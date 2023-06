Strategiczne partnerstwo GTF i Google Cloud szansą na intensywny rozwój technologii chmury w Polsce i na świecie

Z raportu McKinsey & Company „Chmura 2030. Jak wykorzystać potencjał technologii chmurowych i przyspieszyć wzrost w Polsce” wynika, że wdrożenie chmury w polskich firmach i instytucjach publicznych może przynieść naszej gospodarce dodatkowo 121 mld zł w 2030 roku. To bardzo potrzebne 4 proc. produktu krajowego brutto, który w IV kwartale 2022 r. zmniejszył się o 2,4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Partnerzy na czas kryzysu i transformacji

Sprawne i bezpieczne wdrażanie chmury w organizacjach jest kluczowe, dlatego GFT Poland od lat sukcesywnie buduje pozycję jednego z najszybciej rozwijających się partnerów chmury Google na świecie. Strategiczne partnerstwo GFT z Google otwiera przedsiębiorcom nowe możliwości, a tym samym wspiera transformację polskiej gospodarki.

Obecna sytuacja gospodarcza jest dla biznesu wyzwaniem, wiele firm mierzy się z trudnościami i niepewnością w tak wielu obszarach, że konieczne dla nich procesy IT, takie jak migracje do chmury, muszą odbywać się maksymalnie płynnie i bezpiecznie. To pokazuje, jak perspektywiczna była strategia GFT, kładąca nacisk na jakość obsługi klienta oraz ekspercką wiedzę od samego początku działania firmy.

Realizacja tej strategii przynosi efekty – firma GFT otrzymała nagrodę od Google Cloud Poland w kategorii Cloud Onboarding Excellence. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i holistycznemu podejściu do procesu, GFT wyróżnia się jako partner w podróży do chmury, a eksperci firmy w Polsce mogą pochwalić się ponad 220 certyfikatami przyznanymi przez Google Cloud. Potwierdzona formalnie i projektowo wiedza licznego grona specjalistów daje gwarancję wysokiej klasy wsparcia eksperckiego w dowolnym momencie projektu.

Kompetencje ekspertów w zakresie integracji systemów zostały także uznane przez firmę badawczą Everest Group. Zestawienie PEAK Matrix tego renomowanego ośrodka badań rynku określa GFT jako „Major Contender” w zakresie „System Integration Capabilities on Google Cloud”, stawiając firmę wśród najskuteczniejszych dostawców rozwiązań w ekosystemie Google Cloud na świecie.

Bezpieczny start w chmurze. Międzynarodowe doświadczenie na polskim gruncie

Szeroka perspektywa wyróżniająca GFT Poland, doświadczenie w wykorzystaniu technologii Google Cloud oraz w budowie i transformacji banków na całym świecie przekłada się na zaufanie i zainteresowanie klientów Polsce. GFT z sukcesami pracuje nad tworzeniem nowoczesnych banków funkcjonujących całkowicie w chmurze w kilku krajach świata, a obecnie przenosi te doświadczenia do Polski. Badanie, przeprowadzone przez GFT wśród najważniejszych uczestników polskiego sektora finansowego (http://gft.com/corebanking), jasno pokazuje, że dyrektorzy technologiczni i liderzy biznesu są świadomi rosnącej roli technologii cloud i gotowi na jej wdrażanie.

Aby proces przechodzenia do chmury Google uczynić łagodniejszym, partnerzy oferują klientom w pierwszej kolejności stworzenie landing zone, czyli rozwiązania, które tworzy fundament dla bezpiecznej migracji do chmury oraz nowych inicjatyw tworzonych od zera w chmurze. Dawniej, kiedy firmy wdrażały rozwiązanie chmurowe, działały zazwyczaj według własnych pomysłów, często wbrew ogólnie przyjętym standardom i wzorcom, co niosło ze sobą ryzyka – te związane z bezpieczeństwem, skalowalnością, elastycznością we wdrażaniu nowych zespołów i aplikacji oraz brakiem centralnego zarządzania i monitorowania.

Landing zone umożliwia natomiast szybkie skonfigurowanie środowiska chmury Google przy użyciu automatyzacji, w tym konfiguracji najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa. Jest to początkowa konfiguracja, która pozwala skutecznie przenosić i uruchamiać aplikacje w sposób ciągły i skalowalny. Jednym z modelowych przykładów takiej realizacji było zbudowanie przez GFT landing zone dla PKN Orlen, co umożliwiło testowanie zaawansowanych rozwiązań Machine Learning na potrzeby analizy obrazu.

Największe korzyści płynące ze stworzenia landing zone w Google Cloud to:

solidna i długotrwała infrastruktura chmurowa;

bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami;

łatwość konfiguracji;

oszczędność;

skalowalność;

lepsza widoczność i kontrolowany dostęp

Korzystanie z chmury jest wygodne i niesie ze sobą ogromne korzyści oraz nieograniczony dostęp do najnowszych rozwiązań. Wiele instytucji w Polsce ma swoje rozwiązania on-premise, czyli własną infrastrukturę IT, której utrzymanie różni się od zarządzania środowiskiem chmurowym na wielu płaszczyznach. Wdrożenie własnego środowiska on-prem od zera jest zwykle droższe i trwa dłużej niż uruchomienie podobnego środowiska w chmurze publicznej, dodatkowo wymaga stworzenia i utrzymania infrastruktury IT po stronie firmy oraz dostosowania rozmiaru infrastruktury do przyszłych potrzeb. Rozwiązanie chmurowe pozwala na elastyczny dostęp do zasobów, zaawansowaną analitykę i zastosowanie gotowych modeli sztucznej inteligencji – a do tego zapewnia bezpieczeństwo i dostęp do danych w czasie awarii własnych systemów, blackoutu czy innych scenariuszy wymagających odtworzenia danych.

Źródło: artykuł ekspercki GFT

Polecany artykuł: Rozwój usług bankowych a oczekiwanie współczesnego klienta

Sonda Korzystasz z Google Cloud? Tak Nie