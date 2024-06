Telefon posiada ukrytą funkcję idealną na wakacje! Polacy powinni się nią zainteresować

Idealny nauczyciel nie istnieje? W tej szkole projektują go przy pomocy AI

Spis treści

Co to są połączenia Wi-Fi?

Wi-Fi calling umożliwia użytkownikom wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych (głosowych lub wideo) za pośrednictwem połączenia internetowego Wi-Fi, zamiast sieci komórkowej i standardowego przechodzenia przez dostawcę usług telekomunikacyjnych. Większość nowoczesnych smartfonów przyjęła obecnie uniwersalne standardy (API) zoptymalizowane pod kątem połączeń VoIP przez Wi-Fi, które oszczędzają baterię i poprawiają jakość połączeń.

Czytaj też: Instagram z niepomijalnymi reklamami. Meta pójdzie drogą YouTube’a?

Różnica między połączeniami Wi-Fi a zwykłymi rozmowami telefonicznymi dzieje się za kulisami. W przypadku połączeń przez Wi-Fi połączenie jest kierowane do sieci Wi-Fi, a nie do sieci dostawcy usług telefonicznych. Każdy z nas choć raz spotkał się z sytuacją, w której zasięg naszego operatora telefonii komórkowej był niestabilny. W takich sytuacjach Wi-Fi calling może być świetną alternatywą, gdy smartfon jest podłączony do sieci bezprzewodowej.

Jak działają połączenia Wi-Fi?

Gdy masz włączone Wi-Fi, po wybraniu numeru telefon automatycznie zidentyfikuje najsilniejszą dostępną sieć. Następnie przekieruje połączenie przez sieć komórkową lub Wi-Fi – w zależności od tego, która z nich będzie najsilniejsza w momencie połączenia. Włączenie połączeń Wi-Fi nie oznacza, że ​​za każdym razem twoje połączenia będą kierowane tą funkcją. Zamiast tego połączenie będzie kierowane przez sieć Wi-Fi tylko wtedy, gdy będzie ona silniejsza niż sieć komórkowa twojego operatora.

W większości przypadków twój operator komórkowy będzie traktować połączenia Wi-Fi tak, jakby były zwykłymi połączeniami (chyba, że jesteś poza granicami UE). Oznacza to, że korzystanie z tej funkcji zazwyczaj nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, a minuty rozmów przez Wi-Fi zostaną odliczone od miesięcznego limitu abonamentu telefonicznego.

SMS-y i MMS-y wysyłane za pomocą Wi-Fi Calling są rozliczane na podstawie planu taryfowego użytkownika w Polsce oraz w roamingu UE, podczas gdy poza UE stosowane są stawki międzynarodowe zgodne z cennikiem operatora.

Jak włączyć połączenia Wi-Fi?

Dokładne kroki będą się różnić w zależności od tego, czy masz urządzenie Apple, czy Android. Tak czy inaczej, możesz włączyć Wi-Fi calling, przechodząc do Ustawień telefonu. Stamtąd poszukaj opcji, takich jak Połączenia, Sieć komórkowa lub Sieć i Internet — konkretna terminologia będzie zależeć od wersji systemu, na którym działa twoje urządzenie. Niezależnie od tego powinna istnieć wyraźna opcja włączenia i wyłączenia połączeń Wi-Fi.

Technologiczny Przeglad Tygodnia 31.05 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.