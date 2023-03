Oszczędzaj na rachunkach! Zmywarka czy mycie ręczne – co się bardziej opłaca?

Czternasta emerytura będzie wypłacana co roku. Projekt ustawy trafił właśnie do rządu. Zobacz, co zawiera

Zmywarka czy mycie ręczne – co generuje mniejsze koszty?

Producenci urządzeń AGD zapewniają, że korzystanie ze zmywarki pozwala na znacznie większą oszczędność pieniędzy niż mycie ręczne. Zastosowanie nowoczesnych technologii w urządzeniach AGD faktycznie umożliwia ograniczenie zużywanej energii i wody, co przekłada się na oszczędność pieniędzy. Jak wypada mycie automatyczne w porównaniu z myciem ręcznym? Na koszt mycia naczyń składają się następujące elementy:

Koszt zużycia wody – zimnej oraz ciepłej;

Koszt zużycia energii;

Koszt akcesoriów i detergentów.

Aby porównanie było wiarygodne, mycie automatyczne przedstawimy na konkretnym przykładzie – będzie to model GV693C60UVAD z linii Superior od marki Gorenje. Zmywarka GV693C60UVAD to urządzenie o wymiarach 82/60/56 (wysokość/szerokość/głębokość), które w jednym cyklu może pomieścić nawet 16 zestawów naczyń. Jako jeden zestaw naczyń należy rozumieć komplet dla jednej osoby składający się z: talerza obiadowego, talerza głębokiego (miska) oraz deserowego, kompletu sztućców, filiżanki, szklanki i kieliszka. Programem domyślnym dla tego urządzenia jest tryb Eco myjący w wodzie o temperaturze 55°.

Koszt zużycia wody i energii

Do umycia naczyń przy pełnym załadunku oraz domyślnym trybie zmywarka GV693C60UVAD od Gorenje pobiera 9,6l zimnej wody. Urządzenie ogrzewa wodę dzięki energii, dlatego nie zapłacimy za ciepłą wodę tylko za jej ogrzanie. Średnie zużycie energii na jeden cykl wynosi zaledwie 0,76 kWh, co oznacza, że za energię potrzebną do jednego mycia zapłacimy mniej niż 1 zł (średni koszt 1kWh energii wynosi 85 groszy brutto).

Do mycia ręcznego używamy zimnej i ciepłej wody, ale nie zużywamy energii. Czy oznacza to większą oszczędność? Oszczędność energii – jak najbardziej. Jednak zużycie wody w przypadku mycia ręcznego jest znacznie większe. Do umycia tej samej liczby naczyń zużyjemy nawet 3 razy więcej wody niż zmywarka! Oznacza to, że do ręcznego umycia 16 kompletów naczyń zużyjemy ok 30l wody.

Średni koszt zużycia wody wynosi 3,19 zł brutto za m3. Należy pamiętać, że koszt m3 wody ciepłej jest znacznie wyższy aniżeli wody zimnej. Już na podstawie zużycia wody, możemy obliczyć, że koszt zużycia wody podczas mycia ręcznego jest większy niż koszt mycia w zmywarce.

Zakup akcesoriów oraz detergentów, potrzebnych do umycia naczyń jest konieczny zarówno do mycia ręcznego, jak i do zmywarki. Ich koszt zależy od preferencji oraz marki, po którą sięgniemy, a szybkość zużycia od osobistych preferencji, albo automatycznego systemu dozowania detergentu w przypadku zmywarki.

Czas, który poświęcamy na mycie naczyń

Kosztów zużycia energii i wody, a także zakupu akcesoriów i detergentów nie da się podważyć. Koszty mycia automatycznego naczyń są znacznie niższe niż mycia ręcznego. A jednak nie zawsze stanowią ostateczny argument „za” korzystaniem ze zmywarki. Dlatego do rachunku, co opłaca się bardziej, należy dodać jeszcze jedną zmienną, jaką jest czas. Mycie naczyń to obowiązek, z którego nie można zrezygnować, ale nie należy on do najprzyjemniejszych czynności domowych. Korzystanie ze zmywarki do mycia naczyń pozwala oszczędzić czas i spożytkować go na przyjemności. Jest to wartość, której nie da się podważyć.

