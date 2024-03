Biegacze mają do pokonania prawie 1 400 schodów prowadzących na 53. piętro wieżowca w centrum Warszawy. To niecodzienne wyzwanie podjęło dotychczas około 1 300 śmiałków, którzy zawitali w gościnnych progach Varso Tower podczas poprzednich edycji zawodów. Rok temu zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet triumfowali reprezentanci Japonii. Dotychczasowy rekord trasy to 6 minut i 45 sekund dla mężczyzn oraz 9 minut i 14 sekund dla kobiet.

– Biegi po schodach wieżowców to już stały element kalendarza imprez sportowych w Warszawie. Z roku na rok kolejne osoby i pracownicy firm, których biura znajdują się w Varso Tower, zgłaszają nam chęć wbiegnięcia właśnie na najwyższy z nich. W tym roku spodziewamy się około 800 uczestników. Do czasu planowanego w 2025 r. otwarcia tarasu dla turystów, Wbiegnij na Varso Tower to jedna z nielicznych okazji do podziwiania widoków z dachu wieżowca, zarówno dla debiutantów, jak i zawodników, którzy chcą poprawić swój poprzedni wynik – mówi Katarzyna Najdzik, prezeska zarządu Fundacji HB Reavis Polska.

Poza sportową rywalizacją, wydarzenie ma również wymiar charytatywny. Właściciel i zarządca budynku wspiera osoby poszkodowane na skutek wojny w Ukrainie. Dotychczas Fundacja HB Reavis wpłaciła na ten szczytny cel łącznie 80 tys. złotych na konto Polskiej Akcji Humanitarnej. W tym roku organizatorzy zawodów przekażą na rzecz działań pomocowych darowiznę w wysokości 50 tys. złotych.

Poza satysfakcją zdobycia najwyższego wieżowca w Unii Europejskiej, dodatkową nagrodą dla uczestników będą zapierające dech w piersi widoki na panoramę Warszawy. Każdy biegacz otrzyma medal oraz pamiątkową koszulkę i wodę na mecie. Na najlepszych czekają nagrody finansowe i rzeczowe oraz punkty do światowego rankingu Towerrunning World Association. Otwarta dla wszystkich osób pełnoletnich rejestracja w zawodach rozpoczęła się 21 marca o godz. 14:00 na stronie internetowej.

Sponsorem strategicznym organizowanego przez HB Reavis wydarzenia jest Bank Pekao S.A. W gronie sponsorów są też kancelaria CMS oraz PZU Zdrowie, a partnerami wydarzenia jest NYX Hotel Warsaw, CIC Warsaw i kluby fitness Zdrofit.

