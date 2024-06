Wakacje 2024 to czas wyzwań, aktywności, odpoczynku, nadrabiania zaległości książkowych i czego tylko chcecie! Zanim jednak udać się z przyjaciółmi i rodziną na beztroskie wędrówki, warto pomyśleć o tym, co należy ze sobą spakować. Specjalnie dla was wybraliśmy cztery (TOP 3 i oczywiście wyróżnienie!) gadżety, które koniecznie powinny znaleźć się w każdym plecaku. Bez nich lepiej nie wyjeżdżać z domu!

TOP 4 elektroniczne gadżety, bez których nie możesz wyjechać!

Powerbank - to rzecz latem niezbędna, bo przy jego pomocy zadbamy o bezpieczeństwo komórki, ale i stale dobry poziom baterii, aby móc uwieczniać swoje piękne wakacyjne chwile. Najważniejszy parametr powerbanka to jego pojemność. Dziś 10 000 mAh to minimum, które pozwoli dwukrotnie naładować standardowy smartfon do pełna. Kupując powerbank do telefonu, warto też zwracać uwagę na natężenie i moc prądu. LEDowa lampa do czytania - idealna do książki pod namiotem! Tego typu małe lampki dostępne są w różnych wariantach. Najpopularniejsze są te płaskie - podświetlające całą stroję, lub przypinane bezpośrednio do książki. Lampki mieszczą się w kieszeni i są wyjątkowo lekkie. Przenośny mini projektor - idealnie sprawdzi się pod namiotem, warto jednak upewnić się, że będzie na 100% kompatybilny ze smartfonem. Dzięki niemu z łatwością obejrzymy film nawet na świeżym powietrzu! Smartband to opaska w przystępnej cenie, która idealnie sprawdzi się zarówno podczas treningów, górskich wycieczek, jak i codziennego użytkowania. Opaska liczy pokonany dzienny dystans, liczbę kroków, wyświetla powiadomienia, mierzy puls, a nawet posiada wbudowany monitor snu! Przy tym wszystkim kosztuje naprawdę niewiele. To świetna alternatywa dla kogoś, kto nie chce kupować smartwatcha!