Premierę na polskim rynku ma smartfon OPPO A5 Pro 5G przeznaczony dla osób, które szukają wytrzymałego urządzenia w przystępnej cenie.

OPPO A5 Pro 5G można kupić za 999 zł w atrakcyjnej ofercie, która potrwa od 15 maja do 5 czerwca br. Przy zakupie klienci otrzymają prezent, wybierając pomiędzy słuchawkami OPPO Enco Buds2 Pro lub ładowarką SUPERVOOCTM o mocy 45W

Wytrzymałość klasy militarnej

Inżynierowie OPPO chcieli stworzyć urządzenie, które będzie wyróżniać się niespotykaną dotąd wytrzymałością w swojej półce cenowej. Dlatego w debiutującym modelu, OPPO A5 Pro 5G, zastosowali ulepszenia względem poprzedniej generacji serii A – smartfona OPPO A80 5G.W premierowym modelu zaimplementowali podwójną warstwę szkła hartowanego, która zapewnia aż o 160% większą odporność na uderzenia w porównaniu do standardowego szkła, znacznie zwiększając jego trwałość podczas upadków. Do ochrony płyty głównej użyli wysokowytrzymałego stopu aluminium AM04, tworząc tym samym o 10% mocniejszy korpus.

Dodatkowo w OPPO A5 Pro 5G zastosowano Sponge Bionic Cushioning – pianka i poduszki silikonowe amortyzują kluczowe elementy i absorbują wstrząsy, działając jak mikroskopijne poduszki powietrzne. Ponadto mamy tutaj konstrukcję zwartej ramki oraz ochronę otworów podatnych na działanie wody.OPPO A5 Pro 5G ma najwyższy stopnień ochrony przed wodą, kurzem, brudem i wstrząsami – IP68 oraz IP69. Ochrona zabezpiecza przed wnikaniem pyłu oraz daje odporność na silny strumień wody w ciśnieniu do 100 bar i temperaturze do +80°C. Smartfon możemy zanurzyć do 1,5 m do 30 minut. W debiutującym smartfonie producent zastosował ten sam stopień ochrony, co w droższych modelach – OPPO Find X8 Pro 5G oraz serii OPPO Reno13 5G, która zadebiutowała w Polsce w marcu 2025 r.

Dodatkowo OPPO A5 Pro 5G po raz pierwszy wprowadza do serii A funkcję Obsługa w rękawiczce, która umożliwia obsługę telefonu nawet w grubych rękawicach skórzanych, ochronnych, gumowych czy wodoodpornych. Dostępny jest także tryb Splash Touch ułatwiający obsługę telefonu, gdy nasze ręce są wilgotne lub ekran jest mokry lub tłusty. Praktycznym rozwiązaniem jest także Tryb w plenerze, dzięki któremu automatycznie odbierzemy rozmowy w trybie głośnomówiącym lub słuchawkowym, będąc na przykład na wycieczce rowerowej.

Zastosowane elementy pozwoliły OPPO A5 Pro 5G uzyskać standard militarny MIL-STD 810H potwierdzający wysoką trwałość premierowego smartfona w trudnych warunkach. Podczas czternastu rygorystycznych testów sprawdzona została jego odporność na:

· ekstremalne temperatury i zmiany temperatur: telefon został wystawiony na działanie skrajnych temperatur: niska i wysoka temperatura, szok temperaturowy,

· wstrząsy: smartfon był wielokrotnie upuszczany z różnych wysokości na twardą powierzchnię,

· erozję: potraktowano go mgiełką solną, jak również promieniami słonecznymi,

· deszcz, marznący deszcz i ingerencję płynów. Ponadto urządzenie zostało umieszczone w wodzie na określoną głębokość i czas.

Smukła obudowa w dwóch kolorach

Debiutujące urządzenie kupimy w wersji zielonej (Olive Green), wyróżniającej się skórzanym wykończeniem, a także brązowej (Mocha Brown) o matowej fakturze. Dzięki zastosowanym materiałom, na obudowie smartfona nie zostają widoczne odciski palców. Podobnie jak poprzednie modele z serii A, OPPO A5 Pro 5G charakteryzuje smukła konstrukcja – wariant zielony waży 194 g, a jego grubość to 7,76 mm, natomiast wariant brązowy waży 196 g, a jego grubość to 7,86 mm.

