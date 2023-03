Technologiczny hub ponownie inwestuje w Polsce - LTIMindtree otworzył centrum w Krakowie

Znana marka technologiczna z neutralnością technologiczną do 2050 roku. Jasne stanowisko OPPO

Przygotowane dla 500 pracowników, nowoczesne centrum w Ocean Office Park - Kraków, będzie wspierać możliwości firmy w regionie i przybliży światowej klasy usługi LTIMindtree klientom z branży turystycznej, transportowej i hotelarskiej. Placówka w Krakowie to najnowsze przedsięwzięcie w rozwijającej się działalności LTIMindtree w całej Europie. Obecnie firma dysponuje dwudziestoma trzema biurami i dziewięcioma centrami dostaw w regionie, oferując innowacyjne rozwiązania technologiczne i usługi, które zapewniają klientom przewagę konkurencyjną na ich rynkach. W inauguracji otwarcia udział wzięli Jerzy Muzyk, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Przemysław Roth, Wiceprezes ASPIRE (Kraków), Peter Mitchell, Wiceprezes Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL- Kraków), Rao Maddukuri, Prezes Polsko Indyjskiej Rady Biznesu oraz Nachiket Deshpande, Dyrektor Operacyjny i Członek Zarządu LTIMindtree.

– Polska, a w szczególności Kraków, to renomowany europejski hub technologiczny z wyjątkowym zasobem talentów. Stanowi on integralną część globalnego biznesu informatycznego. Cieszymy się, że liderzy rynku, tacy jak LTIMindtree, kontynuują inwestycje w naszym regionie i mieście, aby wspierać innowacje i umożliwić cyfrową transformację międzynarodowych firm, działających w wielu branżach – powiedział, Jerzy Muzyk, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. – Dzięki temu zaawansowanemu obiektowi będziemy mogli lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów i przybliżyć nasze usługi – zarówno globalnie jak i w Europie, a także dostarczać im rozwiązania nowej generacji. Jest to posunięcie zgodne z naszą strategią rozszerzania globalnego zasięgu i wzmacniania obecności na kluczowych rynkach. Nasz model biznesowy oparty na centrach usług okazał się skuteczny, a nowa inwestycja jeszcze bardziej wzmocni nasze możliwości, dzięki czemu będziemy działać w sposób bardziej elastyczny i lepiej reagować na potrzeby naszych klientów – powiedział Nachiket Deshpande, dyrektor operacyjny i członek zarządu, LTIMindtree.

– Gratulujemy LTIMindtree nowej inwestycji w Krakowie. Obecność w Europie Wschodniej zapewni przedsiębiorstwom działającym w regionie jeszcze łatwiejszy dostęp do portfolio rozwiązań cyfrowych firmy. Jesteśmy pewni, że inwestycja LTIMindtree przyczyni się do wzrostu i rozwoju polskiego przemysłu technologicznego. Życzymy LTIMindtree sukcesów w dalszej ekspansji i budowaniu globalnego zasięgu – powiedział Przemysław Roth, Wiceprezes ASPIRE (Kraków). Funkcję General Managera LTIMindtree w Polsce powierzono Sławomirowi Czuz, który posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie. Wcześniej pracował, m.in. dla GE Healthcare czy ABB.

LTIMindtree jest międzynarodową firmą zajmująca się doradztwem technologicznym i rozwiązaniami cyfrowymi, która umożliwia przedsiębiorstwom z różnych branż zmianę dotychczasowych modeli biznesowych, przyspieszenie innowacji i maksymalizację wzrostu poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Jako partner w transformacji cyfrowej ponad 700 klientów, LTIMindtree wnosi bogate doświadczenie w zakresie technologii, aby pomóc w zwiększeniu konkurencyjności i wyników biznesowych w globalnej rzeczywistości. Wspierana przez prawie 90 000 utalentowanych i przedsiębiorczych profesjonalistów w ponad 30 krajach, LTIMindtree, należąca do Larsen & Toubro Group, jest skuteczna w rozwiązywaniu najbardziej złożonych wyzwań biznesowych i przeprowadzaniu transformacji na dużą skalę.

