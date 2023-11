Urządzenia kuchenne

Jednym z głównych bohaterów urządzeń kuchennych Gorenje tej jesieni z pewnością jest piekarnik z serii OptiBake – model BPSA6747DGW. To nowoczesne urządzenie wyposażone jest w aż 23 automatyczne programy gotowania, które mają ułatwić i przyspieszyć proces przygotowania posiłków. Nowy model Gorenje oferuje zarówno podstawowe tryby, jak i te bardziej zaawansowane – m.in. tryb dedykowany wypiekaniu pizzy w wysokiej temperaturze, tryb Air Fry+, który pozwala piec bez dodatku tłuszczu bez konieczności rezygnacji z chrupiącej skórki, czy tryb SteamAssist do gotowania na parze. Szeroki wybór funkcji piekarnika to także więcej możliwości na kulinarne eksperymentowanie i odkrywanie nowych smaków. W celu uzyskania jak najlepszych efektów komora piekarnika BPSA6747DGW została zaprojektowana na wzór tradycyjnych pieców opalanych drewnem. Zaokrąglona wnęka zapewnia jeszcze lepszą cyrkulację powietrza, która jest gwarancją równomiernie wypieczonych potraw. Urządzenie może pochwalić się również dużą pojemnością – aż 77l – dzięki czemu z łatwością przygotujemy w nim większe potrawy podczas jednego cyklu, co znacząco ułatwi możliwość pieczenia wielopoziomowego. Najnowszy piekarnik Gorenje obsługuje autorski system operacyjny marki – Connect Life, który jest kompatybilny z aplikacją umożliwiającą zarządzanie pracą piekarnika i jej monitoring z poziomu smartfona.

Chłodnictwo

W bieżącym roku marka Gorenje otworzyła nową fabrykę urządzeń chłodniczych Side by Side w Europie. Powstające w niej urządzenia charakteryzuje ulepszona konstrukcja o większej pojemności. Lodówko-zamrażarki Side by Side to dwudrzwiowe urządzenia o znacznie większej pojemności niż tradycyjne modele. Nowe lodówki od Gorenje wyposażone są w technologię ConvertActive, która w łatwy sposób pozwala dostosować poszczególne części urządzenia do naszych potrzeb. I tak za pomocą jednego przycisku zamrażarkę zmienimy w komorę zero bądź chłodziarkę, uzyskując dodatkowe miejsce do przechowywania np. świeżej żywności. Dodatkowo nowe modele kombi wyposażone są w szufladę Convert FreshZone z regulacją temperatury, która pozwala na dostosowanie warunków wewnątrz do przechowywanego jedzenia – warzyw, owoców, wędlin bądź serów. Zastosowanie nowoczesnych funkcji w lodówkach Gorenje pozwala wydłużyć świeżość żywności, dzięki czemu ogranicza marnowanie jedzenia.

Urządzenia pralnicze

Kolejnymi nowościami tej jesieni od marki Gorenje będą urządzenia pralnicze z zaawansowanych technologicznie linii Superior oraz Advanced+. Nowe modele palek oraz suszarek posiadają najwyższą klasę energetyczną – klasę A. Wyposażone są w unikalną technologię AirDry, która jest gwarancją higieny urządzeń, dzięki eliminowaniu rozwoju bakterii wewnątrz urządzenia. Dodatkowo w nowych urządzeniach pralniczych Gorenje wykorzystano wbudowaną pompę ciepła, która sprawia, że proces prania i suszenia jest nie tylko znacznie szybszy, ale i bardziej przyjazny dla środowiska. Innowacyjna technologia NatureDry, którą zastosowano w urządzeniach, suszy ubrania w niskich temperaturach, dzięki czemu zapobiega zniszczeniu nawet tych najdelikatniejszych tkanin.

Zmywarki

Podczas berlińskich targów marka Gorenje zaprezentowała również swoje zmywarki. Przedstawione urządzenia charakteryzuje wysoka energooszczędność oraz wyjątkowo cicha praca. Jednym z największych atutów zaprezentowanych urządzeń jest również ich pojemność – największe modele mogą pomieścić nawet 16 kompletów naczyń, dzięki czemu zapewniają wydajną pracę urządzenia. Aby zapewnić sprawną organizację przestrzeni, zmywarki wyposażone są w kosze, z którymi łatwo zachować porządek. Zaprezentowane zmywarki wyposażone są w system SmartDosing, który samodzielnie dostosowuje odpowiednią ilość detergentu do załadunku, dzięki czemu oszczędzamy czas, energię oraz detergent. Natomiast za skuteczne suszenie naczyń odpowiada program SmartDry, a za zachowanie najwyższego poziomu higieny program antybakteryjny ExtraHygiene wykorzystujący światło UV, które usuwa nawet 99,9% bakterii i wirusów.

Małe urządzenia AGD

Asortyment słoweńskiej marki to nie tylko duże urządzenia AGD, ale również ich mniejsi bracia z kategorii małych urządzeń wyposażenia domu. W czasie targów IFA 2023 Gorenje zaprezentowało odświeżone urządzenia z linii Retro, która od swojego powstania cieszy się dużym zainteresowanie, dzięki inspirowanemu 80-tymi latami designowi. Wśród urządzeń z linii retro znajdziemy czajniki, tostery, blendery ręczne oraz kielichowe, a także roboty kuchenne. Oprócz tego na targach zaprezentowano również automatyczny ekspres kuchenny oraz europejskiej produkcji krajalnice do chleba.

Słoweńska marka Gorenje jest obecna na rynku od ponad 70 lat, a swoje długoletnie doświadczenie wykorzystuje w stałym rozwoju produkowanych urządzeń. Oferta marki od lat kojarzona jest z trwałością i niezawodnością. Dzięki silnemu rozwojowi technologicznemu, urządzenia Gorneje systematycznie są ulepszane, co widzimy m.in. poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii. Dzięki temu marka kontynuują przyświecający jej od początku cel ułatwiania codziennych obowiązków.

