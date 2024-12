Uber Teens w Polsce - co to jest i jak to działa?

Jak wynika z badania poświęconego organizacji transportu przez rodziców nastolatków w wieku 16-17 lat, które przeprowadził na zlecenie Uber Panel Ariadna, blisko 34 proc. respondentów nie ma czasu by osobiście zawozić swoje dzieci do szkoły, na zajęcia pozalekcyjne lub spotkania towarzyskie. Niewiele mniej (28 proc.) napotyka konflikt pomiędzy swoim harmonogramem a planami dzieci.

Jednocześnie zdecydowana większość rodziców (80 proc.) przyznaje, że samodzielne podróżowanie dziecka, bez konieczności ich angażowania, oszczędziłoby im czas i ułatwiło organizację obowiązków. Uber zdecydował się odpowiedzieć na potrzeby rynku i wesprzeć opiekunów w skomplikowanej, rodzinnej logistyce. Dzięki opcji Uber Teens, która właśnie ruszyła w stolicy, nastolatki mają możliwość samodzielnego zamawiania bezpiecznych przejazdów pod czujnym okiem rodziców.

Za każdym razem, gdy nastolatek skorzysta z zamówienia, rodzic dostanie powiadomienie na swój telefon oraz podgląd trasy przejazdu, a także informacje o pojeździe i kierowcy. Opłata za przejazd zostanie poniesiona przez właściciela konta głównego i pobrana bezpośrednio z jego karty.

Jak założyć konto Uber dla nastolatka?

Wystarczy, że rodzic czy opiekun zaprosi nastolatka do utworzenia swojego konta Uber - można to zrobić w aplikacji Uber, wchodząc w zakładkę “Konto” a następnie “Rodzina” i korzystając z przycisku “Zaproś rodzinę”. Nastolatek otrzyma zaproszenie do pobrania aplikacji Uber i do dołączenia do konta rodzinnego. Po zakończeniu procesu konfiguracji, który obejmuje krótki instruktaż korzystania z aplikacji i dostępnych funkcji bezpieczeństwa, nastolatek może rozpocząć zamawianie przejazdów.

Specjalne funkcje bezpieczeństwa w Uber Teens

Wszystkie przejazdy Uber Teens mają automatycznie włączone funkcje bezpieczeństwa, jak weryfikacja kodem PIN, śledzenie podróży w czasie rzeczywistym czy dostęp do przycisku bezpieczeństwa, umożliwiającego m.in połączenie z numerem 112.. Funkcje nie mogą być wyłączone ani przez nastolatków, ani kierowców, ani opiekunów, co sprawia że są dostępne w każdej chwili.

Wyselekcjonowani kierowcy: Tylko wysoko oceniani i doświadczeni kierowcy mogą przyjmować zlecenia na przejazdy w ramach Uber Teens. Za każdym razem, gdy nastolatek zamówi kurs, rodzic otrzyma informacje o danych kierowcy, pojazdu oraz o podanym miejscu docelowym.

Weryfikacja kodem PIN: Aby upewnić się, że niepełnoletni pasażer wsiadł do właściwego auta, przed rozpoczęciem każdego przejazdu nastolatek zostanie poproszony o podanie kierowcy unikalnego kodu PIN, który pojawi mu się w aplikacji. Bez kodu PIN kierowca nie rozpocznie przejazdu.

Śledzenie podróży w czasie rzeczywistym: Przez cały czas trwania przejazdów, dzięki lokalizacji w czasie rzeczywistym, rodzice mogą śledzić trasę na żywo.

RideCheck: To funkcja, która wykorzystuje dane GPS i wykrywa nieoczekiwane zdarzenia w czasie podróży. Podczas zmiany trasy lub niezamierzonego czy zbyt długiego postoju zarówno pasażer, jak i kierowca otrzymają powiadomienie z pytaniem, czy wszystko jest w porządku. Za pośrednictwem aplikacji będą mogli oni potwierdzić, że podróż przebiega bez zakłóceń.

Rozszerzona komunikacja: Rodzice i opiekunowie mogą w dowolnym momencie skontaktować się z kierowcą oraz linią bezpieczeństwa Uber.

Udostępnienie opcji Uber Teens to efekt ponad rocznej pracy zespołu Uber i współpracy z ekspertami z takich globalnych organizacji, jak Safe Kids Worldwide czy ParentZone. Instytucje te wspierają tworzenie bezpieczniejszego, bardziej pozytywnego środowiska internetowego dla rodzin i dzieci. Usługa Uber Teens po raz pierwszy została udostępniona pod koniec 2022 r. w Kanadzie, a obecnie korzystają z niej rodzice i nastolatki w ponad 100 miastach na całym świecie.