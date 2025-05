To model stworzony dla osób poszukujących wsparcia w śledzeniu swoich postępów, zrozumieniu własnego organizmu oraz w osiąganiu swoich sportowych celów. Przeznaczony do treningów w miejskim otoczeniu, łączy niezawodność z prostotą obsługi. Nowe tryby i funkcje m.in. kontrola oddechu czy precyzyjne śledzenie trasy pozwolą biegaczom na czerpanie jeszcze większej radości z biegania. Zegarek Suunto Run trafi do sprzedaży już 3 czerwca.

Od porannego joggingu po bicie rekordów w trakcie zawodów – Suunto Run to osobisty trener, towarzysz i motywator zamknięty w ultralekkiej, wytrzymałej formie. Dzięki zupełnie nowym funkcjonalnościom i trybom, zegarek ten zapewnia kompleksową analizę danych, a przez to - dokładną optymalizację treningu.

Zaprojektowany z myślą o biegaczach

Suunto Run, tak jak pozostałe zegarki sportowe marki, został wyposażony w wytrzymałą baterię, której żywotność wynosi nawet do 12 dni codziennego użytkowania bez konieczności ładowania. Nowy model marki sprawdzi się podczas intensywnego śledzenia aktywności podczas wydarzeń biegowych czy kilkudniowych wyjazdów.

Zegarek oferuje wszystkie niezbędne funkcje oraz wskazówki treningowe skrojone specjalnie pod biegaczy. Zalicza się do nich m.in. tryb maratonu, ghost runner czy track running, które umożliwiają użytkownikom precyzyjne dostosowanie tempa, symulowanie zawodów i śledzenie swoich postępów, co w przyszłości pozwoli na skuteczniejsze planowanie i optymalizację treningów. – Dodatkowo Suunto Run oferuje 34 tryby sportowe, dzięki którym każdy biegacz może poszerzyć swoją codzienną aktywność fizyczną o jogę, stretching, jazdę na rowerze czy trening siłowy, a dzięki temu - poprawić kondycję i urozmaicić swój plan treningowy – mówi Joanna Gaczoł-Koprowska, przedstawicielka Suunto w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech.

Wyposażony w precyzyjny system nawigacji Suunto Run umożliwia śledzenie trasy biegu nawet w warunkach braku dostępu do Internetu. Dzięki temu użytkownicy mogą eksplorować nowe trasy i zawsze bezpiecznie wrócić do punktu wyjścia, niezależnie od miejsca aktywności i panujących warunków.

Estetyczne połączenie funkcjonalności i swobody użytkowania

Dzięki zintegrowaniu zegarka z aplikacją Suunto użytkownicy mogą analizować swoje treningi, śledzić długoterminowe postępy oraz korzystać z funkcji planowania kolejnych aktywności. Co więcej, Suunto Run oferuje możliwość odtwarzania muzyki z plików MP3 zapisanych bezpośrednio w pamięci zegarka. Oznacza to, że biegacze mogą cieszyć się swoją ulubioną playlistą bez konieczności zabierania telefonu na trening. Dodatkowe inteligentne funkcje, takie jak aktualizacje pogody, alarmy i śledzenie codziennej aktywności, sprawiają, że zegarek pozostaje przydatny poza sesjami treningowymi. Daje to sportowcom komfort i swobodę korzystania z zegarka bez względu na czas trwania aktywności, jej intensywność czy miejsce treningu.

– Dzięki swojej 36-gramowej obudowie oraz tekstylnemu paskowi model Suunto Run gwarantuje wygodę nawet podczas najbardziej intensywnych treningów, nie ograniczając przy tym swobody ruchu – dodaje Joanna Gaczoł-Koprowska, przedstawicielka Suunto w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech.

Nowoczesny design sprawia, że doskonale leży on na nadgarstku, zapewniając maksymalny komfort użytkowania. Urządzenie dostępne jest w czterech kolorach, co pozwala dobrać styl zegarka do własnych preferencji. Dla osób poszukujących dodatkowej personalizacji, w ofercie marki dostępne są kompatybilne do nowego zegarka paski o szerokości 22 mm.

Intuicyjne rozwiązania w codziennej aktywności

Nowy model Suunto jest również cennym źródłem informacji w kontekście parametrów zdrowotnych i wyników organizmu podczas i po wysiłku. Śledzenie snu i analiza regeneracji pomagają w zoptymalizowaniu procesu regeneracji, dzięki czemu wspierają sportowców w budowie szczytowej wydajności w świadomy sposób. Nowa funkcja związana z oddechem oferuje użytkownikom przydatne wskazówki związane z jego kontrolą i regulacją, a dodatkowo - opanowaniem stresu. Tryb ten może być niezwykle przydatny zarówno podczas treningu, jak i w codziennym życiu. Suunto Run będzie dostępny w oficjalnych kanałach sprzedaży oraz u wybranych partnerów od 3 czerwca 2025 roku.

Anna Kiełbasińska - IMPACT 25 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.