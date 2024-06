Ukryta funkcja mObywatel - do czego służy? Uzyskasz przydatny dostęp do danych

W roku 2023 niemal milion osób zdecydowało się na zastrzeżenie swojego numeru PESEL. Z pewnością liczba ta wciąż będzie rosła, bo w ten sposób możemy zapobiec kradzieży naszej tożsamości. Jak to jednak w życiu bywa, to co wydaje się proste, może okazać się bardzo skomplikowane. Zastrzeżony numer PESEL może przeszkodzić nam w zaciągnięciu kredytu, szybkiej pożyczki lub nawet przy zakładaniu bankowego konta lub zawieraniu ważnej umowy. Z pomocą przychodzi jednak aplikacja mObywatel!

Ukryta funkcja mObywatel - do czego służy?

Aplikacja mObywatel umożliwia nam czasowe "odstrzeżenie" numeru PESEL. Nie dzieje się to jednak w klika chwil, więc warto zrobić to 12 godzin przed planowanym podpisywaniem umowy lub wizytą w banku. Ale nie każdy wie, że istnieje również pewna 'ukryta' funkcja aplikacji. Dzięki niej możemy bowiem sprawdzić, czy zastrzeżony numer PESEL posiada ktoś inny. Ma to oczywiście na celu pomoc w weryfikacji tych, którzy chcą zawierać umowy. Żeby wystąpić o taki informacje potrzebować będziemy nr dowodu osoby, której szukamy oraz powodu (do wpisania w aplikacji) dla jakiego poszukujemy jej danych. Zaznaczyć będzie również trzeba, czy ubiegamy się o nie jako osoba prywatna czy firma.