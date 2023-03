Znana marka technologiczna z neutralnością technologiczną do 2050 roku. Jasne stanowisko OPPO

Od 2020 roku, OPPO, w myśl “Technology for Mankind, Kindness for the World”, co roku publikuje raport, w którym podsumowuje działania firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju, równocześnie wyznaczając cele na kolejne lata. W tegorocznym raporcie pt. „OPPO Climate Action Report: Climate Pledges and Low Carbon Development Strategy”, opracowanym wspólnie z firmą doradczą Deloitte, marka poinformowała, że zakończyła swoje pierwsze badania dotyczące emisji gazów cieplarnianych, a uzyskane dane były bazą do stworzenia strategii mającej na celu redukcję emisji dwutlenku węgla. Ponadto marka zobowiązała się do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku. Żeby osiągnąć ten cel, OPPO wytypowało pięć obszarów, w których będzie realizować kolejne kroki. Są to: dekarbonizacja produkcji, inwestycje niskowęglowe, redukcja śladu węglowego produktu, współpraca przy tworzeniu standardów dotyczących zmiany klimatu oraz cyfryzacja zarządzania śladem węglowym.

OPPO łączy innowacje technologiczne z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju

Według raportu „Canalys estimates (sell-in), Smartphone Analysis” za 2022 rok, OPPO utrzymało czwarte miejsce w rankingu największych producentów smartfonów2, mając użytkowników w ponad 60 krajach i regionach na całym świecie. Duże tempo wzrostu to również wielka odpowiedzialność. Firmie zależy także na podejmowaniu działań mających na celu zmniejszyć wpływ emisji dwutlenku węgla na środowisko. Fabryki i centra danych są dwoma najbardziej znaczącymi źródłami emisji gazów cieplarnianych, stanowiącymi odpowiednio 62% i 31,9%. Mając tę świadomość i działając w sposób ekologiczny, do 2022 roku OPPO zredukowało emisję dwutlenku węgla o 6 000 ton, co jest równoznaczne z ilością gazów cieplarnianych pochłanianych przez 3 330 kilometrów kwadratowych lasu.

Ponadto producent systematycznie przeprowadza modernizację fabryk, tak aby były one jak najbardziej energooszczędne m.in. dbając o regularną automatyzację maszyn. Sprzęt w fabrykach OPPO został zaprogramowany tak, aby działał precyzyjnie w czasie rzeczywistym, zmniejszając zużycie energii do absolutnego minimum. Przykładem jest automatyzacja maszyny do cięcia narożników, w której zużycie energii spadło o 54%. Co więcej, OPPO pracuje nad budową centrów danych neutralnych pod kątem emisji dwutlenku węgla. Pierwsze samodzielnie zbudowane centrum danych OPPO - Binhai Bay Data Centre, wykorzystuje 100% energii odnawialnej.Firma kontynuuje również badania nad wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii niskoemisyjnych. Jednym z kluczowych wyników badań było sprawdzenie i wdrożenie technologii chłodzenia zanurzeniowego dla klastrów serwerów GPU. Technologia ta opiera się na bezpośrednim zanurzeniu serwerów w cieczy nieprzewodzącej prądu elektrycznego, a w finalnym etapie na odprowadzeniu wygenerowanego ciepła przez ciecz, bez potrzeby aktywnego chłodzenia przez wentylatory czy klimatyzatory.

Ciecz, której temperatura wzrasta, jest schładzana przez cyrkulację, a następnie zwracana do dalszego pochłaniania energii cieplnej. Odzyskane ciepło jest następnie wykorzystane w innych obszarach, takich jak odgrzewanie i dostarczanie ciepłej wody, co znacznie poprawia efektywność energetyczną systemu. Zastosowanie technologii chłodzenia zanurzeniowego prowadzi do poprawy efektywności energetycznej o 45% i otrzymania, wiodącego w branży energetycznej, wskaźnika wykorzystania mocy (PUE) na poziomie 1,15.

OPPO w opakowaniach smartfonów wykorzysta tworzywa wykonane w 100% z materiałów biodegradowalnych

OPPO jednak nie tylko nieustannie dba o jak najlepsze doświadczenie klientów związanych z produktem marki (ang. user experience), ale również dąży do tego, aby dostarczać na rynek bardziej ekologiczne urządzenia. Aby to osiągnąć, marka OPPO, w ramach misji “Technology for Mankind, Kindness for the World”, podjęła działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie długoterminowej strategii. Projektując opakowania produktów, OPPO przestrzega światowych standardów zrównoważonego pakowania 3R+1D – Redukować (Reduce), Ponowne użyć (Reuse), Poddać recyklingowi (Recycle) i Degradowalny (Degradable). Już w bieżącym roku, OPPO, rozpoczynając od rynku europejskiego, usunie większość tworzyw sztucznych z opakowań smartfonów i zapewni, że wszystkie materiały będą wykonane w 100% z materiałów biodegradowalnych.

Około 45% opakowań będzie wytworzona z włókien pochodzących z recyklingu, pozyskiwanych z przetworzonego papieru odpadowego lub materiałów pochodzenia roślinnego (takich jak produkty z trzciny cukrowej i bambusa), co pomoże zmniejszyć zapotrzebowanie na surowce. OPPO wprowadziło również przełomowe rozwiązania technologiczne, dzięki którym zwiększyło trwałość swoich produktów. Na przykład, system Battery Health Engine, który zadebiutował w serii OPPO Find X5, pozwala utrzymać pojemność baterii na poziomie 80% nawet po 1600 cyklach ładowania, czyli dwa razy dłużej niż średnia rynkowa.

Zaangażowanie OPPO w promowanie działań zwiększających neutralność klimatyczną

OPPO od dłuższego czasu również angażuje się w promowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez uczestnictwo w wydarzeniach i nagradzanie firm, które wdrażają innowacje technologiczne zwiększające neutralność klimatyczną. Podczas Global Mobile (GLOMO) Awards na MWC 2023, Jun Liu, Senior Vice President i Chief Technology Officer, wręczył nagrody Tech4Good firmom, które wykorzystały innowacje technologiczne do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. OPPO wzięło również udział w panelach sędziowskich, w trakcie których przekazało nagrody w kategoriach Best Mobile Innovation for Climate Action oraz Outstanding Mobile Contribution to the United Nations Sustainable Development Goals.

Sonda Czy twoim zdaniem programiści zarabiają za dużo? Tak Nie Trudno powiedzieć