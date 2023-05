Wielofunkcyjność nowego modelu ultrabooka Dell XPS 13 2-in-1. Jak to wygląda w praktyce?

Nowe promocje Infinix. Smartfony ZERO ULTRA, Seria NOTE 12, HOT 20 5G oraz Smart 6 HD teraz nawet do 800 zł taniej

Ultrabook Dell XPS 13 2-in-1

Pierwsze, co przykuło moją uwagę, to design tego laptopa. Jest elegancki i minimalistyczny, a jednocześnie bardzo solidny. Obudowa wykonana jest z aluminium, co nadaje mu nie tylko piękny wygląd, ale także pewność, że jest to solidny sprzęt, który wytrzyma długotrwałe użytkowanie. Nowy XPS 13 2-in-1 to konstrukcja wysoce mobilna. Ma grubość zaledwie 7,4 mm i waży 736 g, choć opcjonalna klawiatura XPS Folio dodaje kolejne 560 g.

Jako hybrydowy laptop 2w1, Dell XPS 13 9315 oferuje różne tryby użytkowania. Można go używać jako tradycyjnego laptopa, ale także jako tablet, dzięki możliwości odwrócenia ekranu na odwrotną stronę klawiatury. Mechanizm odwracania jest płynny i solidny, dzięki czemu można łatwo zmieniać tryby pracy w zależności od potrzeb. Założenie magnetycznego etui zapewnia pełny komfort korzystania z laptopa z regulacją trzech kątów nachylenia (100°, 112,5°, 125°). Klawiatura w laptopie Dell XPS 13 9315 jest bardzo wygodna do pisania. Klawisze mają odpowiedni skok i reagują zdecydowanie na naciśnięcia, co pozwala na płynne i komfortowe pisanie. Touchpad również działa precyzyjnie i responsywnie.

Laptop posiada ekran dotykowy o przekątnej 13,4 cala, który zapewnia wysoką jakość obrazu i dobrą widoczność nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Wykorzystanie technologii Intel Evo pozwala na szybkie uruchamianie systemu oraz płynną pracę aplikacji.

Dell XPS 13 9315 2in1 wyposażony jest w procesor Intel Core i5-1230U, co gwarantuje wysoką wydajność oraz płynną pracę urządzenia. Laptop posiada także 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB dysk SSD, co zapewnia dużo miejsca na pliki oraz szybki transfer danych.

Podczas testów okazało się, że laptop działa bardzo szybko i płynnie. System operacyjny uruchamia się w zaledwie kilka sekund, a aplikacje otwierają się niemal natychmiastowo. Laptop wyposażony jest także w ekran dotykowy, który działa bardzo sprawnie i umożliwia wygodne korzystanie z różnych funkcji urządzenia.

Wydajność procesora Intel Core i5-1230U okazała się bardzo dobra. Laptop poradził sobie z uruchamianiem wielu aplikacji jednocześnie oraz z obsługą programów wymagających dużej mocy obliczeniowej. Czas pracy na baterii okazał się zadowalający i wynosił około 8-10 godzin.

Laptop Dell XPS 13 9315 2in1 to bardzo ciekawe urządzenie, które łączy w sobie funkcje laptopa i tabletu. Posiada on wiele funkcjonalności oraz gwarantuje wysoką wydajność. Podsumowując, testy laptopa Dell XPS 13 9315 2in1 wykazały, że jest to zaawansowane urządzenie oferujące także doskonałą jakość ekranu, solidną konstrukcję, długotrwałą żywotność baterii oraz przyjemne doświadczenie użytkowania. Jest to godny uwagi laptop dla osób szukających połączenia mobilności, funkcjonalności i wydajności w jednym urządzeniu.

Impact 2023 - Kamil Stoch Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.