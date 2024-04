Wings for Life World Run 2024. Biegnij z Maczfit dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run 2024

Wings for Life World Run to dobroczynny bieg, który w Polsce odbywa się w dwóch formułach:

Biegu Flagowego w Poznaniu, czyli masowego biegu ulicznego, w którym co roku uczestniczy ok. 8 tys. osób (bieg wyprzedany)

Biegu z Aplikacją, który umożliwia start solo w dowolnej lokalizacji lub wybór jednego z biegów grupowych, organizowanych w tym roku w aż 21 miastach (zapisy trwają do 5 maja, na liście jest już ok. 7 tys. uczestników)

Maczfit zapewni posiłki tysiącom uczestników Biegu Flagowego oraz zaopatrzy w pyszne dania strefę ambasadorów biegu z Adamem Małyszem na czele. W strefie marki będzie można także spotkać zespół dietetyczek Maczfit, które z chęcią podzielą się swoją wiedzą i udzielą porad w kwestii prawidłowego odżywiania. Wskazówki ekspertek można również znaleźć na stronie: www.wingsforlifeworldrun.com oraz w bieżącej komunikacji w social mediach marki. Dodatkowo, wszystkie osoby posiadające aplikację Maczfit będą miały okazję skorzystać ze specjalnej zniżki dla uczestników Wings for Life World Run, dostępnej w Cyfrowym Pakiecie Startowym. Dobroczynny bieg wspierają także ambasadorzy Maczfit, na czele z Michałem Ligockim polskim snowboardzistą i olimpijczykiem, który został tegorocznym kapitanem wirtualnej drużyny marki. Do udziału w Wings for Life World Run „pod sztandarem” Maczfit szykują się również Maria Gaca oraz Agnieszka Kobus-Zawojska wraz z mężem. Aktualnie, do Wings for Life World Run trenuje już 15 tys. Polaków. Globalny bieg charytatywny urzeka swoich uczestników unikalną formułą, w której cały świat startuje jednocześnie, uciekając przed ruchomą linią mety, a 100% wszystkich opłat wpisowych przeznaczane jest na pomoc w powrocie do sprawności osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Dołącz do drużyny Maczfit podczas Wings for Life World Run 5 maja i biegnij dla tych, którzy nie mogą!

