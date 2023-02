Tłusty weekend, czyli pyszne okazje Xiaomi! Sprawdź najlepsze promocje

ZERO ULTRA z turboładowaniem 180W Thunder Charge nawet o 500 zł taniej, HOT 20i nawet o 50 zł

Xiaomi przedłuża tłusty czwartek!

Nie zdążyliście na pączki w czwartek? Spokojnie, w sklepach Xiaomi w Arkadii, w centrum handlowym Młociny oraz w galerii Westfield Mokotów w Warszawie, pączki będą rozdawane też w piątek 17 lutego oraz w sobotę 18 lutego. Co więcej, oprócz słodkich donutów na odwiedzających czekają też trzy ciekawe promocje. Xiaomi Blender za 499 zł.

Po paru pączkach zaczynamy rozumieć, że zdrowe odżywianie to jednak konieczność. Ten inteligentny blender nie dość, że przygotuje obłędnego shake’a, to jeszcze podgrzeje np. zupę-krem i utrzyma jej temperaturę przez kilka godzin. Z kolei, jeśli najdzie nas ochota na odrobinę ochłody, Xiaomi Blender błyskawicznie skruszy lód, idealny do wszelkich napojów! Wszystkie ustawienia widać dobrze na wyświetlaczu OLED, a pracą urządzenia możemy sterować nawet zdalnie, za pomocą smartfonu lub tabletu w aplikacji Xiaomi Home. Xiaomi Smart Air Fryer 3,5l za 379 zł.

Pozostajemy w świecie kulinarnym. Beztłuszczowa frytkownica to prawdziwy skarb w domu. Od rozmrażania do pieczenia – potrafi wszystko. Lubimy slow cooking, czyli powolne gotowanie, zachowujące smak potraw? Nie ma problemu, cały proces można zaplanować za pomocą jednej aplikacji. Mamy ochotę na frytki, ale nie chcemy jeść frytury? Proszę bardzo, urządzenie przygotuje je bez grama tłuszczu.

Xiaomi Buds 3: 499 zł – dwie pary w cenie jednej!

W biurze, w podróży, na treningu, podczas relaksu… trudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym dobre słuchawki z aktywną eliminacją szumów (ANC) nie będą doskonałe. Opcję odseparowania się w pracy od głośnych rozmów lub ulicznego hałasu podczas biegania doceni każdy. Co może być lepsze od pary nowoczesnych słuchawek ANC? Dwie pary słuchawek. Tak się składa, że teraz właśnie dwie pary kupimy w cenie jednej, czyli dostaniemy druga gratis!

