych urządzeniach, gdy nie są używane.

Samsung od lat dba także o to, aby wszyscy użytkownicy jego urządzeń mieli równy dostęp do oferowanych przez producenta usług. Dlatego też w tym roku w celu zwiększenia wsparcia dla osób niedowidzących, wprowadzono Relumino Together – nowy tryb oglądania na telewizorach Samsung. Umożliwia on osobom o różnym stopniu sprawności wspólne oglądanie telewizji, z korektami wizualnymi lub bez nich. Teraz, wszyscy mogą korzystać z ulubionej formy rozrywki w tym samym czasie.

