Odwiedź Galaxy AI Spot do 9 maja

W ramach partnerstwa Samsung i FoodX, stworzono Galaxy AI Spot, który dostępny będzie do 9 maja w restauracjach Mr. Pancake w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. Na klientów czekają: niezwykłe menu, epickie wnętrze, Galaxy AI do przetestowania i konkursy z cennymi narodami. W dedykowanym menu znajdziemy m.in. gofry, pancakes oraz napoje w zaskakujących wariacjach.Kulinarna uczta to jednak nie wszystko. Dla tych, którzy zdecydują się na wybór menu Galaxy, czeka szansa na zdobycie wyjątkowych nagród: najnowszego smartfonu Galaxy S24 Ultra i voucherów do Mr. Pancake. Jedyne, co trzeba zrobić, aby wygrać to śledzić instagram @samsungpolska i @mrpancake oraz wykazać się kreatywnością. Dodatkowo, w restauracji Mr. Pancake w Warszawie znajdziemy automat claw machine, w którym można zdobyć nagrody takie jak: Galaxy Z Flip5, Galaxy Fit3, Galaxy SmartTag2 oraz kody zniżkowe do restauracji lub na zakup urządzeń Galaxy.

Samsung łączy siły z Dropsy i Grailz

Samsung nawiązał współpracę z Dropsy – popularnym źródłem informacji dla pokolenia Z, aby towarzyszyć użytkownikom w odkrywaniu najgorętszych trendów sezonu. Pod marką Dropsy tworzone są dwa duże produkty skierowane do Generacji Z: aplikacja z informacjami o premierach i okazjach na najbardziej pożądane przez odbiorców produkty, oraz profil instagramowy @dropsy.app, dostarczający informacje o najciekawszych wydarzeniach ze świata mody.

Samsung został też strategicznym partnerem aplikacji Grailz, która skupia sympatyków najbardziej pożądanych butów i ubrań. Można w niej znaleźć informacje dotyczące premier, najlepsze i najbardziej wyselekcjonowane okazje, a także dedykowaną zakładkę Grail Point – największego sklepu z limitowanymi butami i ubraniami w Polsce. Uzupełnieniem wspólnych działań będzie dedykowana strefa ekspozycji marki Samsung w stacjonarnych salonach Grail Point w Warszawie i Krakowie.

Najnowsza seria smartfonów Galaxy S24 oferuje m.in. szybszy, intuicyjny sposób wyszukiwania informacji o interesujących nas przedmiotach, czy elementach garderoby – Circle To Search by Google (Zakreśl, by wyszukać). Dzięki urządzeniom z Galaxy AI tropienie modowych trendów jest dużo prostsze, o czym będzie można przekonać się testując funkcję wyszukiwania osobiście w salonach Grail Point w Warszawie i Krakowie.

Polecany artykuł: Samsung OLED najchętniej kupowany w Polsce w 2023 roku

Pieniądze to nie wszystko Marcin Wojewódka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.