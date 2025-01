Bardzo dobra jakość na co dzień

Słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 3 wyposażone są w nowoczesne przetworniki, które dostarczają pełny i bogaty dźwięk. Dzięki szczegółowemu odwzorowaniu, każdy utwór brzmi tak, jak podczas koncertu. Z baterią o pojemnością 42 mAh w każdej słuchawce można słuchać muzyki nieprzerwanie nawet przez 9 godzin na jednym ładowaniu. Dodatkowe 510 mAh w etui ładującym wydłuża ten czas do aż 42 godzin. 10 minut szybkiego ładowania zapewnia 3 godziny odtwarzania, co jest idealne w sytuacjach, gdy słuchawki trzeba podładować i szybko wyjść z domu. Etui ładuje się do pełna w 110 minut, a same słuchawki potrzebują około godziny do pełnego naładowania. Poziom baterii słuchawek można łatwo sprawdzić po połączeniu z aplikacją HUAWEI AI Life.

Szczegóły, które mają znaczenie

HUAWEI FreeBuds SE 3, za sprawą dynamicznych przetworników i akustycznej konstrukcji, potrafią wydobyć detale dźwięków, zapewniając mocne basy i krystalicznie czyste wokale. Dzięki technologii Bluetooth 5.4, synchronizacja dźwięku i obrazu jest perfekcyjna, co sprawia, że oglądanie filmów i granie staje się jeszcze bardziej wciągające. Dodatkowo funkcje odtwarzania i pauzowania muzyki, pomijania utworów oraz odbierania połączeń są na wyciągnięcie ręki dzięki intuicyjnym czujnikom dotyku.

Lekkość formy, lekkość noszenia

Każda słuchawka waży jedynie 3,8 grama i została zaprojektowana tak, aby idealnie dopasować się do ucha, co zmniejsza nacisk na kanał słuchowy i zapewnia wygodę noszenia przez cały dzień. Ergonomiczna konstrukcja, opracowana na podstawie analizy ponad 10 tys. kanałów słuchowych sprawia, że FreeBuds SE 3 idealnie leżą w uchu. Minimalistyczny design dostępny jest w kolorach: czerni i beżu. Klasyczne odcienie dodają im elegancji, a odporność na kurz i zachlapania, zgodnie z normą IP54, pozwalają na bezproblemowe korzystanie z nich nawet podczas treningów na świeżym powietrzu. Słuchawki przeszły też 26 rygorystycznych testów jakości, co potwierdza ich wysoką niezawodność. Od testów wytrzymałości na wkładanie i wyjmowanie, po testy odporności na upadki i szoki termiczne – te słuchawki są gotowe na wszelkie wyzwania.

Intuicyjna i prosta obsługa

Dzięki technologii Bluetooth 5.4, HUAWEI FreeBuds SE 3 zapewniają stabilne i szybkie połączenie. W celu połączenia ich z urządzeniem wystarczy otworzyć etui, słuchawki automatycznie przejdą do trybu parowania. Można również skorzystać z ręcznego parowania, przytrzymując przycisk na etui przez 2 sekundy. W przypadku posiadania urządzenia HUAWEI, wystarczy je zbliżyć i zaakceptować monit na ekranie, a następnie podążać za resztą procesu, która się na nim pojawi. Po sparowaniu słuchawki automatycznie połączą się z urządzeniem po każdym otwarciu etui. Aplikacja HUAWEI AI Life pozwala na pełne wykorzystanie możliwości słuchawek, oferując szeroką gamę funkcji do personalizacji ustawień i monitorowania naładowania baterii. Dzięki niej można dostosować funkcje dotykowe, sprawdzić stan baterii, a także skorzystać z różnych trybów dźwięku.

Cena i dostępność

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI FreeBuds SE 3 to 199 zł. Słuchawki będzie można nabyć u Partnerów Biznesowych Huawei: u operatorów sieci Play, jak również w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom i Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro, jak i w oficjalnym sklepie marki huawei.pl. W sklepie huawei.pl dodatkowo użytkownicy otrzymają w prezencie usługę wsparcia na wypadek zgubienia słuchawki (umożliwia ona zakupienie jednej słuchawki z 50% rabatem).