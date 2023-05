Bosch eBike Systems w 10. edycji największego biegu świata Wings for Life World Run!

Jubileuszowa 10. edycja światowego, charytatywnego biegu zapisała się na kartach historii, dostarczając wielu rekordów, niezapomnianych emocji i tysięcy uśmiechów. Na starcie Biegu Flagowego w Poznaniu ustawiło się 7495 biegaczy i uczestników na wózkach. Rowery wspomagane elektrycznie, wykorzystujące napęd Bosch eBike Systems towarzyszyły startującym, którzy uciekali przed ruchomą linią mety. Rolą rowerzystów poruszających się na eBikach było wspieranie biegnących i liderów wyścigu w kategorii kobiet i mężczyzn.

– Odkąd Wings for Life odbywa się w Poznaniu, nasza stała grupa rowerzystów zbiera się, aby wspierać uczestników wydarzenia. Jazda na rowerze to nasza pasja, robimy to w wolnym czasie, dla siebie, dla zdrowia. Czemu zatem nie wystartować w biegu i nie pomagać innym? Robimy to z więlką przyjemnością od lat! Cieszymy się, że w tym roku w działaniach wsparł nas Bosch – powiedział przewodniczący grupy rowerzystów Krzysztof Ohla.

Bieg z rekordową liczbą 206 728 osób startujących na całym świecie, rozpoczął się punktualnie o 13:00 czasu lokalnego. 30 minut po starcie, w ślad za uczestnikami wyruszyła ruchoma linia mety, a w Polsce również wolontariusze na rowerach elektrycznych wykorzystujących napęd Bosch eBike Systems. Wszystko to w szczytnym celu – by pomóc tym, którzy jeszcze biegać nie mogą.

– Biegniemy globalnie, w wielu krajach, o tej samej porze. Zbieramy pieniądze na badania mające na celu znalezienie skutecznej metody leczenia przerwanego rdzenia kręgowego. Jestem dumny, że jestem częścią tej historii już od 10 lat – powiedział kierowca „lotnej mety”, Adam Małysz.

Poza rekordową frekwencją, 10. edycja Światowego Biegu dostarczyła niezapomnianych emocji sportowych. Walka o globalne zwycięstwo trwała do ostatnich metrów. Polka, Katarzyna Szkoda została światową zwyciężczynią Wings for Life World Run, pokonując dystans 55,07 km. Dariusz Nożyński z wynikiem 68,39 km. zajął globalnie 2. miejsce w kategorii mężczyzn.

Z uwagi na zróżnicowanie poziomu sportowego uczestników, niezbędna była eskorta zapewniająca biegnącym nie tylko doping, ale też ochronę i bezpieczeństwo. Bosch eBike Systems udostępnił flotę rowerów wyposażonych we wspomaganie elektryczne Bosch CX Performance Line. Dzięki nim wolontariusze mogli na całym dystansie utrzymać doskonałą orientację i tempo w dynamicznych warunkach biegu. Nie było to łatwe, bo samochód pościgowy stopniowo przyśpieszał i po czwartej godzinie biegu gonił najwytrwalszych biegaczy z prędkością ponad 25 km/h!

Bosch eBike Systems to nie tylko silnik sparowany z akumulatorem. System łączy zaawansowana aplikacja eBike Flow pozwalająca za pomocą smartfona dopasować poziom wspomagania do celów i potrzeb użytkownika. Na bieżąco umożliwia monitorowanie parametrów jazdy, ale także mocy generowanej przez użytkownika, estymując dystans, na jakim system będzie wspomagał rowerzystę. Funkcje te sprawiły, że wolontariusze towarzyszyli uczestnikom do ostatnich chwil biegu!

Impact 2023 - Jacek Jaśkowiak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.