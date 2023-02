Sztuczna inteligencja zapewni młodzieży wsparcie, którego nie daje szkoła?

W Polsce już 72 proc. populacji korzysta z Internetu, a ponad 66 proc. z social mediów, w których spędza średnio ok. 2 godzin dziennie*. Ponad połowa użytkowników na świecie jako powód używania platform społecznościowych wskazuje możliwość utrzymywania za ich pośrednictwem kontaktów ze znajomymi i rodziną, a prawie ¼ możliwość nawiązywania nowych znajomości.

Jednak to właśnie Internet i social media są najczęściej wymienianą przez samych młodych ludzi przyczyną ich poczucia samotności, jak wynika z pierwszego w Polsce badania samotności pokolenia Z (osób urodzonych po 1995 r.), przeprowadzonego przez twórców projektu MindGenic AI, polskiej aplikacji wspierającej młodych ludzi w radzeniu sobie z ich problemami z pomocą sztucznej inteligencji. W dalszej kolejności młodzi ludzie wymieniają brak akceptacji, tolerancji i zrozumienia.

Przedstawiciele pokolenia Z są świadomi swojej samotności i zdają sobie sprawę z tego, że nie są jedyni. Zdaniem aż ⅓ naszych ankietowanych z samotnością boryka się od 26 proc. do 50 proc. ich rówieśników. Niestety rzeczywistość wygląda jeszcze gorzej - aż 60 proc. Polaków w wieku od 12 do 24 lat czuje się osamotniona, zaledwie 3 proc. deklaruje, że ten problem w ogóle ich nie dotyczy - mówi Joanna Trojak, CEO MindGenic AI

- Samotność to smutna rzeczywistość naszych czasów, dotychczas jednak rzadko kojarzono ją z młodymi ludźmi. Postanowiliśmy więc sami przyjrzeć się bliżej temu problemowi i poszukać sposobu na jego rozwiązanie. Pracujemy nad chatbotem, który będzie w stanie zmniejszyć poczucie osamotnienia młodzieży, zachęcić ich do aktywności pozacyfrowej i poznawania nowych znajomych, a do udziału w tym projekcie zaprosiliśmy samych przedstawicieli pokolenia Z.

Młodzi ludzie nie otrzymują wsparcia w placówkach edukacyjnych

Ponad połowa młodych ludzi czuje się samotnie we własnych domach, a niewiele lepiej wygląda sytuacja w placówkach edukacyjnych - aż 43 proc. deklaruje, że samotność w szkole lub na uczelni doskwiera im często, a 28 proc. odczuwa ją czasami. Najczęściej na problem zwracają uwagę 13- i 14-letnie dziewczęta (ponad 52 proc. z nich) oraz młodzi mężczyźni w wieku powyżej 21 lat (53 proc.z nich). Najrzadziej osamotnienie w szkole odczuwają 15- i 16-latki mieszkający na wsi, chociaż nadal dotyka ono ponad 1/3 z nich.

Niestety samotne Zetki nie mogą liczyć na wsparcie w placówkach edukacyjnych - aż 72 proc. czuje, że przeważnie nie może podzielić się swoimi problemami z pedagogami ani psychologami, 34 proc. deklaruje, że od nikogo nie może tam spodziewać się żadnego wsparcia. Najgorzej wygląda sytuacja w miastach od 200 tys. do 500 tys. mieszkańców, gdzie problem dotyczy nawet 79 proc. młodzieży. Aż 70 proc. dziewcząt i kobiet oraz 63 proc. chłopców i mężczyzn ocenia brak wsparcia w szkołach i na uczelniach jako poważny problem.

Technologia lekiem na samotność Zetek?

Technologia może pomóc młodym ludziom w budowaniu cennych relacji i poczucia wartości, a nie tylko im szkodzić - wszystko zależy od tego, do czego się ją wykorzysta. Poza tym ci młodzi ludzie to pierwsze pokolenie, które od dziecka funkcjonuje w cyfrowym świecie i jest do niej przyzwyczajone. Próby odcięcia ich od technologii do niczego nie doprowadzą. Istotne jest uczenie ich świadomego z niej korzystania i przypomnienie o tym, jak ważna jest aktywność w realnym świecie - i to właśnie m.in. będzie robił nasz chatbot - dodaje Joanna Trojak, CEO MindGenic AI.

Elementem projektu jest Akademia MindGenic, oferująca darmowe kursy dla młodych osób, które chcą nabyć nowe umiejętności w zakresie technologii sztucznej inteligencji, uczenia botów i konstruowania zaawansowanych dialogów z wykorzystaniem elementów psychologicznych. Kursanci pod okiem psychologów i pedagogów mają możliwość współtworzenia wspomnianego chatbota. Na zakończenie zajęć otrzymują certyfikat trenera botów / designera komunikacji AI. Najbliższa edycja Akademii startuje już 13 lutego i będzie trwać 2 tygodnie.

Źródło: materiały prasowe mindgenicAI

