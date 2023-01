Unikatowy projekt Sieci Badawczej Łukasiewicz - ożywiła 200 letniego patrona!

Odliczanie do premiery słuchawek Huawei FreeBuds 5i. Ruszył konkurs z ponad 200 nagrodami

Któż nie chciałby porozmawiać z dwustuletnim pionierem przemysłu naftowego w Europie? Było to możliwe 13 stycznia 2023 r. na Zamku Królewskim w Warszawie podczas prezentacji cyfrowej postaci. Rozmowa z cyfrowym awatarem Łukasiewicza to fenomen na skalę europejską!

Rozmowa z cyfrowym Łukasiewiczem

Pracownicy Sieci Badawczej Łukasiewicz we współpracy z polskim studiem Juice zbudowali obszerną bazę wiedzy dla awatara Łukasiewicza. Z kolei animatorzy i eksperci od uczenia maszynowego miesiącami pracowali nad wyglądem, głosem (zaawansowany proces trenowania głosu) i charakterem cyfrowej postaci, jej gestykulacją i mimiką. Dzięki „wytrenowanej” sieci neuronowej awatar Łukasiewicza potrafi rozmawiać o swoich osiągnięciach w dziedzinie nauki i biznesu czy o życiu prywatnym. Cyfrową rekonstrukcję Ignacego Łukasiewicza zaprezentowana na ekranie rozmiarów dorosłego człowieka. Rozmówca siadał w fotelu ustawionym naprzeciwko i zadawał pytania. Co ciekawe awatar Ignacego udziela odpowiedzi w czasie rzeczywistym i można z nim porozmawiać na 400 różnych tematów. Pierwszym rozmówcą cyfrowego Łukasiewicza był Tomasz Rożek, założyciel fundacji „Nauka. To lubię”.

– To było bardzo ciekawa rozmowa. Dwustuletni Ignacy Łukasiewicz wydawał się być zorientowany nie tylko w tematach swojej epoki, ale wykazał się również rezolutnymi odpowiedziami na pytania o współczesność. Zdumiewające było również to, jak radził sobie z językiem polskim – komentuje Tomasz Rożek. Okazuje się, że polski wynalazca ma też poczucie humoru – poproszony o opowiedzenie dowcipu wywołał salwę śmiechu na Sali Koncertowej.

Sztuczna inteligencja

Do prac nad awatarem zastosowano technologię rozpoznawania mowy, a ciągłość rozmowy i celność skojarzeń zapewniają komponenty do rozpoznawania intencji użytkownika (Intent Detection). Dzięki rozwiązaniu typu Closed-Domain Chatbot cyfrowa postać odpowiada wyłącznie w przewidziany w sposób tj. bez ryzyka udzielenia odpowiedzi wulgarnej czy obrażającej rozmówcę.

– W Sieci Badawczej Łukasiewicz lubimy eksperymentować, a rezultaty naszych spotkań ze sztuczną inteligencją są w tym przypadku bardzo satysfakcjonujące. Ignacy był postacią zupełnie nietuzinkową – człowiekiem, który z wielkim sukcesem połączył naukę z biznesem. Współpracownicy Johna Rockefellera przyjeżdżali na Podkarpacie, żeby poznawać know-how Łukasiewicza w obszarze wydobycia i destylacji ropy naftowej. Cieszę się, że to właśnie on jest pierwszym Polakiem, który zyskał drugie, cyfrowe życie – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Przyszłość cyfrowych bytów

Po prezentacji odbyła się dyskusja nt. przyszłości „cyfrowych osób” w obszarze rozrywki, usług i wspierania procesów uczenia z udziałem przedstawicieli środowisk zajmujących się sztuczną inteligencją oraz ze świata kultury i edukacji.