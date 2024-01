Samsung OLED najchętniej kupowane w Polsce w 2023 roku

Premiera telewizorów OLED z technologią kropki kwantowej odbyła się w maju 2022 roku. W zaskakująco szybkim tempie telewizory te zyskały bardzo dużą popularność, tym samym wyprzedzając konkurencyjne firmy, które podobne modele miały znacznie dłużej w swojej ofercie. W 2023 roku seria telewizorów OLED stała się jeszcze bogatsza i obecnie obejmuje modele: S90C, S92C i S95C w rozmiarach przekątnych od 55” do 77”.

Według danych firmy Samsung telewizory OLED w Polsce w 2023 roku zostały liderem w swojej kategorii pod względem wartości sprzedanych telewizorów i osiągnęły 31% udziału w rynku. Najchętniej kupowano duże i bardzo duże telewizory Samsung OLED o przekątnej 65 i 77 cali, które stanowiły 57% sprzedaży ilościowo. Najlepszym miesiącem był grudzień, kiedy to blisko 40% sprzedanych modeli OLED stanowiły produkty firmy Samsung pod względem wartości i ilości.

Głęboka czerń coraz bardziej popularna

Telewizory Samsung OLED wyróżnia doskonała jakość obrazu: głęboka czerń, czysta biel i paleta żywych kolorów, a to wszystko dzięki nowoczesnym samoemisyjnym pikselom i technologii Quantum Dot. Neuronowy Procesor AI Quantum 4K automatycznie dostosowuje jasność, wzmacnia kontrast i poprawia rozdzielczość w celu uzyskania najlepszej możliwej jakości. Z kolei realne odwzorowanie barw potwierdza certyfikat „Zweryfikowane przez PANTONE”, a tryb Komfort dla Oczu sprawia, że jasność i temperatura barw automatycznie dostosowują się do pory dnia i natężenia naturalnego światła. Dzięki temu obraz jest bardziej miękki i przyjazny dla wzroku i sprawia, że oczy są mniej podatne na zmęczenie podczas oglądania. Wrażenie wizualne dopełnia bardzo smukły design.

Jeszcze więcej modeli w 2024 roku

Podczas targów CES 2024 zostały zapowiedziane cztery nowe modele telewizorów OLED – S95D, S94D, S90D i S85S. Najwyższy z nich, czyli S95D, będzie oferował ogromny, 77-calowy ekran o doskonałym odwzorowaniu szczegółów, wysokiej częstotliwości odświeżaniu klatek i intensywnym, żywym obrazie. Wyświetlacz ten będzie o 20% jaśniejszy od poprzednich modeli, uzyskując głębokie i bogate odcienie czerni oraz wzbogaconą przez sztuczną inteligencję wierność kolorów tak czystych, że posiadają certyfikat Pantone Validated™.

– W 2024 roku będziemy jeszcze bardziej poszerzać i udoskonalać linię telewizorów Samsung OLED. Dlatego w naszej ofercie znajdzie się jeszcze większa gama przekątnych – od 48 do 83 cali – i jeszcze więcej modeli w różnych przedziałach cenowych. Ponadto najwyższy z nich, czyli S95D, będzie wyposażony w ekran z powłoką „OLED Glare Free” oraz w specjalne udogodnienia dla graczy, w tym wysoki stopień odświeżania do 144 Hz. Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych konsumentów, którzy szukają coraz większych rozmiarów ekranów i jeszcze bardziej inteligentnych rozwiązań – komentuje Grzegorz Stanisz, dyrektor sprzedaży i marketingu działu RTV w firmie Samsung Electronics Polska.

Nowy model Samsung OLED S95D zostanie wyposażone także w technologię „OLED Glare Free”[5]. Odpowiada ona za zachowanie wierności barw i redukuje refleksy, utrzymując przy tym ostrość obrazu, co pozwala widzom cieszyć się pełnią doznań nawet przy świetle dziennym. Powłoki o niskim stopniu odbicia światła optymalizowane do ekranów OLED eliminują konieczność poszukiwania kompromisu między połyskiem a odbiciem dzięki nowej, specjalistycznej warstwie twardych filtrów i sposobowi powlekania powierzchni.

Telewizory Samsung OLED 2024, podobnie jak inne w z oferty firmy w 2023 roku należą do najbezpieczniejszych na świecie. Od kiedy zaczęliśmy korzystać z Internetu także w telewizorach, naturalnym stało się zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa w sieci wszystkim widzom. Dlatego też specjalnie z myślą o nich Samsung wprowadził kompleksową architekturę zabezpieczeń – Knox. Zadaniem systemu jest ochrona telewizorów i wykrywanie potencjalnych zagrożeń. Regularne aktualizacje oprogramowania dodatkowo wzmacniają ochronę telewizora przed niebezpiecznymi atakami. Knox to również sprawdzone rozwiązanie, certyfikowane przez różne agencje rządowe, jednostki certyfikujące oraz zewnętrznych dostawców zabezpieczeń.

Samsung Smart TV jest pierwszym rozwiązaniem w branży, które kilka razy z rzędu otrzymało certyfikat potwierdzający zgodność z Common Criteria (CC). Certyfikat Common Criteria jest uznawany za obowiązkowy system certyfikacji zabezpieczeń komputerowych na świecie. Z kolei usługa płatności Checkout jest zgodna ze standardem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). PCI DSS to międzynarodowa norma bezpieczeństwa danych dla wszystkich organizacji, które przetwarzają, przechowują lub przesyłają informacje dotyczące kart kredytowych. Została przyjęta przez American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard i Visa Inc.

Pieniądze to nie wszystko Kamil Sobolewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.