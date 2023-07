i Autor: AlfredMuller/cc0/pixabay zdjęcie ilustracyjne

Wynagrodzenia

Ile zarabia się w Google? Wyciekły najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń

Amerykański magazyn Business Insider dotarł do wynagrodzeń w Google. Ankieta, którą wypełniali pracownicy, pokazuje duże dysproporcje płacowe między różnymi grupami zawodowymi. Najwyższa pensja programisty w Google jest co najmniej o 300 tys. dol. wyższa niż pensja na innych stanowiskach. Według raportu najwyższe wynagrodzenia w sprzedaży, badaniach, projektowaniu UX oraz polityce i lobbingu wahają się od 300 tys. do 377 tys. dol. Kto najlepiej zarabia w tej spółce?