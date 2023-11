Youtuber od pół roku nie płaci czynszu. Żąda pieniędzy za wyprowadzkę

Znany youtuber nie płaci za wynajęty apartament

W ostatnim odcinku programu "Państwo w państwie" pokazano sprawę youtubera Tomasza C., który od pół roku nie płaci za luksusowy apartament przy ul. Grzybowskiej w Warszawie. Tomasz C. zasłynął w mediach społecznościowych wyjątkowo patologicznym zachowaniem. Rozgłos przyniosły mu eksponowanie dostatniego życia i luksusów, a także relacjonowanie brania twardych narkotyków. Właściciel nie może się go pozbyć z wynajmowanego apartamentu, a youtuber przedstawia żądania za wyprowadzkę. Wynajmujący ma mu zapłacić za sześciomiesięczny czynsz i znaleźć inne lokum. Należności z tytułu niezapłaconego czynszu wynoszą już ponad 50 tys. zł. Nadzieją dla wynajmującego może być wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy — Śródmieścia, w którym sędzia skazał najemcę, który po podpisaniu umowy najmu unikał płacenia czynszu

Co może zrobić właściciel?

Zgodnie z prawem nie jest łatwo pozbyć się najemcy. - Jeżeli lokator pomimo złożenia przez wynajmującego wypowiedzenia umowy najmu nadal zwleka z jego opuszczeniem, to właściciel powinien złożyć pozew o eksmisję. Sąd po przeanalizowaniu sprawy, stwierdzając, że lokator bezprawnie zajmuje lokal, wyda wyrok nakazujący opuszczenie go. Kolejnym krokiem jest uzyskanie klauzuli wykonalności — tłumaczy Business Insiderowi Maciej Lalak z kancelarii KAASS. Następnie trzeba skierować sprawę do komornika, który rozpoczyna procedurę eksmisji, wyznaczając lokatorowi termin na opuszczenie bezprawnie zajmowanego lokalu. Jeżeli termin ten upłynie, komornik przystąpi do opróżnienia lokalu z osób i rzeczy.

Sprzedaż mieszkania z lokatorem

Poza eksmisją inną możliwością dla wynajmującego jest sprzedaż mieszkania z dzikim lokatorem. — Opcja ta jest korzystna, gdy wynajmujący chce szybko pozbyć się problemu bez konieczności angażowania czasu i energii na prowadzenie długotrwałego procesu — mówią prawnicy z kancelarii KAASS. Cena lokalu będzie jednak odpowiednio niższa.

Umowa o najem okazjonalny

Obecnie najkorzystniejszą z punktu widzenia wynajmującego jest podpisanie umowy o najem okazjonalny, która pozwala na eksmisję uciążliwych lokatorów przez komornika bez konieczności uzyskania wyroku eksmisyjnego. — Do takiej umowy musi być dołączone notarialne oświadczenie lokatora o poddaniu się eksmisji do wskazanej przez siebie w umowie nieruchomości bez potrzeby przeprowadzenia standardowego postępowania sądowego — wskazują prawnicy. Jeśli lokator tego nie zrobi, właściciel wręcza mu pisemne żądanie opuszczenia lokalu w terminie nie dłuższym niż siedem dni.

Najem instytucjonalny

Rozwiązaniem dla osób prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu lokali jest umowa najmu instytucjonalnego, która może być zawarta jedynie w celach mieszkaniowych. — Również w tym przypadku do umowy najmu instytucjonalnego lokalu załącza się oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego — dodają prawnicy w wypowiedzi dla Business Insider. W oświadczeniu najemca wskazuje, że poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opuszczenia lokalu w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu oraz że rozumie, iż w razie konieczności wykonania zobowiązania, nie przysługuje mu prawo do lokalu socjalnego czy pomieszczenia tymczasowego.

