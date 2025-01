Telewizory Samsung z certyfikatem „EyeCare Circadian”

Cenne wyróżnienie dla Samsunga

Certyfikat „EyeCare Circadian” obejmuje główne modele z linii Neo QLED i Lifestyle, w tym The Frame i The Serif z 2025 roku. Przy ustalaniu, czy produkt kwalifikuje się do certyfikacji, ocenia się sześć kluczowych kryteriów: bezpieczeństwo dla oczu, oszczędzanie wzroku, poziom migotania, jednolitość, wierność kolorów i wskaźnik bodźca okołodobowego (CS) – czyli strukturę zaprojektowania do oceny komfortu wizualnego i dostosowania rytmu dobowego.

– Ten certyfikat podkreśla nasze zaangażowanie w tworzenie produktów, które podnoszą poziom doznań użytkownika, kładąc szczególny nacisk na komfort oczu i zmniejszając zmęczenie wzroku, a jednocześnie zapewniając wyjątkową jakość obrazu – powiedział Taeyong Son, Executive Vice President of Visual Display Business w Samsung Electronics – Będziemy nadal wprowadzać innowacje, które przewidują zmieniające się potrzeby naszych klientów i dostosowują się do nich. Pragniemy oferować przy tym zarówno wciągającą rozrywkę na najwyższym poziomie, jak i zrównoważony, długoterminowy komfort – dodaje Son.

Najważniejszym osiągnięciem firmy Samsung jest tryb EyeComfort, który automatycznie dostosowuje jasność i temperaturę barwową w zależności od pory dnia i warunków oświetlenia otoczenia. Symulując naturalne wzorce oświetlenia, tryb ten zmniejsza zmęczenie podczas oglądania w ciągu dnia i zapewnia spokojne środowisko w nocy, dostosowując się do naturalnych rytmów dobowych człowieka.

Nie tylko „EyeCare Circadian” – certyfikaty mają znaczenie

„EyeCare Circadian” jest dopełnieniem serii wyróżnień dla telewizorów Samsung, podkreślając ich funkcje zorientowane na użytkownika. Seria Neo QLED uzyskała wcześniej certyfikat „Circadian Rhythm Display” przyznany przez VDE, natomiast telewizory Lifestyle przeszły przeprowadzoną przez Underwriters Laboratories (UL) weryfikację braku odblasków (dzięki czemu wzrok nie męczy się w czasie oglądania telewizji). Ponadto ze względu na wyjątkową wierność odwzorowania kolorów, telewizory Samsung otrzymały również certyfikat „Pantone Validated”.

Polecany artykuł: Samsung przedstawia aplikację SmartThings Pro