Pakiet rozwiązań OPPO AI

OPPO A5 Pro 5G to kolejny OPPO AI Phone. Marka OPPO w ramach swojej strategii dąży do tego, żeby AI było dostępne dla wszystkich, dlatego też wprowadza generatywną sztuczną inteligencję we wszystkich liniach swoich produktów – m.in. w seriach: OPPO A, Reno oraz Find.

OPPO wyposażyło premierowy smartfon w najnowsze rozwiązania AI z dziedziny fotografii mobilnej m.in.: narzędzie AI Portrait Retouching, które rozpoznaje twarze na zdjęciach i selektywnie je redukuje, szczególnie gdy wykrywa słabe lub średnie oświetlenie; funkcję AI Livephoto, która rejestruje materiał wideo na 1,5 sekundy przed i po naciśnięciu migawki; narzędzie Edytor AI, które obejmuje zestaw rozwiązań, które przekształcają zwykłe ujęcia w profesjonalnej jakości obrazy tj. Popraw wyrazistość, Usuń odblaski, Usuń rozmycie, czy Gumka AI 2.0.

Na pokładzie OPPO A5 Pro 5G znajdziemy także aplikację OPPO AI Studio pozwalającą generować różnorodne portrety przy użyciu AI.W debiutującym smartfonie zaimplementowano również najnowsze rozwiązania AI, poprawiające produktywność, jak m.in. Asystent AI dla aplikacji Dokumenty, który pozwala podsumować dokument, rozwinąć treść dokumentu, streścić go czy nadać bardzie, formalny lub nieformalny ton, jak również Asystent AI dla aplikacji Notatki, który pozwala opracować tekst notatki, poprawiając gramatykę i dostosowując styl. Te dwa narzędzia dostępne są w języku polskim.

Wydajne działanie w technologii 5G

Sercem OPPO A5 Pro 5G jest MediaTek Dimensity 6300. Dzięki baterii 5800 mAh smartfon może zapewnić około 16 godzin oglądania wideo oraz ponad 29 godzin odtwarzania muzyki. Debiutujący model został wyposażony w technologię szybkiego ładowania SUPERVOOCTM o mocy 45W, dzięki której naładujemy urządzenie do 50% w 34 minuty, a do 100% w 73 minuty.

Smartfon jest dostępny w konfiguracji 8 GB RAM + 256 GB ROM. Ponadto mamy możliwość zwiększenia pamięci RAM do maksymalnie 2 TB. Na jego pokładzie znajdziemy silnik Trinity Engine, który został zaprojektowany w celu maksymalnego wykorzystania zarówno oprogramowania, jak i samego sprzętu.

OPPO w debiutującym modelu oferuje swoim użytkownikom system operacyjny ColorOS 15, który został zaprojektowany z myślą o większej wygodzie i prywatności. Wśród dostępnych funkcji jest Circle to Search od Google, która, poprzez zakreślenie wybranego obiektu na zdjęciu, pozwala natychmiastowo wyszukać informacje na ekranie bez konieczności przełączania aplikacji.

Zaplecze fotograficzne

Tylny aparat w OPPO A5 Pro 5G ma dwa obiektywy: główny 50MP oraz dodatkowy monochromatyczny 2MP. W przypadku portretów obiektywy współpracują ze sobą, aby wykryć głębię ostrości, odróżnić obiekt od tła, a następnie je rozmyć. Z przodu urządzenia umieszczono natomiast aparat do selfie 8MP. OPPO wyposażyło premierowy smartfon w funkcję Fotografii Podwodnej, która poprawia kolorystykę, kontrast i ostrość obrazu w podwodnych warunkach – działa w wodzie słodkiej.

Dostępność w Polsce

W atrakcyjnej ofercie, od 15 maja do 5 czerwca br., smartfon OPPO A5 Pro 5G możemy kupić w cenie 999 zł w wybranych partnerskich sieciach detalicznych OPPO. Model jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: zielonej (Olive Green) oraz brązowej (Mocha Brown). Decydując się na zakup we wskazanym okresie, odbierzemy prezent, wybierając pomiędzy słuchawkami OPPO Enco Buds2 Pro lub ładowarką SUPERVOOCTM o mocy 45W.

