Uber One już dostępny w Polsce. Jak działa subskrypcja w Uberze?

Uber One to program lojalnościowy, do którego dołączyło już ponad 12 milionów osób w 19 krajach*. Od listopada do oferty dostęp mają także użytkownicy z Polski, a dzięki subskrypcji i stałej miesięcznej opłacie w wysokości 12,99 zł mogą oni liczyć na oszczędność nawet przy realizacji pierwszego zamówienia. To najniższa opłata abonamentowa na rynku dostaw jedzenia w Polsce. Dla najbardziej wymagających Uber Eats przygotował również abonament roczny, którego koszt wynosi 129,99 zł.

Dzięki dołączeniu do programu Uber One użytkownik otrzymuje szereg korzyści takich jak:

0 zł opłaty za dostawę

0 zł opłaty za usługę

dostęp do wyjątkowych ofert promocyjnych

Jedynym warunkiem skorzystania z benefitów wynikających z uczestnictwa w Uber One jest złożenie zamówienia o minimalnej wartości 40 zł z lokali biorących udział w programie.

Więcej zamówień, większe oszczędności

Zgodnie z szacunkami platformy Uber Eats abonament pozwoli zaoszczędzić średnio 30 zł miesięcznie, czyli nawet 360 zł rocznie. Aplikacja co miesiąc wyświetli użytkownikowi podsumowanie środków, które dzięki aktywności udało się zachować.

Aby zachęcić do uruchomienia Uber One, platforma oferuje darmowy pierwszy miesiąc korzystania z subskrypcji.

Dla osób aktywnie korzystających z Uber Eats, abonament staje się nie tylko źródłem wygody, ale także znaczących oszczędności. Polska to dwudziesty kraj, w którym wprowadziliśmy tę usługę, dzięki czemu mogliśmy korzystać z doświadczenia z różnych regionów na całym świecie. Wierzymy, że Uber One zostaje przyjęte w Polsce tak samo entuzjastycznie jak na pozostałych rynkach - powiedział Michał Dubisz, general manager Uber Eats w Polsce.

Subskrypcja Uber One dostępna jest we wszystkich 50 lokalizacjach, w których funkcjonuje platforma Uber Eats w Polsce.

