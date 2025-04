Większość Polaków spaceruje. To wystarczy, by zadbać o swoje zdrowie?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) od lat podkreśla znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Globalne statystyki pokazują jednak, że coraz więcej osób prowadzi siedzący tryb życia. Zgodnie z zaleceniami WHO, każdy dorosły powinien poświęcać tygodniowo co najmniej 150 minut na umiarkowaną aktywność fizyczną, taką jak energiczny marsz podnoszący tętno lub 75 minut na intensywne ćwiczenia. Tymczasem aż 31% ludzi na świecie nie spełnia tych minimalnych wymagań, a prognozy wskazują, że liczba ta może wzrosnąć do 35% do 2030 roku.

Jak jednak sytuacja wygląda w Polsce? Czy rzeczywiście dbamy o ruch?

Wyniki badania Huawei CBG Polska pokazują, że Polacy coraz częściej wybierają aktywny styl życia. Przede wszystkim stawiają na aktywności fizyczne niewymagające specjalistycznego sprzętu i infrastruktury. Królują spacery, które deklaruje aż 73% respondentów. Na drugim miejscu plasuje się jazda na rowerze (54%), a podium zamyka bieganie (29%). Popularnością cieszą się również siłownie (23%) i pływanie (22%), co wskazuje na rosnącą świadomość korzyści płynących z różnorodnych form ruchu.

– Spacery cieszą się największą popularnością jako forma aktywności fizycznej, jednak warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, takich jak czas trwania, pokonywany dystans oraz tempo marszu. Dla osób z chorobą otyłościową lub innymi schorzeniami przewlekłymi spacer może być aktywnością o zalecanej umiarkowanej intensywności, ale dla wielu innych osób może okazać się zbyt lekką formą ruchu, aby spełnić wymagania prozdrowotne. Dlatego dobrze jest, aby choć część spaceru odbywała się w żwawszym tempie, które wywołuje lekką zadyszkę, co zwiększa jego efektywność. Jeśli spacer będzie odpowiednio długi i intensywny, może przynieść takie same korzyści zdrowotne jak inne formy aktywności fizycznej. Zaleca się, aby trwał on przynajmniej 30-60 minut dziennie i był praktykowany przez większość dni tygodnia, co pozwoli osiągnąć optymalne rezultaty dla zdrowia i kondycji – mówi prof. dr hab. n. med. Łukasz Małek, kardiolog sportowy, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Spacerowanie – ulubiona aktywność Polaków

Spacery jako najpopularniejsza forma ruchu wśród Polaków, wyróżniają się wyjątkową regularnością. Aż 51% osób spaceruje codziennie, a 39% kilka razy w tygodniu. Co więcej, nawet w przypadku osób, dla których spacery są jedyną formą aktywności fizycznej, regularność pozostaje wysoka – 43% spaceruje codziennie, a 38% kilka razy w tygodniu. Co ciekawe osoby uprawiające inne formy ruchu poza spacerami również wykazują dużą częstotliwość ćwiczeń – 45% z nich jest aktywnych codziennie, a 43% kilka razy w tygodniu. Te dane pokazują, że niezależnie od wybranej formy aktywności, Polacy starają się wprowadzać ruch do swojej codziennej rutyny, a regularność świadczy o rosnącym zrozumieniu, że to nie tylko sposób na poprawę kondycji, ale także ogólnej jakości życia w dłuższej perspektywie.

– Aby czerpać korzyści zdrowotne z aktywności fizycznej, kluczowa jest jej regularność, ponieważ efekty te nie są trwałe – gdy przestaniemy ćwiczyć, stopniowo się wycofują. Regularny ruch wpływa na poprawę elastyczności i gęstości naczyń krwionośnych oraz czynności serca, szczególnie jego funkcji rozkurczowej. W rezultacie narządy, w tym mózg, są lepiej ukrwione, co sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko demencji, zaburzeń lękowych i depresji, a także poprawia się koncentracja uwagi. Niektóre formy aktywności, takie jak spacery czy jazda na rowerze, można łatwo wpleść w codzienne życie, na przykład przemieszczając się nimi do pracy i z powrotem, co pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na dodatkowy trening. Jednak warto pamiętać, że zgodnie z badaniami naukowymi największe korzyści dla zdrowia przynosi aktywność fizyczna podejmowana w czasie wolnym, a nie ta związana z obowiązkami zawodowymi, pracą przydomową czy drogą do pracy. To właśnie na nią powinniśmy znaleźć czas, ponieważ ma ona najkorzystniejszy wpływ zarówno na nasze zdrowie fizyczne, jak i psychiczne – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Łukasz Małek.

Polacy zaskakują regularnością

Polacy deklarują, że podejmują różne formy aktywności fizycznej regularnie. Aż 42% społeczeństwa rusza się z kanapy codziennie, a kolejne 40% twierdzi, że robi to kilka razy w tygodniu. Częstotliwość uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych pokazuje ciekawe wzorce i preferencje Polaków. Rowerzyści najczęściej wsiadają na swoje jednoślady kilka razy w tygodniu (43%) lub kilka razy w miesiącu (37%), co wskazuje na ich umiarkowaną regularność. Biegacze preferują nieco częstsze treningi, aby zachować formę – 49% z nich biega kilka razy w tygodniu, a 34% kilka razy w miesiącu. Siłownia przyciąga osoby, które stawiają na intensywność i systematyczność – aż 57% jej użytkowników odwiedza ją kilka razy w tygodniu, a 28% kilka razy w miesiącu. Pływanie natomiast jest wybierane głównie jako forma rekreacji – 54% pływaków oddaje się tej aktywności kilka razy w miesiącu, a tylko 27% robi to częściej, kilka razy w tygodniu.

– Wśród regularnie i często uprawianych aktywności dominują te „proste w obsłudze”, co po raz kolejny wskazuje, że aby utrzymać regularność aktywności fizycznej powinniśmy wybierać łatwo dostępne sporty, czyli takie, które nie wymagają specjalistycznej infrastruktury, sprzętu, określonej pogody czy dłuższego czasu na trening. Należy racjonalnie wyznaczać sobie cele (np. liczba kroków, dystans, czas). Najbezpieczniej jest w pierwszej kolejności stopniowo zwiększać częstość ćwiczeń, potem długość pojedynczych aktywności, a dopiero na końcu ich intensywność. W budowaniu zdrowych nawyków bardzo przydatne są smartwatche pozwalające planować cele i śledzić ich realizację, co może być bardzo motywujące do działania. I przede wszystkim należy uzbroić się w cierpliwość – efekty nie pojawią się od razu – mówi prof. dr hab. n. med. Łukasz Małek.

