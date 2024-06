Idealny nauczyciel nie istnieje? W tej szkole projektują go przy pomocy AI

W systemie Android 13 i dzięki nakładce realme UI 4.0 możecie cieszyć się bardzo przydatną funkcją. Korzystać będziecie z niej często szczególnie w wakacje! Dlaczego? To właśnie wtedy spędzamy dużo czasu na świeżym powietrzu. Wielu z nas wybiera również noclegi pod namiotem lub spacery po lesie. Niedostępne, pozbawione prądu miejsca działają na nas kojąco, jednak mają swoje wady. Podstawową jest oczywiście częsty brak światła uniemożliwiający wykonywanie niektórych czynności. Dawniej jadąc pod namiot zabierało się latarkę, ale dziś wystarcza nam przecież telefon.

Wystarczy, że zmienicie nieco ustawienia w smartfonie, a waszą latarkę włączycie i wyłączycie w pół sekundy. Jeśli irytowało was ciągłe odblokowywanie telefonu, to ta opcja z pewnością przypadnie wam do gustu!

Tej funkcji w smartfonie nie znasz. Teraz będziesz z niej korzystał codziennie

Jak zmienić ustawienia, by w łatwy sposób właczyć latarkę? Będziecie mogli zrobić to przy pomocy jednego z bocznych przycisków. Nawet mając zablokowany ekran, wystarczy, że przytrzymacie przycisk zmniejszania głośności, by uruchomić latarkę! Prawda, że przydatne? Teraz powiemy wam zatem, jak włączyć funkcję. Na początek wchodzimy w Ustawienia i wybieramy Funkcje specjalne. Następnie przewijamy w dół i znajdujemy Gesty i ruchy. Potem wystarczy wybrać już jedynie opcję Włącz/wyłącz latarkę przyciskiem głośności. I koniec! Możecie jechać pod namiot!