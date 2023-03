Dell Technologies łączy regiony CEE oraz META

Technologia smaku. Co powinny oferować nowoczesne ekspresy do kawy?

Nowy region zapewni Dell Technologies bardziej rozbudowaną bazę klientów, partnerów i wykwalifikowanych pracowników. Umożliwi to spółce dalszą rozbudowę silnej sieci partnerskiej oraz szybsze dostosowywanie się do zmian zachodzących na rynku. Firma chce też wzmacniać pozycję swoich partnerów handlowych – nowy region CEEMETA pomoże im uzyskać dostęp do rynków globalnych oraz zwiększy możliwości do rozwoju. Ponadto klienci Dell zyskają jeszcze lepsze wsparcie pod kątem reagowania na nowe szanse biznesowe.

Nowym regionem CEEMETA, obejmującym ponad 70 rynków, pokieruje Mohammed Amin, który przez ostatnie dwie dekady był odpowiedzialny za działania Dell w regionie META.

– Nowa struktura to dla nas ogromna szansa, by działać sprawniej i jeszcze bardziej koncentrować się na nieustannie zwiększających się potrzebach naszych klientów. Powołanie do istnienia regionu CEEMETA otwiera nam nowe drogi rozwoju, zarówno w zakresie pozyskiwania pracowników, partnerów, jak i klientów – mówi Adrian McDonald, prezes Dell Technologies w regionie EMEA.

– Zespół Dell CEEMETA połączy siły, by tworzyć nowe szanse rozwoju. Wspólnie jesteśmy doskonale przygotowani do tego, by wspomagać naszych klientów w ich podróży ku cyfrowej transformacji. Jak wiadomo, kluczowym czynnikiem napędzającym wzrost są dziś technologie. Dlatego ogromnie się cieszę, że będziemy mogli udostępniać nasze przełomowe innowacje coraz szerszej grupie klientów i partnerów – wskazuje Mohammed Amin, starszy wiceprezes Dell Technologies w regionie CEEMETA

