Super sztuczna inteligencja od Google w nowej serii Samsung Galaxy S24

Wielka współpraca Google z Samsungiem - w tle AI

Dzięki naszym najnowszym osiągnięciom w dziedzinie AI możemy ulepszać to, co miliardy użytkowników i użytkowniczek kochają w Androidzie: szybki dostęp do informacji, pozostawanie w kontakcie z ważnymi dla nas osobami, robienie idealnych zdjęć i wyrażanie własnego stylu.

Podczas dzisiejszego wydarzenia Galaxy Unpacked zorganizowanego w San Jose przez firmę Samsung – naszego długoletniego partnera – pokazaliśmy nowe możliwości AI od Google na Androidzie. Najnowsza seria urządzeń Samsung Galaxy S24 będzie wykorzystywać Gemini, czyli najlepsze w swojej klasie modele bazowe od Google, do napędzania funkcji AI następnej generacji.

Do tego użytkownicy i użytkowniczki smartfonów Galaxy S24 będą mogli na swoich telefonach korzystać z zupełnie nowej opcji wyszukiwania oraz z najnowszych funkcji Wiadomości Google i usługi Android Auto.

Nowe sposoby współpracy z AI dzięki Gemini

Dzięki współpracy między zespołem Google Cloud a firmą Samsung użytkownicy smartfonów Galaxy S24 będą mogli korzystać z naszego najbardziej zaawansowanego modelu AI – Gemini – w aplikacjach i usługach stworzonych przez Samsunga.

Gemini Pro, czyli najbardziej wszechstronny model sprawdzający się w szerokiej gamie zastosowań, umożliwia jeszcze bardziej wydajne korzystanie z aplikacji firmy Samsung. W nowej serii Galaxy S24 aplikacje, takie jak Notatki, Dyktafon i Klawiatura, będą korzystać z modelu Gemini Pro, aby zapewniać użytkownikom lepsze funkcje streszczania. Na przykład możecie nagrać wykład przy użyciu Dyktafonu i szybko wygenerować streszczenie najważniejszych informacji. Z kolei Imagen 2, opracowana przez Google technologia zamiany tekstu na obraz, umożliwia korzystanie z przydatnych funkcji generatywnej edycji zdjęć bezpośrednio w aplikacji Galeria na Galaxy S24.

Seria Galaxy S24 będzie również wyposażona w Gemini Nano, dzięki czemu Wiadomości Google zyskają nową funkcję, Wasze dane nigdy nie opuszczą telefonu. Dodatkowo Samsung jako jedna z pierwszych firm partnerskich otrzyma możliwość przetestowania Gemini Ultra, naszego największego modelu do wysoce złożonych zadań, zanim udostępnimy go deweloperom i klientom korporacyjnym później w tym roku.

Nowy sposób wyszukiwania informacji

Od początku istnienia Androida ludzie korzystali z wyszukiwarki Google, aby zaspokoić swoją ciekawość, a dzięki postępom w dziedzinie AI mogliśmy opracować całkowicie nowy sposób wyszukiwania informacji. Na urządzeniach z serii Galaxy S24 wprowadzamy nową funkcję „zaznacz, aby wyszukać”, która pozwala na wyszukiwanie dowolnych informacji na telefonie z Androidem bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Teraz wystarczy zaznaczyć obraz, film lub tekst, o których chcesz dowiedzieć się więcej, za pomocą prostego gestu – zakreślenia, podświetlenia, przekreślenia czy dotknięcia dowolnego elementu na ekranie. Wyobraźcie sobie, jak łatwo i szybko możecie w ten sposób wyszukać świetną stylizację ze zdjęcia w mediach społecznościowych, nieznane Wam sformułowanie w czytanym artykule, ciekawą roślinę znalezioną w YouTube i wszystkie inne rzeczy, które przyciągną Waszą uwagę podczas przeglądania treści na telefonie. A dzięki tworzonym przez generatywną AI podsumowaniom, które posiłkują się informacjami zebranymi w całej sieci, łatwiej zrozumiecie skomplikowane zagadnienia i tematy.

Nowe formy komunikacji z przyjaciółmi i rodziną

Smartfony pomagają nam w utrzymywaniu kontaktu z bliskimi, a wiadomości tekstowe odgrywają w tym kluczową rolę. Na przestrzeni lat rozwijaliśmy funkcje związane z wysyłaniem wiadomości na Androidzie, aby ułatwiać Wam komunikację. Wraz z premierą serii Galaxy S24 udostępniamy kilka naszych ulubionych, opartych na AI funkcji Wiadomości Google, które do tej pory były dostępne tylko w wersji beta. Jedną z nich jest Magiczne tworzenie wiadomości, które działa bezpośrednio na urządzeniu i wykorzystuje Gemini Nano, aby pomóc Wam w pisaniu oryginalnych wiadomości w różnych stylach, np. podekscytowanym, formalnym czy nawet literackim. Z kolei fotoemotikon umożliwia stworzenie nowego emoji z własnych zdjęć przy użyciu generatywnej AI. Te funkcje, wraz z innymi intuicyjnymi opcjami takimi jak Voice Moods, ułatwiają komunikację i sprawiają, że możecie do niej dodać osobisty akcent.

Nowe metody pozostawania w kontakcie podczas podróży

Android Auto ułatwia komunikację podczas jazdy samochodem. Dzięki nowym funkcjom opartym na AI Android Auto streszcza długie SMS-y i czaty grupowe podczas jazdy, dzięki czemu możecie pozostać w kontakcie z bliskimi, jednocześnie nie odrywając uwagi od drogi. Android Auto sugeruje też możliwe odpowiedzi i działania, które możecie wykonać bez dotykania telefonu. Więc jeśli chcecie dotrzeć na lunch do restauracji poleconej przez przyjaciółkę, wystarczy raz kliknąć udostępnioną lokalizację, aby zobaczyć wskazówki dojazdu, wysłać swój szacowany czas dotarcia na miejsce, a nawet zadzwonić do znajomej.

Wkrótce też widok interfejsu usługi Android Auto będzie odzwierciedlać ustawienia Waszego telefonu Samsung Galaxy takie jak tapeta czy ikony, dzięki czemu przechodzenie między smartfonem a samochodem będzie jeszcze bardziej płynne i spójne.

Pieniądze to nie wszystko Kamil Sobolewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.