Wygraj telewizor The Terrace lub projektor The Freestyle Gen.2

„Twój DOM w obiektywie” to konkurs organizowany przez firmę ARCHON+ Biuro Projektów, która już od ponad 33 lat projektuje i sprzedaje gotowe projekty domów. W bogatej ofercie posiada ponad 2700 projektów w tym efektowne parterówki, atrakcyjne domy z poddaszem użytkowym czy piętrowe, wiele z nich to projekty domów tanich w budowie. Nie brakuje również rozwiązań w stylu nowoczesnej stodoły.

Zadaniem konkursowym jest sfotografowanie domu zrealizowanego według projektu tej firmy i przesłanie wypełnionego formularza konkursowego wraz z wykonanymi zdjęciami najpóźniej do 31 marca 2024 roku. Poza ujęciami bryły domu należy zaprezentować także wnętrza, takie jak kuchnia, salon, łazienka czy sypialnia. Konkurs to świetna okazja dla właścicieli domów zrealizowanych na podstawie projektu ARCHON+, by zaprezentować swoje wymarzone przestrzenie i wygrać wspaniałe nagrody, a także źródło wielu pomysłów dla wszystkich osób poszukujących inspiracji wnętrzarskich.

Do wygrania są aż cztery atrakcyjne urządzenia Lifestyle firmy Samsung. Zdobywca I miejsca otrzyma telewizor The Terrace, który jest wprost stworzony do oglądania filmów czy sportu na balkonie, tarasie czy ogrodzie. A to wszystko dzięki temu, że jest odporny na warunki pogodowe (spełnia warunki normy IP55). Oznacza to, że bez względu na porę roku, zapewnia ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć, kurz czy ciepło. Ponadto, telewizor zapewnia także doskonały obraz, dzięki technologii QLED ze skalą jasności sięgającą nawet 2000 nitów. Dodatkowo, imponująco wysoka prędkość ruchu eliminuje rozmycia między szybko zmieniającymi się obrazami, zapewniając niezwykle płynne doświadczenia podczas gry, oglądania sportu, filmów i nie tylko. The Terrace wyposażony jest także w antyrefleksyjną technologię, która doskonale redukuje odbicia światła na ekranie, jednocześnie wzmacniając poziom kontrastu. Z kolei wbudowany system Smart TV pozwoli cieszyć dostępem do bogatej serialowo-filmowej rozrywki oraz innymi inteligentnymi funkcjami.

Natomiast zdobywcy II, III i IV miejsca w konkursie otrzymają unikatowy projektor The Freestyle Gen.2. To niewielkie urządzenie, które waży zaledwie 830 g, dzięki czemu z powodzeniem można go przenosić, a także schować do walizki czy torby. Co więcej, można go zasilać nie tylko za pomocą kompatybilnej ładowarki, ale też wykorzystywać dedykowany powerbank i tym samym korzystać z niego swobodnie z dowolnego miejsca w plenerze. Jego Obrotowy Design pozwala oglądać filmy czy przeglądać zdjęcia na dowolnej powierzchni – suficie, blacie stołu, ścianie domku – i pod niemal każdym kątem. Co więcej, dzięki Automatycznemu Poziomowaniu ekran zostanie natychmiast skorygowany i nawet nierówne podłoże czy chropowata ściana nie będą stanowić problemu. Dopełnienie wrażeń wizualnych stanowi mocny Dźwięk Premium 360°, który zapewni brzmienie na wysokim poziomie.

The Freestyle drugiej generacji wyróżnia także jeszcze szybsza obsługa oraz pełen zakres funkcji Smart TV. Projektor oferuje dostęp do nieograniczonej rozrywki i naszych ulubionych aplikacji VOD, takich jak Netflix, Disney+ czy HBO Max. Jednak to nie wszystko – urządzenie można z łatwością połączyć ze smartfonem, za pomocą aplikacji SmartThings i tym samym, wyświetlić na ekranie zdjęcia z ostatniej wycieczki czy imprezy rodzinnej.

Organizatorem konkursu jest firma ARCHON+ Biuro Projektów Barbara Mendel. Sprawdź szczegóły Konkursu FOTOGRAFICZNEGO “Twój DOM w obiektywie”, warunki uczestnictwa oraz ograniczenia konkursu.

