Tak będzie wyglądała technologia 6G? OPPO ujawnia i pokazuje też technologię Smart Living

OPPO podczas MWC zaprezentuje przyszłość bez kabli, czyli OPPO Zero-Power Tag, swój pierwszy router Wi-Fi oraz inne urządzenia ułatwiające codzienne życie z obszaru lifestyle, zdrowie, AR czy mobile.

Firma zaprezentuje swoją strategię zrównoważonego rozwoju. Jej podstawą będzie neutralność węglowa do 2050 roku.

Find N2 Flip trafił na rynki międzynarodowe, w tym do Polski. Podczas MWC zostanie zaprezentowany dla branży mobile jako nowy standard dla składanych smartfonów.

Pierwszymi użytkownikami w Europie Find N2 Flip byli Ambasadorzy UEFA Ligi Mistrzów - Michael Owen i Luis Carcia.

Firma od 2019 roku pracuje nad rozwojem technologii 6G i podczas MWC pokaże white papers nakreślające przyszłość tej technologii.

OPPO Find N2 Flip to nowy standard dla składanych smartfonów

Uczestnicy MWC 2O23, odwiedzając stoisko OPPO, mogli zobaczyć m.in. nowy, pionowo składany smartfon OPPO, czyli OPPO Find N2 Flip, którego sprzedaż w Polsce wystartowała 27 lutego br. OPPO Find N2 Flip, wraz z OPPO Find N2, został oficjalnym smartfonem UEFA Champions League 2022/2023. Ambasadorzy UEFA Champions League i gwiazdy piłki nożnej, Michael Owen i Luis Garcia, byli pierwszymi użytkownikami Find N2 Flip w Europie.

OPPO na MWC 2023 to nie tylko smartfony, to również urządzenia IoT m.in. słuchawki OPPO Enco X2, smartwatch OPPO Watch 3 Pro, tablet OPPO Pad oraz OPPO 45W Liquid Cooler.

W oparciu o inicjatywę Smart, OPPO prezentuje technologię pod hasłem „Virtuous Innovation

”W oparciu o cztery inicjatywy Smart adresujące takie obszary jak zdrowie, edukacja, efektywność i rozrywka, OPPO pokaże na wydarzeniu szereg innowacyjnych technologii.OPPO Wi-Fi 6 Router AX5400 jest pierwszym routerem Wi-Fi firmy, wspierającym standard Wi-Fi 6 (AX5400). Urządzenie jest w stanie zapewnić sygnał w dwóch pasmach Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz jednocześnie. Połączenie anten o dużym wzmocnieniu, autorskiego algorytmu przeciwzakłóceniowego oraz kierunkowej technologii wzmacniania sygnału umożliwia korzystanie z sieci Wi-Fi z dużą stabilnością, jakością i szybkością. Elegancki cylindryczny wygląd z ukrytymi antenami idealnie wpasuje się do nowoczesnego wnętrza, a unikalna wewnętrzna struktura chłodzenia zapewni odpowiednią łączność z siecią w każdym zakątku pomieszczenia.

OPPO Zero-Power Tag to pierwsze prototypowe urządzenie oparte na technologii OPPO Zero-power Communication, które może gromadzić energię z sygnałów radiowych z otoczenia, np. nadajników TV i radiowych (FM), nadajników sieci komórkowej czy punktów dostępowych WiFi (AP). Po zgromadzeniu energii z fal radiowych urządzenie może modulować otaczające je sygnały radiowe własnymi informacjami i przesyłać je na zewnątrz w procesie znanym jako rozpraszanie wsteczne (backscattering communication). Wszystko po to, żeby spełnić różnorodne potrzeby IoT w nadchodzącej erze 6G. Po raz pierwszy OPPO zademonstrowało możliwości OPPO Zero-Power Tag w zakresie identyfikacji i pozycjonowania przedmiotów oraz zbierania danych z czujników temperatury, w obu przypadkach zasilanych energią fal radiowych (RF).

OPPO zaprezentuje również szerokie osiągnięcia w ramach inicjatywy Smart, takie jak pierwszy samodzielnie opracowany układ do przetwarzania dźwięku MariSilicon Y Bluetooth audio SoC, okulary AR nowej generacji OPPO Air Glass 2, pierwszy rodzinny monitor zdrowia OHealth H1 oraz autorskie szybkie ładowanie SuperVOOC.

Działania OPPO na rzecz klimatu – OPPO zobowiązało się do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 rokuW ramach misji “Technology for Mankind, Kindness for the World”, OPPO podjęło działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach długoterminowej strategii rozwoju. Już w bieżącym roku, OPPO rozpoczynając od rynku europejskiego, usunie większość tworzyw sztucznych z opakowań smartfonów i zapewni, że wszystkie materiały będą wykonane w 100% z materiałów biodegradowalnych. Przykładem może być opakowanie smartfonu Find N2 Flip.OPPO opublikowało raport o działaniach klimatycznych „OPPO Climate Action Report: Climate Pledges and Low Carbon Development Strategy”, opracowany wspólnie z firmą doradczą Deloitte. Celem OPPO jest osiągnięcie neutralności węglowej we wszystkich działaniach firmy do 2050 roku. Firma od 2019 roku pracuje nad rozwojem technologii 6G i podczas MWC pokaże white papers nakreślające przyszłość tej technologii.

