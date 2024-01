Krzysztof Stanowski ujawnia głównego partnera Kanału Zero

Jak mówi Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT i właściciel obu portali, "wspólnym mianownikiem dla tej współpracy jest zmiana na lepsze". - Krzysiek podjął trudną decyzję o zmianie swojego życia zawodowego i stworzeniu medium, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Z kolei dzięki naszym portalom, setki tysięcy ludzi również zmienia swoje życie - znajdując lepszą pracę. Po swojej trudnej decyzji o odejściu z Kanału Sportowego, Stanowski stał się również impulsem do zmiany dla wielu osób. - Dostawałem bardzo dużo prywatnych wiadomości od ludzi, którzy pisali mi, że chcą zmienić swoje życie, rzucić pracę i zacząć nową. Wiele osób dzieliło się swoim doświadczeniem i pisało, że otworzyłem im oczy i zrozumieli, że muszą zmierzyć się z podjęciem życiowych decyzji - mówi Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału ZERO. - Wybór pracy jest drugą po wyborze partnera najważniejszą decyzją każdego człowieka. Od lat pomagamy Polkom i Polakom w jej podjęciu. Krzysztof jest żywym przykładem pozytywnej zmiany, chce wnieść do mediów zupełnie nową jakość i podobnie jak my działa na swoich zasadach. Połączył nas sposób myślenia, poczucie sprawczości i wiara we własne możliwości - dodaje Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT, właściciela marek RocketJobs.pl i Just Join IT.Piotr Nowosielski wskazuje również, że celem współpracy ma być realizacja misji grupy, ale na większą skalę - poprzez skokowe zwiększenie rozpoznawalności serwisów i dotarcie do nowych odbiorców. - Tworzymy portale pracy przyszłości, skupione wokół zawodów, które stanowić będą o sile polskiego rynku pracy w kolejnych dekadach, jak IT, finanse, sprzedaż, e-commerce, inżynieria, logistyka czy marketing. Chcemy być liderem i pierwszym wyborem w tych najbardziej perspektywicznych segmentach rynku pracy. Obecnie z Just Join IT oraz RocketJobs.pl korzysta milion Polek i Polaków miesięcznie. Teraz chcemy wejść szerzej do mainstreamu i wierzę, że ta kreatywna współpraca nam to umożliwi - podkreślił.Krzysztof Stanowski w wywiadzie z Joanną Tracewicz, redaktorką naczelną magazynu RocketSpace.pl, podkreśla charakter i rozmiar samej współpracy. - Podoba mi się, że zderzam się tu z kreatywnymi ludźmi, uśmiechniętymi, dla których ta współpraca nie jest jedną z wielu. Czasami jest tak, że kiedy pracujesz z jakąś dużą marką, to jest to nudne. Opłacalne, ale uwsteczniające. Mam wrażenie, że tutaj nie będzie nudy, bo ciągle wpadacie na jakieś pomysły. Liczę na przygodę. Czuję się też odpowiedzialny za to, jak ta współpraca przełoży się na wasze dotarcie do szerszego grona odbiorców. I obiecuję sobie, że pokażemy całemu rynkowi, że niestandardowa reklama może być dużo korzystniejsza pod każdym względem niż robienie czegoś co robią wszyscy, według utartego schematu. Co więcej, według mojej wiedzy, mamy tutaj do czynienia z największym partnerstwem w historii polskiego YouTube'a.

Współpraca marek w praktyce

Zespół RocketJobs.pl będzie dostarczać Kanałowi Zero inspiracji do rozmów o tematach ważnych dla pracujących Polaków. Widzowie poznają najnowsze trendy na rynku pracy oraz dowiedzą się więcej o stylu życia młodych pokoleń. Marka chce dodawać ludziom wiary we własne możliwości i zachęcać do szukania wymarzonej pracy na swoich warunkach.Charakterystyczny dla RocketJobs.pl symbol rakiety znajdzie się w przestrzeni głównego studia nagraniowego, a wybrane ogłoszenia o pracę będą wyświetlane w programach kanału Zero. W ramówce będzie obecna także marka Just Join IT.

