- Wiemy, że rewolucja AI zmieni przyszłość branży urządzeń mobilnych, wpływając na produktywność, społeczeństwo czy nawet kulturę. Dlatego współpraca jest kluczowa, aby w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji. Wzywam nas wszystkich do połączenia sił, żeby sprostać wyzwaniom i wykorzystać możliwości, jakie niesie technologia AI. Dzięki współpracy branża stanie się bardziej otwarta, a integracja różnych ekosystemów sztucznej inteligencji – płynniejsza. Zróbmy to razem – powiedział James Li, dyrektor generalny HONOR.

HONOR PLAN ALFA składa się z trzech etapów. Pierwszym krokiem jest stworzenie inteligentnego smartfona. Następnie marka będzie rozwijać współpracę z partnerami branżowymi, aby przełamywać bariery technologiczne i budować nowy ekosystem w fizycznej erze AI. W ostatnim etapie, w dobie zaawansowanej sztucznej inteligencji, HONOR skupi się na maksymalnym wykorzystaniu ludzkiego potencjału i kształtowaniu przyszłości cyfrowego świata.

Przełomowe technologie AI

Podczas wydarzenia HONOR zaprezentował innowacyjne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Przedstawiono pierwszego na świecie mobilnego Agenta AI, który wspiera użytkowników w codziennych zadaniach. Wspólnie z Google Cloud i Qualcomm firma zademonstrowała, jak Agent może pomóc w rezerwacji stolika w restauracji, uwzględniając harmonogram użytkownika i ruch w czasie rzeczywistym.

HONOR rewolucjonizuje również fotografię mobilną dzięki funkcji AIMAGE, napędzanej przez silnik AI. To pierwsze w branży rozwiązanie, które obsługuje modele AI zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Na urządzeniu model wykorzystuje 1,3 miliarda parametrów, co pozwala zwiększyć jakość obrazu o 50%. Jego chmurowy odpowiednik dysponuje znacznie większą mocą obliczeniową, operując na 12,4 miliarda parametrów. Współpracując z Google Cloud, marka HONOR rozwija też intuicyjne narzędzia AI do edycji zdjęć. Nowy system AI Upscale, oparty na procesorze Snapdragon 8 Elite, umożliwiający odrestaurowanie starych portretów, trafi do HONOR Magic7 Pro z początkiem marca.

Firma zaprezentowała także pierwszą na świecie technologię ultraszybkiej wymiany plików między różnymi ekosystemami. Dzięki niej użytkownicy mogą bezproblemowo przesyłać dane na urządzenia z systemami iOS i Android. Dodatkowo HONOR ogłosił nadchodzącą funkcję wykrywania deepfake’ów AI, która pojawi się w najnowszych flagowych smartfonach na rynkach międzynarodowych.

Współpraca z globalnymi partnerami

„Wkraczając w erę fizycznej, sztucznej inteligencji, musimy rozszerzyć granice naszej branży i współtworzyć otwarty ekosystem AI” - powiedział James Li. Żeby osiągnąć drugi etap swojego planu strategicznego, HONOR wzywa branżę do współpracy w zakresie sztucznej inteligencji oraz jej integracji na większej liczbie urządzeń. Marka planuje zainwestować 10 miliardów dolarów w rozwój nowych projektów na przestrzeni najbliższych pięciu lat.

- Otwieramy nowy rozdział w rozwoju cywilizacji, w którym ludzie i sztuczna inteligencja będą współistnieć. Przed nami era, w której życie oparte na węglu spotyka inteligencję opartą na krzemie. Dlatego tak ważna jest współpraca – by w pełni wykorzystać nasz potencjał i odnaleźć się w inteligentnym świecie - dodał Li, zapraszając wszystkich do dołączenia do marki HONOR i wspólnej realizacji trzeciego, ostatniego etapu planu.

Na scenie dołączyli dyrektora firmy HONOR dołączyli przedstawiciele takich firm, jak Google, Qualcomm Technologies, Orange, Telefónica, CKH Group i Vodafone. Symboliczna ceremonia zapalenia drzewa, którego światła odzwierciedlały ekosystem AI, podkreśliła współpracę partnerów na rzecz rozwoju tej technologii.

„HONOR zaprezentował dziś odważną wizję przyszłości, w której sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę w życiu użytkowników. Cieszymy się, że możemy współpracować, integrując naszą technologię z urządzeniami AI” - powiedział Alex Katouzian, Group General Manager, Mobile, Compute, & XR (MCX) w Qualcomm Technologies, Inc.

„Nasza współpraca tworzy fundament otwartego ekosystemu AI. Jesteśmy dumni, że możemy łączyć siły z marką HONOR i innymi partnerami branżowymi. Dzięki głębokiej integracji systemu Gemini otwieramy nowe możliwości, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo danych i prywatność użytkowników” - powiedział Matt Waldbusser, dyrektor zarządzający Global Solutions and Consumer AI, Google Cloud.

Żeby podkreślić zaangażowanie marki w podejście zorientowane na użytkowników, HONOR zobowiązał się do zapewnienia siedmioletniego wsparcia systemu Android oraz aktualizacji zabezpieczeń dla serii HONOR Magic zaczynając od rynku europejskiego. Firma intensyfikuje także działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Celem marki HONOR jest osiągnięcie operacyjnej neutralności węglowej do 2040 roku – pięć lat wcześniej niż początkowo zakładano. Dodatkowo do 2050 roku marka planuje osiągnąć pełną neutralność węglową.

Nowe produkty

Na targach MWC w Barcelonie firma HONOR zaprezentowała wiele nowych produktów. Jednym z nich jest laptop HONOR MagicBook Pro 14, który posiada lekką obudowę i zapewnia wyjątkową wydajność dzięki HONOR Turbo X. HONOR Pad V9 sprawdzi się idealnie do nauki oraz pracy biurowej dzięki ultracienkiej obudowie, wyświetlaczowi 2,8K z systemem HONOR Eye Comfort oraz niezwykle wytrzymałej baterii. Z kolei zaprezentowany na MWC Smartwatch HONOR Watch 5 Ultra gwarantuje do 15 dni pracy na baterii dla aktywnych użytkowników, którzy chcą śledzić swoje sportowe postępy. HONOR zaprezentował również ergonomiczne słuchawki douszne HONOR Earbuds Open, które zapewniające wysoką jakość dźwięku.