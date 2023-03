Bosch eBike Systems partnerem Wings for Life World Run w Polsce

Grafik komputerowy - co musi wyróżniać osobę na tym stanowisku!

Rowery wspomagane elektrycznie, wykorzystujące napęd Bosch eBike Systems staną na starcie tegorocznego biegu Wings for Live World Run w Poznaniu i ruszą w ślad za uczestnikami, uciekającymi przed ruchomą metą, wyznaczaną przez samochód pościgowy. Rolą wolontariuszy poruszających się na rowerach będzie towarzyszenie liderom wyścigu w kategorii kobiet i mężczyzn.

Wings for Life to jedno z najbardziej inspirujących wydarzeń sportowych na świecie, które na tych samych zasadach zaprasza do udziału zawodowców, amatorów i startujących na wózkach. Wszyscy biegną dla tych, którzy nie mogą. Od 2014 roku bieg odbywa się z misją wspierania badań nad metodami leczenia urazów rdzenia kręgowego – 100% wpływów z opłat startowych oraz dobrowolnych datków jest przeznaczane właśnie na ten cel.

Rowery polskiej edycji Wings for Life World Run zostały zaprezentowane podczas oficjalnego treningu przed startem, zorganizowanego na warszawskim Stadionie Podskarbińska 11 marca b.r. Obecni na miejscu mogli poczuć emocje towarzyszące liderom, doświadczając dopingu od rowerzystów i mierząc się z samochodem pościgowym, który rozpędził się na stadionowej bieżni do prędkości, przy której „dogania” globalnych zwycięzców. Rowery wykorzystujące systemy Bosch eBike są zasilane jednostką napędową Performance Line, która zapewnia wyjątkowo wysoką moc i dynamikę jazdy. Inteligentny system dostosowuje moc silnika do warunków jazdy, możliwości użytkownika oraz zapewnia bezpieczne i komfortowe doświadczenie. Dzięki temu, wolontariusze podczas biegu będą mogli towarzyszyć najwytrwalszym biegaczom.

Pakiety startowe na flagowy bieg Wingsfor Life World Run w Poznaniu rozeszły się w tym roku w rekordowym czasie. Można też wziąć udział w Biegu z Aplikacją, biegnąc samemu tam, gdzie się akurat jest, w większej grupie ze znajomymi na ulubionej trasie lub w grupowym Biegu z Aplikacją w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Zapisy na stronie www.wingsforlifeworldrun.com.

Bosch eBike Systems oferuje rowerzystom zintegrowany system wspomagania, składający się z jednostki napędowej, akumulatora, wyświetlacza i aplikacji. Inteligentny system zapewnia radość z ruchu i wyjątkowe wrażenia z jazdy oraz umożliwia indywidualne konfiguracje zarówno na codziennych trasach przez miasto, na przyjemnych wycieczkach po okolicy, jak i na sportowych przygodach w górach.

