French Design Award, ustanowiona przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Nagród (IAA), wyróżnia wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie designu, tworząc prestiżową platformę do prezentacji innowacyjnych koncepcji. Nagroda, przyznawana przez ekspertów światowej sławy, jest wysoce konkurencyjna i docenia doskonałość projektową na najwyższym poziomie w wielu kategoriach. Złota Nagroda zarezerwowana jest dla produktów spełniających najwyższe standardy branżowe, co czyni PHANTOM V Fold2 5G i PHANTOM V Flip2 5G wybitnymi przykładami innowacji przyszłości. Wśród laureatów z wcześniejszych lat znajdują się liderzy branż z różnych sektorów, co jeszcze bardziej podkreśla renomę tej nagrody jako międzynarodowego standardu jakości.

PHANTOM V Fold2 5G: Składane arcydzieło w stylu i funkcjonalności AI

PHANTOM V Fold2 5G reprezentuje wizję TECNO na przyszłość technologii mobilnych. Dzięki podwójnemu ekranowi – 7,85-calowemu ekranowi głównemu AMOLED i ekranowi zewnętrznemu – urządzenie zapewnia intensywne wrażenia wizualne, pozostając wyjątkowo smukłym i wytrzymałym. Dostępny w wersjach kolorystycznych Karst Green i Rippling Blue, PHANTOM V Fold2 5G cechuje się luksusowym designem z materiałów takich jak marmurowe włókno szklane i plisowana skóra. Wersja Rippling Blue, stworzona we współpracy z niemiecką marką LOEWE, ma obudowę przyjazną środowisku, wykonane z włókien roślinnych i materiałów z recyklingu.

Urządzenie obsługuje interfejs HiOS w wersji na składane ekrany, umożliwiający wielozadaniowość i płynne przejścia między aplikacjami. Czyni to go idealnym wyborem dla profesjonalistów i entuzjastów technologii. PHANTOM V Fold2 5G wyposażony jest także w nową pakiet AI od TECNO, zintegrowany z asystentem Gemini Ella AI, AI Artboard, AI Wallpaper i innymi funkcjami.

PHANTOM V Flip2 5G: Ikoniczny design spotyka innowacyjne funkcje AI

PHANTOM V Flip2 5G zaprojektowano z myślą o użytkownikach poszukujących kreatywności i wszechstronności. Ten składany telefon drugiej generacji oferuje kompaktowy, stylowy design, który mieści się w każdej kieszeni, a jednocześnie zaskakuje funkcjonalnością. Urządzenie wykorzystuje najnowsze rozwiązania AI od TECNO, oferując zaawansowane funkcje w ramach pakietu TECNO AI Suite.

Ekran zewnętrzny ThruPool, inspirowany basenami infinity, podkreśla wyjątkowy wygląd i funkcjonalność urządzenia. Dzięki aparatom o wysokiej rozdzielczości, takim jak główny aparat 50MP, PHANTOM V Flip2 5G pozwala użytkownikom na uchwycenie doskonałych zdjęć i filmów pod każdym kątem. Narzędzia kreatywne, jak Magic AI Eraser i AI Wallpaper, oferują dodatkowe możliwości ekspresji. Jesteśmy zachwyceni, że PHANTOM V Fold2 5G i PHANTOM V Flip2 5G zdobyły tak prestiżowe wyróżnienie od French Design Award. W TECNO staramy się dostarczać produkty, które inspirują kreatywność i umożliwiają użytkownikom wyrażanie siebie. Te nagrody potwierdzają naszą determinację w dążeniu do doskonałości i innowacyjności, która napędza naszą markę.

Jack Guo, Dyrektor Generalny TECNO

Członek jury French Design Award, Danny Venlet, pochwalił oba urządzenia TECNO za innowacyjność i wyjątkowość projektu: „PHANTOM V Fold2 5G i PHANTOM V Flip2 5G to istotny krok naprzód w projektowaniu urządzeń mobilnych. TECNO doskonale połączyło estetykę z funkcjonalnością, szczególnie pod kątem integracji AI.”W miarę jak TECNO poszerza swoją globalną obecność, te wyróżnienia podkreślają sukces marki w łączeniu wysokiej technologii z nowoczesnym designem i dostarczaniu produktów, które są zarówno funkcjonalne, jak i stylowe.O TECNO

TECNO to globalna, innowacyjna marka technologiczna działająca na ponad 70 rynkach, która dąży do rewolucjonizowania cyfrowych doświadczeń na rynkach wschodzących, konsekwentnie łącząc nowoczesne, estetyczne wzornictwo z najnowszymi technologiami. TECNO oferuje szeroką gamę smartfonów, urządzeń noszonych, laptopów, tabletów, systemów operacyjnych HiOS i produktów do inteligentnego domu. Kierując się hasłem „Stop At Nothing”, TECNO angażuje się w dostarczanie najnowszych i najlepszych technologii dla osób patrzących w przyszłość, inspirując ich do nieustannego dążenia do najlepszej wersji siebie i realizacji swoich aspiracji.