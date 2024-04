Futurist of The Year 2024. Trzydniowe święto nauki

Bieg Wings for Life World Run odbywa się w tym samym czasie na całym świecie. W tej niezwykłej imprezie zadaniem zawodników jest ucieczka przed wirtualnym Samochodem Pościgowym – bez względu na tempo, każdy z uczestników dotrze na linię mety. Biegacze startują ramię w ramię z zawodnikami na wózkach, a całość opłat startowych jest przeznaczana na badania, mające pomóc w odnalezieniu skutecznej metody leczenia urazów rdzenia kręgowego.

Wszystkich uczestników z Krakowa i okolic zapraszamy do wspólnego startu na Błoniach – asfaltowa pętla o długości 3,5 km będzie w sam raz dla tych, którzy celują w osobiste rekordy oraz dla uczestników startujących na wózkach. Na trasie biegu dostępny będzie punkt żywieniowy oraz wsparcie w postaci dodatkowej energii od Red Bulla.

W pobliżu Kamienia Papieskiego zlokalizowana będzie także specjalna strefa dla zawodników i kibiców, w której odbywać się będzie konkurs z atrakcyjnymi nagrodami, takimi jak smartwatch Porsche x Garmin Epix 2 buty adidas Supernova od Sklepu Biegacza, pakiety badań dla biegaczy Alab Sport oraz gadżety od partnerów imprezy.

Aby wziąć udział w grupowym Biegu z Aplikacją na Błoniach 5 maja, wystarczy pobrać Aplikację Wings for Life World Run i zarejestrować się na Kraków Błonia Garmin Apprun. Zapisy do Biegu z Aplikacją są otwarte do 5 maja 2024 do godziny 12:00 lokalnego czasu.

Do udziału w biegu zapraszają Garmin Polska, Porsche Centrum Kraków, Sklep Biegacza, Laboratoria Alab oraz Miasto Kraków.

