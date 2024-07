Rowerowy lipiec we FlixBusie. Rezerwacje na przewóz roweru za 1zł

Luksusowy jacht na wynajem - Uber Yacht

Po zeszłorocznej premierze na Ibizie, w sierpniu tego roku Uber powróci do europejskiej stolicy imprez, oferując użytkownikom rejs najbardziej luksusowym środkiem transportu, jaki kiedykolwiek pojawił się w aplikacji - jachtem marki Sunseeker. Produkt pozwala na rezerwację w przystępnej cenie prywatnego jachtu na cały dzień, bezpośrednio z poziomu aplikacji Uber. Rejsy ruszają z przystani Ibiza Town Marina codziennie o godzinie 12:00 i korzystać z nich mogą grupy do 8 osób. Możliwość żeglowania po białej wyspie luksusowym jachtem Sunseeker to koszt 1600 euro, tj. od 200 euro od osoby.

Każda ośmiogodzinna wycieczka obejmuje opiekę kapitana, butelkę szampana i poczęstunek w formie lokalnych specjałów. Transfery do portu oraz powrót są wliczone w cenę - uczestnicy mają zapewniony transport Uber Vanem z każdego miejsca na wyspie. Uber Yacht będzie dostępny do rezerwacji w ramach opcji Uber Reserve na Ibizie od 26 lipca, z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Weneckie kanały i greckie wyspy z Uber Boat

W lipcu Uber uruchamia pierwszą usługę transportu wodnego zamawianą bezpośrednio w aplikacji, w popularnym włoskim mieście na wodzie - Wenecji. Codziennie, od 8:00 do 20:00, 6-osobowe grupy mogą wybrać się na rejs po klimatycznych zakątkach okolicy. Łódź będzie odbierać pasażerów z niemal 200 dedykowanych punktów Weneckiej Laguny. Każdy rejs to koszt między 120 a 150 euro na osobę. Jeszcze w lipcu usługa Uber Boat zadebiutuje w Grecji. Do tej pory dostępna tylko na Mykonos, teraz zostanie rozszerzona również na Ateny, a także chętnie odwiedzane latem wyspy - urzekające Korfu i Santorini.

Uber Cruise - bezpłatna wycieczka po Paryżu

Osoby odwiedzające tego lata europejską stolicę miłości, mogą wskoczyć na pokład w pełni elektrycznej łodzi i skorzystać z Uber Cruise - bezpłatnych, godzinnych wycieczkach po Sekwanie. W trakcie rejsu można podziwiać paryskie perełki, takie jak Notre Dame, Luwr czy Wieża Eiffla, popijając przy tym szampana. Rejsy odbywają się co 20 minut, w godz. 15:00-20:00 a punktem startowym i końcowym jest Pont Marie w centrum Paryża.

Wszystko dla podróżnych - bez względu na trasę

Nowe produkty turystyczne są odpowiedzią firmy Uber na rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi w turystycznych destynacjach w całej Europie. Dane z lata 2023 r. pokazują, że w takich krajach jak Grecja i Hiszpania, popyt na usługi Ubera wzrósł w ubiegłym roku nawet o 55 proc. Zeszłego lata, w najpopularniejszych miejscach w Europie, z aplikacji Uber skorzystało ponad 6,5 mln osób z całego świata, a ponad 800 tys. użytkowników uruchomiło aplikację Uber w ciągu ostatnich 12 miesięcy na samej Ibizie.

- Chcemy zapewniać naszym użytkownikom wyjątkowe doznania, dlatego tego lata do naszej aplikacji wprowadzamy nowe produkty turystyczne. Wierzymy, że pomogą one odwiedzającym jeszcze lepiej wykorzystać wakacyjny czas. Niezależnie od tego czy chodzi o żeglowanie po Ibizie prywatnym jachtem, czy też zwiedzanie Laguny Weneckiej łodzią, cieszymy się, że możemy dodać trochę uberowej magii do wakacji naszych klientów tego lata - mówi Anabel Diaz, wiceprezes ds. mobilności w regionie EMEA w firmie Uber. Dostępność Uber Yacht, Uber Cruise i wszystkich innych wycieczek Uber Boat jest ograniczona i zależy od warunków pogodowych.