Komfort codziennych obowiązków

Obok oszczędzania czasu, korzystanie ze zmywarki niesie za sobą jeszcze inną wartość – komfort. Kto z nas nigdy nie licytował się z pozostałymi domownikami, próbując wykręcić się od mycia naczyń w zlewie? Zmywarka wykonuje pracę za nas, dzięki czemu my nie musimy zajmować się tą „brudną robotą”. Dodatkowo mycie automatyczne gwarantuje większą skuteczność oraz higienę. Wszystko dzięki nowoczesnym funkcjom, których zastosowanie pozwala na udoskonalanie urządzeń.

Z myślą o wygodzie domowników zmywarki z linii Superior od Gorenje wyposażone są w szereg przydatnych funkcji i automatycznych programów. Urządzenia mają 3 regulowane kosze – dwa przeznaczone na naczynia i jedną tacę na sztućce. Ruchome elementy i regulowany układ koszy pozwalają dostosować wysokość koszy do własnych potrzeb, np. do wysokich garnków. Dla zwiększenia skuteczności mycia zmywarki Superior zostały wyposażone w dodatkowe ramię spryskujące, które zwiększa skuteczność mycia aż o 30%. Natomiast dla dużych zabrudzeń została stworzona strefa intensywnego mycia – CleanZone. Naczynia w niej umieszczone są myte przez dwie dodatkowe dysze o dużej mocy. CleanZone idealnie sprawdzi się do mycia zabrudzonych patelni i garnków. Wnętrze zmywarek Superior zostało zaprojektowane z myślą o wysokiej funkcjonalności, dlatego dla większej wygody posiada tacę na sztućce oraz miejsce dedykowane kieliszkom, które zapobiega ich stłuczeniu.

Do stworzenia linii Superior marka Gorenje wykorzystała nowoczesne technologie, które sprawiają, że korzystanie z niej jest jeszcze łatwiejsze i intuicyjne. Zmywarki z linii Superior mają aż 7 programów automatycznych oraz 5 dodatkowych funkcji. Wśród automatycznych programów znajdziesz 15-minutowy program intensywnego mycia, program ExtraHygiene eliminujący do 99,99% bakterii, czy program do mycia szkła kryształowego. Oprócz tego zmywarki Superior posiadają funkcje takie jak Ioniser, który eliminuje nieprzyjemne zapachy dzięki zastosowaniu jonów ujemnych, czy funkcję samoczyszczącą.

Dla pełni komfortu zmywarki Superior są wyposażone także w technologię SmartDry, zapewniającą idealnie suche naczynia po każdym cyklu oraz system AutoDose, który samodzielnie dozuje odpowiednią ilość detergentu. Dzięki systemowi AutoDose nie musisz uzupełniać pojemnika na detergent każdorazowo i nie zużywasz zbyt dużych ilości detergentu.

Co więcej, zmywarki z linii Superior to urządzenia inteligentne wpisujące się w ideę smart home. Oznacza to, że połączone są z aplikacją ConnectLife – autorskim systemem operacyjnym od Gorenje. ConnectLife pozwala na sterowanie urządzeniami za pomocą smartfona. Dzięki aplikacji możesz ustawiać parametry zmywarki, zdalnie ją włączać, a także monitorować jej pracę, dzięki czemu masz kontrolę nad zużyciem wody i energii.

Decydując się na zakup zmywarki, oszczędzasz nie tylko wodę, energię oraz pieniądze, ale również swój czas. Nowoczesne urządzenia podnoszą komfort codziennych obowiązków, które wykonają za Ciebie, abyś Ty mógł oddać się przyjemnościom.

Polecany artykuł: Nowoczesne piekarniki OptiBake od marki Gorenje

Tańczące z promocjami 23.03.2023 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.